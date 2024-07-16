Уничтожить врага – значит получить бесполезный труп. Обратить его на свою сторону – значит увеличить свое могущество. Это верно и в отношении оступившихся сограждан.12 комментариев
В Бурятии без света остались свыше 115 тыс. человек
Цыденов: В Бурятии из-за аварии на ГРЭС без электричества остались свыше 115 тыс. человек
Более 70 населенных пунктов в Бурятии остались без электроэнергии после аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщил глава региона Алексей Цыденов.
На Гусиноозерской ГРЭС отключен один из трех энергоблоков, который вырабатывал 30 МВт для Бурятии и Забайкальского края, к 13.45 мск от света отключены 75 населенных пунктов, сообщил он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в этих населенных пунктах живут 115 тыс. 265 человек. Частично от электроэнергии отключен и Улан-Удэ.
Глава региона отметил со ссылкой на ОД «Бурятэнерго» о временном ограничении на энергопотребление в 20 МВт, потребителей переключают, в энергосистеме выравнивается баланс.
В начале июля в нескольких районах Белгородской области и Белгорода произошло масштабное отключение электроэнергии.