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Лукашенко заявил, что «отколошматил» губернаторов за реагирование на ущерб от урагана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал местные власти за недостаточную реакцию на последствия урагана, обрушившегося на республику, сообщает агентство БелТА.
На селекторном совещании с руководителями областей Лукашенко заявил, что адекватной и быстрой реакции на стихийное бедствие не было, что он сам наблюдал в первые часы и дни после урагана.
«Работа была отвратительной. Я начал активно высказывать свои претензии губернаторам и другим ответственным лицам», – передает ТАСС его слова.
Глава государства подчеркнул важность срочного восстановления разрушенных крыш и других объектов, добавив, что необходимо извлекать уроки из каждой ситуации. Лукашенко также сообщил, что регулярно общался с членами правительства и министрами, отвечающими за ликвидацию последствий урагана, чтобы выяснить, что было сделано и как реагируют люди.
Он отметил, что некоторые граждане активно помогают в уборке завалов, в то время как другие ожидают, что власти решат все проблемы, не проявляя инициативы. Он также указал на существование множества недостатков в работе властей, отметив, что не намерен принимать бравурные отчеты о выполненной работе без проверки.
Президент поручил обратить внимание на состояние линий электропередач и заменить поврежденные опоры, где это необходимо.