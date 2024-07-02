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Алаудинов рассказал о продвижении ВС России под Волчанском
Алаудинов: ВС России теснят ВСУ на севере Волчанска, куда перебросили элитные подразделения
Российские войска теснят военных ВСУ на севере Волчанска, куда были переброшены элитные подразделения и наемники, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
По его словам, на севере реки Волчанка скопилось очень большое количество военнослужащих противника, которых ВС России теснят и ежедневно уничтожают, передает ТАСС. Алаудинов добавил, что российские войска двигаются вперед, выбивая противника со всех позиций, и противопоставить им в Волчанске противник уже ничего не может.
Он уточнил, что в данный район Киевом переброшены элитные подразделения бригады.
«И «Лють» там была, и евро-ичкерийские шайтаны, итальянцы, иностранцы тоже», – подчеркнул Алаудинов.
Ранее группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.