Байден поручил Секретной службе США принять меры для обеспечения постоянной охраны Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Байден указал, что Трамп уже получает повышенный уровень охраны, но также Секретная служба предоставит ему все ресурсы и защитные меры для дальнейшей безопасности, передает ТАСС.

Президент также отметил, что вечером 13 июля провел короткий телефонный разговор с Трампом, который сейчас поправляется после покушения.

Байден призвал не делать преждевременных предположений о мотивах преступника, напавшего на Трампа, и дождаться выводов Федерального бюро расследований (ФБР).

Напомним, на Трампа было совершено покушение. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».