Система ПВО сбила 19 украинских дронов над российскими регионами

В России назвали безумной стратегию морской безопасности Украины

Военный эксперт Сивков назвал фарсом озвученную Зеленским стратегию морской безопасности Украины

Tекст: Анастасия Куликова

«Украинская стратегия морской безопасности – лишь фантазии офиса Зеленского и фарс», – считает доктор военных наук Константин Сивков. Он обратил внимание на некоторые положения документа. Так, в нем говорится о проведении со странами – партнерами Киева морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне. «Азовское море – внутреннее море России. Украинское руководство же продолжает считать иначе, поэтому и на бумаге они излагают бестолковые мысли. Но это не меняет ситуацию», – акцентировал собеседник.

Также любопытным представляется пункт о построении военно-морских сил Украины со всеми родами войск, продолжил эксперт. «В стране сегодня нет работоспособной судостроительной промышленности – она фактически разгромлена. Поэтому противник может делать ставку, во-первых, на производство лишь безэкипажных катеров, а во-вторых, на закупку кораблей у западных стран», – перечислил Сивков.

Что касается проведения учений и маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море, то это положение, по его мнению, выглядит безумным. «Разумеется, речь идет о кораблях США и Великобритании – в первую очередь их хотело бы видеть украинское руководство в Черном море. Другое дело, что реализовать это не получится как минимум потому, что Турция их не пропустит через проливы Босфор и Дарданеллы. Кроме того, сомневаюсь, что сами страны альянса пойдут на такой шаг», – пояснил военный эксперт.

«Появление кораблей НАТО в Черном море – серьезная угроза прежде всего для этих самых кораблей. Поэтому возникает резонный вопрос – зачем альянсу направлять туда силы? Ради того, чтобы ублажить Зеленского? Это смешно», – рассуждает собеседник.

Стратегия Украины подтверждает ее зависимость от Запада и выглядит нереализуемой, резюмирует он. «Выполнение положений зависит не от Киева, а от государств-партнеров. Но у них есть своя воля, свои интересы, и они не станут ориентироваться на эту стратегию», – заключил Сивков.

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о стратегии морской безопасности Украины. Цель документа – «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности страны, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины».

Среди задач в стратегии заявлены построение Украиной военно-морских сил; проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море; организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности – морских патрулей – в Азово-Черноморском бассейне».

Документ разрабатывали несколько лет. В 2023 году бывший секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что цель стратегии состоит в том, чтобы сделать страну морским государством. Украина потеряла выход к Азовскому морю после того, как юг Запорожской области и часть Херсонской области перешли под контроль России.