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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Покушение на Трампа повторяет американские традиции

    Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Виртуальная жестокость победу не приблизит

    Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

    13 комментариев
    18 июля 2024, 13:03 • Новости дня

    Песков: Подаренные Ким Чен Ыном Путину собаки получили клички

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подаренные лидером КНДР Ким Чен Ыном президенту России Владимиру Путину собаки породы пхунсан получили клички, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Естественно, клички есть. Мы их сообщим», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля сообщал, что обе собаки проходят процесс адаптации в Москве.

    Экс-руководитель протокола Кремля Владимир Шевченко пояснял, что Путин очень любит собак.

    16 июля 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург

    Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва – Петербург
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», а также в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге в обход Тольятти.

    Путин открыл последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга, строительство которого началось весной 2022 года, сдан участок от 149-го км М-11 до пересечения с Бежецким шоссе протяженностью 28,6 км, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Путин в режиме видеоконференции открыл движение по новой автодороге «Обход Тольятти» и мосту через Волгу в составе транспортного коридора «Европа – Западный Китай» в Самарской области, передает ТАСС.

    Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.

    Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год.

    Северный обход Твери – это новый участок, который станет последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани.

    С открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

    Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Мост построен российскими специалистами из отечественных материалов. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения, светодиодные светильники – российского производства.

    На втором этапе обхода Твери будет две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147 км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159 км.

    С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30–60 минут. К концу года, благодаря продлению М-12 до Екатеринбурга, на 50% сократится время от Казани до Екатеринбурга и почти вдвое – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, с 30–35 часов до 17,5 часа. А, к примеру, преодолеть 2,2 тыс. км от границы с Республикой Беларусь до Екатеринбурга можно будет с экономией времени около 10 часов.

    Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу в рамках транспортного коридора «Европа – Западный Китай» началось в конце 2019 года по поручению президента РФ. Обход Тольятти – скоростная четырехполосная автодорога длиной 99,7 км в Самарской области с выходом на федеральную трассу М-5 «Урал». Объект включает в себя три транспортные развязки и 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км. Мост пересекает Куйбышевское водохранилище в районе населенных пунктов Климовка Шигонского района на правом берегу и Подстепки Ставропольского района на левом берегу. Максимальная пропускная способность трассы – 40 тыс. автомобилей в сутки.

    Ранее Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери.

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    16 июля 2024, 12:24 • Новости дня
    Путин дал оценку Lada Aura после поездки

    Путин позитивно отозвался о Lada Aura после поездки

    Путин дал оценку Lada Aura после поездки
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новинка «АвтоВАЗа» Lada Aura – это хороший автомобиль, сказал президент Владимир Путин после поездки на нем во вторник.

    «Хорошая машина», – ответил Путин на вопрос о машине, передает ТАСС.

    Во вторник глава государства дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он приехал за рулем Lada Aura на открытие этой дороги.

    Напомним, Lada Aura базируется на модели Vesta, ее представили в 2023 году. У пассажиров сзади появилось больше пространства, в салоне для них «добавилось» 25 сантиметров. Салон обтянут натуральной кожей российского производства.

    Объем двигателя автомобиля – 1,8 литра, мощность – 122 лошадиные силы. Также у машины есть автоматическая коробка передач.

    Старт серийного производства запланирован на третий квартал 2024 года, в этом году «Автоваз» намерен выпустить порядка 3 тыс. моделей Lada Aura.

    Коментарии (13)
    16 июля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери
    Путин приехал за рулем Lada Aura на открытие нового обхода Твери
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Время в пути между Москвой и Петербургом по М-11 сократится почти на час благодаря новому обходу Твери, заявил президент России Владимир Путин. Он приехал на открытие последнего участка трассы М-11 Москва – Петербург за рулем Lada Aura.

    «Мы с коллегой разговаривали: у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут – а это уже заметно», – цитирует ТАСС Путина.

    Это последний участок трассы М-11 «Нева» от Москвы до Санкт-Петербурга. Идея создания такой автомагистрали была поддержана Путиным еще в декабре 2003 года.

    Общая протяженность трассы М-11 составляет 669 км. Разрешенная скорость на платных участках составляет до 130 км/ч. Объект вводится с опережением графика на год.

    Северный обход Твери – это новый участок, который станет последним элементом, необходимым для запуска бесшовного скоростного движения с Запада на Восток страны – от Санкт-Петербурга до Казани.

    С открытием обхода Твери будет обеспечено бесшовное скоростное движение по направлению Север – Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 км) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

    Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры. Мост построен российскими специалистами из отечественных материалов. Антикоррозийные лакокрасочные материалы, композиты, барьерные ограждения, свыше 145 тыс. высокопрочных болтов, гидроизоляция, мачты освещения, светодиодные светильники – российского производства.

    На втором этапе обхода Твери будет две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147 км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159 км.

    Параллельно со строительством нового участка дороги велась работа по созданию придорожной инфраструктуры, организованы две площадки отдыха на 176 км М-11 «Нева». Здесь будут две самые современные многофункциональные зоны дорожного сервиса.

    С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30-60 минут. К концу года, благодаря продлению М-12 до Екатеринбурга, на 50% сократится время от Казани до Екатеринбурга и почти вдвое – от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, с 30-35 часов до 17,5 часов. А, к примеру, преодолеть 2,2 тыс. км от границы с Республикой Беларусь до Екатеринбурга можно будет с экономией времени около 10 часов.

    Коментарии (6)
    17 июля 2024, 13:50 • Новости дня
    Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля
    Путин призвал к широкому внедрению цифрового рубля
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо обсудить внедрение цифровых валют и других цифровых активов в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономике в среду.

    «Нам в России важно, что называется, не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу и регулирование, развивать инфраструктуру, создавать условия для обращения цифровых активов, причем как внутри страны, так и в отношениях с зарубежными партнерами», – цитирует Путина ТАСС.

    Важно перейти к более широкому внедрению цифрового рубля, с его помощью уже проведено более 27 тыс. переводов и 7 тыс. оплат услуг.

    Ранее ЦБ объявил о расширении проекта по пилотированию цифрового рубля.

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    15 июля 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
    Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Дня металлурга в режиме видеосвязи дал старт вводу в эксплуатацию доменной печи № 5 на Енакиевском металлургическом заводе в Донецкой народной республике.

    Глава государства отметил, что на Енакиевском металлургическом заводе работают 4,5 тыс. человек, и запуск печи является для всех большим праздником, передает ТАСС.

    «Поздравляю вас», – обратился Путин к коллективу предприятия.

    Доменная печь № 5 простаивала с 2020 года. Для ее запуска был проведен капитальный ремонт. Ввод печи в эксплуатацию позволит производить более 1 млн тонн стали в год.

    Ранее Путин сказал, что для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще многое сделать.

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    17 июля 2024, 23:38 • Новости дня
    Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
    Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщил Кремль.

    Президент России и саудовский наследный принц высоко оценили уровень дружественных отношений двух стран. Отмечается, что в основе взаимоотношений России и Саудовской Аравии лежит уважение и готовность учитывать интересы друг друга, сообщается на сайте Кремля.

    Стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в областях политики, торговли, экономики и энергетики, подчеркнув важность координации в формате ОПЕК+ для стабильности на рынке энергоносителей.

    Напомним, источники Bloomberg рассказали, что Саудовская Аравия заявила о готовности продать европейские долговые бумаги, если G7 конфискует замороженные активы России. Минфин королевства заверил, что не выдвигал «подобных угроз».

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    17 июля 2024, 14:39 • Новости дня
    Трамп описал отношения с Путиным
    Трамп описал отношения с Путиным
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президент США Дональд Трамп, который участвует в президентской гонке, считает, что у него были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным.

    В интервью Bloomberg он признался, что они с Путиным «хорошо ладили». Кроме того, Трамп считает, что между ним и российским лидером никогда не было ситуаций, которые могли привести к войне, передает РИА «Новости».

    Напомним, Трамп допустил ослабление санкций в отношении России.

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    15 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Для восстановления металлургии Донбасса предстоит еще много сделать

    Путин: Для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать

    Президент Владимир Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.

    «Для восстановления и модернизации металлургического системообразующего сектора экономики Донбасса, улучшения условий труда занятых в нем сотрудников, безусловно, предстоит еще много сделать, здесь еще очень много задач, постепенно будем эти задачи решать, интегрировать отрасль в единое экономическое пространство России», – передает РИА «Новости» слова Путина во время мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.

    Ранее президент Владимир Путин во время посещения выставки достижений Якутии заявил, что Донбасс и Новороссия – исторические территории России. И наша страна готова создать все условия для достижения серьезных результатов в этих регионах.

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    15 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин: Россия в прошлом году стала лидером по выпуску никеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия в 2023 году заняла лидирующие позиции по выпуску никеля, алюминия, титановой продукции, данные экспертов привел президент России Владимир Путин на мероприятии ко Дню металлурга.

    «Благодаря вашей работе горно-металлургический комплекс продолжает уверенно развиваться. Так, по оценкам экспертов, в прошлом году Россия заняла первое место в мире по производству высокосортного никеля, второе место по выпуску алюминия, третье – по производству титановой продукции, пятое – по объемам выплавки стали», – указал он, передает ТАСС.

    Путин назвал важным тот факт, что год от года отрасль становится все более высокотехнологичной: активно внедряются передовые инженерные, производственные решения, разрабатываются уникальные сплавы, которые позволяют создавать материалы с особыми свойствами.

    «Все это открывает новые и самые широкие возможности в разных сферах – от авиации и космонавтики до электроники и медицины», – заключил Путин.

    Ранее Путин по видеосвязи запустил в Нижегородской области в эксплуатацию комплекс печей АО «Русполимет», что позволит предприятию в два раза нарастить выпуск жаропрочных сталей, сплавов и изделий для высокотехнологичных отраслей.

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    16 июля 2024, 10:54 • Новости дня
    Песков: Путин откроет по видеосвязи транспортный обход Тольятти

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин во вторник откроет по видеосвязи новый транспортный объект – обход Тольятти, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, во вторник президент Путин будет заниматься вопросами инфраструктурного развития нашей страны, в частности, посредством видеоконференции откроет объект в Самарской области – обход Тольятти, передает ТАСС.

    «Будут и другие объекты открыты. Это сегодня главный акцент в работе президента» – добавил Песков.

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    17 июля 2024, 13:35 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин выбрал для поездки Lada Aura

    Кремль: Путин выбрал представителя российского автопрома Lada Aura

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин выбрал отечественную Lada Aura для поездки по новой дороге вокруг Твери для демонстрации возможностей «АвтоВАЗа», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, для открытия главного из индустриальных центров Тольятти выбран представитель «АвтоВАЗа», за рулем которого проехал глава государства, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что таким образом президент намеревался продемонстрировать преимущества отечественного автопрома.

    Во вторник глава государства дал старт движению по участку Северного обхода Твери на М-11 «Нева», он приехал за рулем Lada Aura на открытие этой дороги. Путин позитивно отозвался о Lada Aura после поездки.

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    15 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин: ДНР и ЛНР увеличили почти на треть выпуск металлопродукции

    Путин: ДНР и ЛНР увеличили на 30% выпуск металлопродукции

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил об увеличении в ЛНР и ДНР производства металлопродукции почти на треть за год.

    «За последний год по сравнению с предыдущим – за 2023-й по сравнению с 2022-м – в Луганской народной республике и Донецкой народной республике производство металлопродукции увеличилось на 30%», – сказал глава государства на церемонии открытия объектов металлургической промышленности в регионах, сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что это «очень хороший показатель».

    Ранее Путин заявил, что для восстановления и модернизации металлургии Донбасса предстоит еще много сделать, власти России будут постепенно эти задачи решать.


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    15 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин принял участие в запуске новой коксовой батареи в Магнитогорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по видеосвязи одобрил запуск новой коксовой батареи Магнитогорского металлургического комбината, сообщила пресс-служба Кремля.

    Установка, состоящая из четырех блоков по 50 печей в каждом, позволит выпускать 2,5 млн сухого коксующегося угля в год, говорится в сообщении в Telegram-канале Кремля. Кроме того, применение новых технологий сократит выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тыс. тонн в год.

    Ранее Путин по видеосвязи дал старт работе возрожденной доменной печи в ДНР.

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    16 июля 2024, 13:42 • Новости дня
    Путин похвалил дорогу на новом объезде Твери трассы М-11

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе поездки на Lada Aura по новому обходу Твери трассы М-11 Москва – Петербург выразил удовлетворение качеством дорожного покрытия.

    Глава государства проехался на Lada Aura с самарскими номерами, перед началом движения он пристегнулся, передает ТАСС.

    Рядом с ним на пассажирское сиденье сел замглавы производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев. Он сообщил президенту о том, как получилось завершить строительство раньше графика.

    «Да, на год раньше – это здорово», – прокомментировал Путин.

    Также он отметил, что автодорожное «покрытие хорошее».

    «Старались», – сказал Васильев.

    Президент также отметил красоту моста через Волгу.

    Он спросил Васильева о том, насколько ввод обхода Твери сокращает время поездки между Москвой и Петербургом. Тот пояснил, что время на поездку теперь уменьшится на 50–60 минут.

    «Добраться можно будет от Питера до Москвы за шесть с половиной часов?» – переспросил Путин.

    Собеседник пояснил, что время поездки в среднем составит порядка семи – семи с половиной часов при соблюдении скоростного режима. Между Москвой и Петербургом не осталось «никаких светофоров, никаких пересечений на одной линии», но остались участки, где скорость может снизиться из-за погоды.

    В этот момент беседы машина добралась до участка, где разрешенная скорость снижена со 130 км/ч до 110 км/ч.

    Напомним, Путин во вторник прокатился по новому объезду Твери. Он также похвалил Lada Aura, на которой провел поездку.

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    16 июля 2024, 12:28 • Новости дня
    Песков обозначил сроки проведения прямой линии Путина

    Песков: Прямая линия Путина состоится ближе к Новому году

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится ближе к концу 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Мероприятие пройдет «ближе к Новому году», пока планируется совместить прямую линию с итоговой пресс-конференцией, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он напомнил, что подобный совмещенный формат уже был опробован в 2023 году.

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      Покушение на Трампа повторяет американские традиции

      Для многих покушение на американского экс-президента Дональда Трампа стало неожиданностью. Но на самом деле подобные истории, в том числе и со смертельным исходом, – самое обычное дело для Соединенных Штатов. Другое дело, к чему это покушение может привести.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Виртуальная жестокость победу не приблизит

      Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.

      13 комментариев
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    • План Трампа – раздел Украины на автономии

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      Скандально известная и весьма влиятельная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не верит в победу Украины и готов подписать капитуляцию с Москвой. Прежде Безуглая атаковала предшественника Сырского – Валерия Залужного, после чего он лишился поста. Кто она? И почему заявляет, что ВСУ стали пушечным мясом?

    • Как в НАТО обманули Ельцина

      Агентство национальной безопасности (АНБ) США сняло гриф «секретно» с некоторых документов 30-летней давности, касающихся отношений России и НАТО. Из них следует, что альянс обманывал Москву уже тогда, имея особые планы на Украину. Однако президент Борис Ельцин обманывался меньше, чем казалось многим.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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