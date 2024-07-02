Алаудинов: ВС России теснят ВСУ на севере Волчанска, куда перебросили элитные подразделения

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на севере реки Волчанка скопилось очень большое количество военнослужащих противника, которых ВС России теснят и ежедневно уничтожают, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что российские войска двигаются вперед, выбивая противника со всех позиций, и противопоставить им в Волчанске противник уже ничего не может.

Он уточнил, что в данный район Киевом переброшены элитные подразделения бригады.

«И «Лють» там была, и евро-ичкерийские шайтаны, итальянцы, иностранцы тоже», – подчеркнул Алаудинов.

Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.