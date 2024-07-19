В Харькове прогремела серия взрывов

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Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.7 комментариев
Солдаты ВСУ рассказали о попытках сослуживцев бежать за границу
По словам морпеха ВСУ, несколько месяцев назад ряд моряков сняли с кораблей и направили служить в морскую пехоту. «Перевели в бригады морской пехоты. По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Один из дезертиров рассказал, что его мобилизовали, несмотря на проблемы с легкими и сердцем. В первый же день в армии солдат сбежал и теперь планирует за несколько тысяч долларов договориться с пограничниками, чтобы уехать с Украины.
В основном дезертиры бегут из страны в Молдавию – по договоренности с пограничниками они несколько минут «не замечают» беглеца, рассказал изданию другой солдат.
«Бежал изо всех сил, так как понимал, если задержат – то светит тюрьма. Все получилось удачно – на той стороне меня встретили и сразу отвезли подальше от границы. В Молдове пробыл недолго, сейчас уже в Германии. Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», – признался он.
Ранее датская журналистка Брита Квист Хансен в эфире радио DR рассказала о хаосе, царящем в стране из-за мобилизации.
Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины
«Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.
Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков.
Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.
«Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.
Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».
Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».
Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.
Захарова заявила, что Зеленский не может указывать РФ, в каких конференциях ей участвовать
Зеленский ранее заявил о необходимости участия представителей России во второй конференции по урегулированию украинского конфликта, запланированной к ноябрю 2024 года, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что решения о действиях не должен принимать Зеленский и что он не должен пытаться диктовать России свои условия. Она также подчеркнула, что если от президента Украины будут исходить указания относительно действий России, их лучше игнорировать.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «обреченными на провал» ультиматумы в отношении России.
NYT: Солдаты ВСУ считали операцию в Крынках бессмысленной и жестокой
Операция по созданию плацдарма в Крынках была спорной с самого начала, она имела уязвимости в логистике и не могла привести к быстрым прорывам, пишет New York Times, передает РИА «Новости».
ВСУ в течение нескольких месяцев пытались закрепиться в поселке, военнослужащие ВСУ жаловались на «жестокость и бессмысленность» операции. Они становились легкой мишенью для российских дронов и минометов еще на переправе через Днепр.
Ранее украинская пресса сообщала, что «официально пропавшими без вести» в Крынках считаются почти 800 украинских военнослужащих.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили инфраструктуру этого аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах, указало ведомство в своем Telegram-канале, не уточняя, о каком аэродроме идет речь. Ранее в четверг стало известно, что нанесен авиаудар по аэродрому Миргорода в Полтавской области и НПЗ в Кременчуге.
Средства ПВО сбили украинский Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 дрона.
Черноморский флот в акватории Черного моря уничтожил десять украинских безэкипажных катеров.
С начала СВО уничтожено 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 дрона, 552 ЗРК, 16 608 танков и других бронемашин, 1379 машин РСЗО, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов.
По ее словам, процесс мобилизации с самого начала был хаотичным из-за разлада между различными органами власти. Украинское руководство задействовало различные методы призыва граждан, но отсутствие слаженности в работе призывных комиссий привело к беспорядку, передает телеканал 360.
Журналистка пообщалась с украинскими мужчинами, которые выразили свое разочарование сложившейся ситуацией. Они опасаются, что ужесточение законодательства может привести к еще большему хаосу.
«Теперь за бездействие будут карать строже. Так, уклонистов может задерживать полиция, а впоследствии и отправить в тюрьму», – сообщила Хансен.
По словам журналистки, лишь 36% потенциальных призывников зарегистрировались или обновили свои данные в электронном реестре воинского учета, что является обязательным условием.
Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, передает РИА «Новости».
Накануне взрывы прогремели в Киеве. До этого взрывы прозвучали в городе Каневе в Черкасской области.
По данным издания, за два дня неизвестные сожгли уже два автомобиля, передает ТАСС.
Напомним, в Одессе только за прошедшую ночь партизаны уничтожили пять служебных автомобилей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Информацию об этом сообщили в силовых структурах города. По информации издания «Страна», автомобили военных поджигали также в Днепре, Виннице, Харькове и Ровно. Издание утверждает, что за поджогами стоят завербованные Россией граждане Украины.
На прошлой неделе в городе сгорело четыре автомобиля ВСУ. Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Кроме Одессы и Ровно, такие поджоги были зафиксированы во Львове, Калуше в Ивано-Франковской области. Нередко поджоги случаются и в Киеве.
Историк Александр Васильев рассказал газете ВЗГЛЯД, что поджоги машин военных в Одессе отражают настроения значительной части населения.
Шольц заявил, что существующий консенсус «не предусматривает подобные шаги». По его словам, Вашингтон также имеет «четкую позицию по данному вопросу», передает ТАСС.
Напомним, Зеленский заявил, что соглашение по безопасности с Польшей предусматривает разработку механизма перехвата ракет в воздушном пространстве Украины. Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил после этого, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны НАТО.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею Польши и заявил, что альянс не станет участником в российско-украинском конфликте.
США также выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО.
ВГА Харьковской области: В регионе ликвидированы 32 иностранных наемника
Известно о 32 погибших наемниках, их в режиме секретности перевозят на вертолетах из аэропорта в Харькове в западные части Украины «в круглосуточном режиме», сообщил Лисняк, передает ТАСС.
По его словам, рядовых украинских военнослужащих никогда не эвакуируют на вертолетах. Мирные жители, живущие у этой воздушной гавани, массово подтверждают это, заключил Лисняк.
До этого источник сообщал, что на стороне украинской армии в Харьковской области могут воевать до 100 военнослужащих Иностранного легиона Франции.
В конце июня Следственный комитет России сообщал, что за украинскую армию воюют свыше 3 тыс. иностранных наемников.
Он отметил, что для обеспечения ясности и прозрачности своей миссии Орбан планирует опубликовать «резюме своих переговоров» с президентом России Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом (на саммите НАТО в Вашингтоне) и с бывшим президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС.
Также будут опубликованы предложения Орбана, направленные председателю ЕС Шарлю Мишелю.
Ранее в Венгрии выразили готовность стать площадкой для переговоров России и Украины.
«Концентрированное присутствие натовских кораблей – принимаем во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса», – передает ТАСС его слова.
При этом представитель Кремля заверил, что Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.
Касательно стратегии морской безопасности Украины Песков заявил, что Турция четко привержена Конвенции Монтре.
В частности, главной задачей данной стратегии названо построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.
«Турция в данном случае является администратором и выполняет свои функции достаточно четко», – заверил Песков.
Напомним, министр обороны России Андрей Белоусов поручил Генштабу внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации, связанные с ростом активности беспилотников США в Черном море.
Агентство отмечает, что получило от ЕК основные тезисы программной речи фон дер Ляйен, в ходе которой она собирается предложить «серию оборонных проектов, представляющих общий европейский интерес, начиная с создания европейского щита ПВО и системы киберобороны» в случае ее назначения, передает ТАСС.
«Лучшая инвестиция в европейскую безопасность – это вложения в безопасность Украины», – отмечено в речи фон дер Ляйен.
Также она добавила, что финансовая, политическая и военная поддержка Киева со стороны Европы должна продолжаться так долго, как это потребуется.
Ранее Financial Times писала, что фон дер Ляйен не выдвинет свою кандидатуру на пост председателя ЕК, если Европарламент при первом голосовании на этой неделе не одобрит ее кандидатуру.
Это будет первый разговор Трампа с Зеленским после того, как Трамп покинул Белый дом, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Зеленский говорил, что не верит в способность Трампа остановить конфликт на Украине за сутки. Он отметил, что Трамп не остановил конфликт в Донбассе, когда занимал пост президента США.
Зеленский заявил: «Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни».
Кроме того, Трамп называл Зеленского величайшим торговцем среди политиков. По его словам, Зеленский после каждого визита в США получает 60 млрд долларов, а потом возвращается на Украину и говорит, что ему нужно еще.
Украинскому обстрелу подверглись поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, пункт пропуска «Суджа», села Горналь, Гуево, Гордеевка. В районе сел Гордеевка, Горналь, Бегоща, деревни Успеновка, а также в поселке Глушково произошли атаки дронов-камикадзе и сбросы с украинских коптеров.
Пострадавших нет, но из-за украинских атак начался пожар на поле в Кореневском районе. Пожар потушили сами работники сельскохозяйственного предприятия, сообщил Смирнов в Telegram.
Напомним, накануне в результате атаки дронов ВСУ в Курской области пострадали два мирных жителя.