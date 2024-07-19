Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на ущерб от урагана

Tекст: Кристина Цыцура

На селекторном совещании с руководителями областей Лукашенко заявил, что адекватной и быстрой реакции на стихийное бедствие не было, что он сам наблюдал в первые часы и дни после урагана.

«Работа была отвратительной. Я начал активно высказывать свои претензии губернаторам и другим ответственным лицам», – передает ТАСС его слова.

Глава государства подчеркнул важность срочного восстановления разрушенных крыш и других объектов, добавив, что необходимо извлекать уроки из каждой ситуации. Лукашенко также сообщил, что регулярно общался с членами правительства и министрами, отвечающими за ликвидацию последствий урагана, чтобы выяснить, что было сделано и как реагируют люди.

Он отметил, что некоторые граждане активно помогают в уборке завалов, в то время как другие ожидают, что власти решат все проблемы, не проявляя инициативы. Он также указал на существование множества недостатков в работе властей, отметив, что не намерен принимать бравурные отчеты о выполненной работе без проверки.

Президент поручил обратить внимание на состояние линий электропередач и заменить поврежденные опоры, где это необходимо.



