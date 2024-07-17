Представьте себе маленького человека перед лицом истории. Представить несложно, мы все таковы и есть. Случилась беда, и нужно что-то делать. А под началом у человека нет ни одного солдата, ни одной пушки, ни одной ракеты. Есть только слова. И чем меньше возможностей, чем меньше ответственности, тем страшнее слова. Этими словами говорит его бессилие.7 комментариев
Лавров: Решение по Украине должно учитывать сегодняшние реалии
Договоренности по урегулированию конфликта на Украине должны учитывать сегодняшние реалии, в том числе наличие в составе России новых регионов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН по итогам участия в заседаниях Совета Безопасности в качестве председателя.
Как указал Лавров, Запад должен перестать накачивать Украину вооружениями, тогда конфликт быстро закончится «и можно будет искать решения». «Но, конечно, решения, которые обязаны учитывать реалии на земле. И не только на земле, а и в общественной жизни», – отметил он, передает ТАСС.
По его словам, если бы экс-премьер Великобритании Борис Джонсон при поддержке США не сорвал мирные переговоры в апреле 2022 года, «значительная часть тех территорий, которые затем провели референдумы и вошли в состав России, осталась бы на Украине».
Как уточнил Лавров, эти регионы поняли ненадежность договоренностей с Западом и Киевом, поэтому провели референдумы. «Они вошли в состав России. Это закреплено в нашей конституции, и это не обсуждается», – подчеркнул он.
Ранее Лавров заявил, что Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, но будет тщательно следить за формулировками нового договора.