Война с Россией на море, где США чувствуют себя более уверенно, чем в сухопутных конфликтах, может всерьез рассматриваться демократами как возможность избежать выборов как таковых.31 комментарий
Байден выступил с обращением к гражданам США в связи с покушением на Трампа
Байден на фоне покушения на Трампа обвинил иностранные государства в попытках «раздуть огонь разногласий» в США
Президент США Джо Байден в обращении к согражданам в связи с совершенным на Дональда Трампа покушением заявил, что «иностранные действующие лица раздувают огонь разногласий» в США.
Байден заявил, что это делается с целью повлиять на политический процесс в США. По его словам, наблюдается «разгул дезинформации». Он призвал «избавиться от зашоренности, характеризующейся тем», что люди слушают только тех, «с кем соглашаются». Байден подчеркнул необходимость обеспечить единство нации, передает ТАСС.
Он заявил, что в США «разногласия преодолевают за счет голосования», а не «при помощи пуль». Байден заявил о том, что нужно «снизить» накал политической борьбы в США, «политика не должна становиться полем боя, а тем более – ареной для убийств».
«Нельзя допустить, чтобы подобное насилие стало нормой», – сказал он. По его словам, политика – пространство «для мирных дебатов, отстаивания правосудия и принятия решений во имя демократии и независимости».
Напомним, Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности Трампа.