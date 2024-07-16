В Бурятии без света остались свыше 115 тыс. человек

Цыденов: В Бурятии из-за аварии на ГРЭС без электричества остались свыше 115 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

На Гусиноозерской ГРЭС отключен один из трех энергоблоков, который вырабатывал 30 МВт для Бурятии и Забайкальского края, к 13.45 мск от света отключены 75 населенных пунктов, сообщил он в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в этих населенных пунктах живут 115 тыс. 265 человек. Частично от электроэнергии отключен и Улан-Удэ.

Глава региона отметил со ссылкой на ОД «Бурятэнерго» о временном ограничении на энергопотребление в 20 МВт, потребителей переключают, в энергосистеме выравнивается баланс.

В начале июля в нескольких районах Белгородской области и Белгорода произошло масштабное отключение электроэнергии.