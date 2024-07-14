  • Новость часаТрамп сообщил, что пуля пробила ему «верхнюю часть уха»
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    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

    29 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    13 комментариев
    14 июля 2024, 03:55 • Новости дня

    Маск сравнил Трампа с Рузвельтом по «крутости»

    Tекст: Антон Антонов

    Последним столь же крутым, как Дональд Трамп, кандидатом на пост президента США был Теодор Рузвельт, заявил американский предприниматель Илон Маск. Инцидент со стрельбой также прокомментировали Барак Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Камала Харрис, американские политики и мировые лидеры.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «полностью поддерживает президента Трампа и надеется на его быстрое выздоровление». Маск считает, что руководитель Секретной службы США Киберли Читл должна уйти в отставку. Он предрек США опасные времена и рассказал, что за последние восемь месяцев были предотвращены две попытки покушения на него самого.

    Бывший президент США Барак Обама заявил, что в американской демократии «абсолютно нет места политическому насилию». По его мнению, «все должны испытывать облегчение от того, что бывший президент Трамп не пострадал серьезно». Он пожелал Трампу «скорейшего выздоровления». При этом Обама отметил: «Мы еще не знаем, что точно произошло», – передает ТАСС.

    Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что американцам нужно «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве за президента Трампа и его семью», передает РИА «Новости».

    Экс-президент США Билл Клинтон заявил: «Насилию нет места в Америке <...>. Хиллари и я благодарны за то, что Трамп в безопасности».

    Вице-президент США Камала Харрис заявила, что нельзя допустить, чтобы стрельба на митинге Трампа привела к большему насилию.

    Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что он «в ужасе от произошедшего» и «чувствует облегчение из-за того, что бывший президент Трамп в безопасности». Шумер добавил, что «политическому насилию нет места» в США. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (Республиканская партия) заявил, что молится за своего однопартийца Трампа.

    Никки Хейли, которая ранее была участницей президентской гонки в США, заявила, что случившееся «должно ужаснуть каждого свободолюбивого американца». Джордж Буш-младший выразил радость в связи с тем, что Трамп «в безопасности после трусливого нападения».

    Конференция консервативного политического действия считает, что нападение стало «ужасающим финалом опасной риторики «леваков». Консерваторы указали, что Трампа годами «демонизировали» сторонники левых взглядов и СМИ.

    Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка) заявила: «Пусть Господь пощадит наших врагов, потому что от нас пощады не будет».

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что шокированы и осуждают нападение на экс-президента США.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил: «Мои мысли и молитвы с президентом Трампом». Офис президента Аргентины Хавьера Милея назвал случившееся «не просто атакой на демократию, но и на всех тех, кто защищает и живет в свободном мире». Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также осудили стрельбу.

    Напомним, Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на митинге, на котором выступал его соперник в борьбе за пост главы американского государства Дональд Трамп. Байден заявил, что молится за Трампа.

    11 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Политолог Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Открытое голосование по вопросу лишения Виктора Орбана председательства в Совете ЕС вынудит Брюссель признать раскол в объединении. Стоит ожидать, что страны – члены Евросоюза начнут рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для санкций против Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии.

    «Сикорский лишь огласил то, что тайком планируют другие главы стран Евросоюза. Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Один из инструментов против Будапешта – открытое голосование в Евросоюзе. «Однако провернуть это очень сложно. Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», – пояснил собеседник.

    При этом Рар не исключает, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение. «Скорее всего, Брюссель будет обвинять Братиславу в нарушении либерального кодекса», – считает он. Помимо словацкого премьера, вряд ли найдется политик, готовый оппонировать высшему руководству Евросоюза, добавил политолог. «Правый блок в Европарламенте пока не имеет необходимого для противостояния влияния», – уточнил Рар.

    Мнение же Дональда Трампа по поводу Орбана руководство ЕС сегодня не интересует, продолжил собеседник. «Главы стран объединения в большинстве своем открыто поддерживают Джо Байдена. Научные институты Европы, влиятельные НПО и СМИ готовы сражаться против прихода к власти экс-президента, понимая, что он изменит политику США в отношении европейских союзников», – указал он.

    Тем не менее политолог убежден: результаты открытого голосования по вопросу председательства Будапешта в Совете ЕС вынудят Брюссель признать раскол в союзе и сулят новые проблемы для Европы. Поэтому странам Евросоюза придется, как выразился Сикорский, выдумывать «креативные идеи» против Венгрии. Речь может идти в том числе о закулисных интригах, считает спикер.

    «При этом наказать Орбана за несогласованные поездки в Россию и Китай формально нельзя. Стоит ожидать, что Брюссель начнет рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для возобновления санкций против Будапешта», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС. Он не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным оглашением информации «свести усилия на нет».

    Газета Politico в свою очередь сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин. Издание приводит слова источника, который отметил, что Будапешту «хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия». По его мнению, действия Орбана «не служат ни Европейскому союзу, ни миру».

    Венгрии грозят «практические последствия», если премьер продолжит следовать выбранной политике, заявили некоторые послы ЕС. Согласно заявлению одного из европейских чиновников, Евросоюз не исключает на этом фоне возможность прекращения или сокращения срока председательства Будапешта, но сообществу будет сложно это реализовать с юридической точки зрения.

    Один из дипломатов сказал, что ЕС, по сути, предъявил Венгрии «желтую карточку» на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он побывал сначала в Киеве, затем в  Москве и Пекине. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию.

    Однако венгерского политика это не остановило. Он направился в Вашингтон на саммит НАТО. Премьер Венгрии предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

    По информации агентства Bloomberg, в четверг Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Это может усилить опасения, что он «посредник» между Трампом и Путиным. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным политикам Европы.

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    12 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход

    Американист Дробницкий: Орбан стал «своим человеком» Трампа в Европе

    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа была полезной для них двоих. Первый продолжил повышать свой политический вес в Европе, а второй – получил преимущество перед соперником в предвыборной гонке – Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее премьер Венгрии встретился с экс-президентом США. Темой обсуждения стали способы прекращения конфликта на Украине.

    «На фоне сообщений СМИ о том, что Виктор Орбан избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, политик совершил визит в Мар-а-Лаго, резиденцию Дональда Трампа. Подобного рода афронт подчеркнул отношение венгерского премьера к кандидатам в президенты США: одного он проигнорировал, в то время как другому выказал поддержку», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Такую разницу он объяснил тем, что Орбан и Трамп мыслят схожим образом: оба исповедуют прагматичный и консервативный подход. При этом контакты премьера Венгрии и бывшего президента США были полезны для обеих сторон. «Орбан продолжает повышать свой политический вес в Европе», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что на Западе это нравится не всем, уже идут разговоры о том, чтобы досрочно лишить Будапешт председательства в Совете ЕС.

    «Но у Орбана есть свой план. Венгр хочет опираться на две силы: популистов в Европарламенте, которые пусть не имеют большинства, но являются весомым голосом, а также на «заокеанского патрона». Вполне может быть, что в 2025 году премьер Венгрии заявит европейским чиновникам: «Где ваш Байден? А Трамп – в Белом доме», – иронично отметил политолог.

    По его мнению, Орбан своим «миротворческим вояжем» делает большой взнос в будущее взаимодействие с Трампом, если тот станет президентом США. Более того, самому экс-главе Белого дома подобные контакты дают личное преимущество перед Байденом.

    «Нынешняя администрация не понимает реального положения дел. А у Трампа есть «свой человек» в Европе, который поговорил с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, а теперь рассказал тонкости переговоров», – детализировал политолог. Трамп, будучи осведомленным о реальном положении дел «на земле», может способствовать решению украинского конфликта. «Это очень сильный ход», – резюмировал Дробницкий.

    В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ходе визита во Флориду обсудил с экс-президентом США Дональдом Трампом пути установления мира на Украине. «Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – указал глава венгерского правительства, имея в виду расклад, при котором Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре. Орбан назвал встречу с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго «миротворческой миссией 5.0».

    На прошлой неделе Орбан приезжал в Москву, до этого он посещал Киев. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обменялись мнениями относительно урегулирования украинского конфликта и обсудили двусторонние отношения. Диалог длился более 2,5 часов.

    По итогам переговоров Орбан сказал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта. На Западе эта поездка вызвала шквал критики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему визит Орбана в Россию не нашел понимания у ЕС и НАТО, а германский политолог Александр Рар указывал, что либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана. Впрочем, ряд экспертов считает, что у «пророссийской» политики Орбана есть второе дно.

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    12 июля 2024, 19:48 • Новости дня
    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена

    NYT: Спонсоры демократов заморозили финансирование партии до выхода Байдена из президентской гонки

    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа спонсоров Демократической партии США решили не переводить 90 млн долларов пожертвований, пока партия не заменит кандидатуру американского лидера Джо Байдена на президентских выборах, пишет газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, спонсоры приостановили финансирование до тех пор, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом на пост президента США от демократов, передает ТАСС.

    Это является одним из «примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах», подчеркивает издание.

    Отмечается, что эта ситуация усугубляет положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры не уверены в его способности победить на выборах президента США в ноябре.

    Ранее Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена.

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    11 июля 2024, 09:05 • Новости дня
    ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза

    FT: В ЕС сочли поездку Орбана в Россию нарушением законов Евросоюза

    ЕС: Поездка Орбана в Россию стала нарушением законов Евросоюза
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская юридическая служба заявила, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию 5 июля вошел в противоречие с договорами Евросоюза, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на информированные источники.

    Как пишет издание, юристы ЕС сообщили государствам-членам, что «действия Орбана нарушили договоры блока, которые запрещают любые меры, способные поставить под угрозу достижение целей ЕС», передает ТАСС.

    Там уточнили, что речь идет о нарушении положений закона, который обязывает все страны Евросоюза проводить внешнеполитическую деятельность «безоговорочно в духе лояльности и взаимной солидарности».

    Как заявил глава Евросовета Шарль Мишель, поездка Орбана в Москву «была политической ошибкой».

    «За 10 лет я никогда не видел столь жесткой реакции со стороны 26 других стран на действия одной страны. Это проблема – такой способ работы неприемлем», – отметил Мишель.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер председательствующей в Совете ЕС Венгрии не мог рассматриваться как представитель ЕС во время поездки в Москву. Орбан назвал слова Борреля «брюссельским бюрократическим бредом».

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    12 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной инициативы по Украине провел пятую встречу с бывшим американским президентом Дональдом Трампом и заверил, что тот сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

    «Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также венгерский премьер опубликовал кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне, подписав их «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго».

    В ответ на его публикацию Трамп в соцсети Truth Social написал, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться.

    «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», – подчеркнул он.

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    11 июля 2024, 06:15 • Новости дня
    Польша заявила о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии

    Глава МИД Польши Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС

    Польша заявила о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии
    @ Marcin Banaszkiewicz/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе появляются креативные идеи, касающиеся возможности досрочного прекращения председательства Венгрии в Совете ЕС, сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Сикорский не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным раскрытием информации «свести усилия на нет», передает ТАСС со ссылкой на TVP Info.

    В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, Польша призвала ЕС обуздать «деструктивное» поведение Орбана. В Германии призвали лишить Венгрию председательства в Совете ЕС.


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    14 июля 2024, 01:37 • Новости дня
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США Дональд Трамп в Пенсильвании покидает сцену после звуков стрельбы, на записи видно, что у него окровавлено ухо.

    Видео опубликовано РИА «Новости».

    ФБР заявило, что не комментирует инцидент со стрельбой на митинге, перенаправило запрос в Секретную службу США.

    Секретная служба заявила, что выясняет обстоятельства стрельбы. Стрелявший не пойман, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

    По предварительным данным, с Трампом всё в порядке, у него ранено только ухо, передает RT.

    Напомним, Трамп выступал в городе Батлер, когда прозвучали звуки стрельбы. Он приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Когда Трамп вновь показался перед камерами, его ухо было окровавлено.

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    12 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС начали искать контакты с командой Трампа

    Tекст: Максим Попов

    На сцене саммита НАТО европейские лидеры замерли от ужаса, когда президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского «президентом Украины Владимиром Путиным». После этого многие из них начали искать контакты с командой бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

    Как сообщает издание, во время досадной оговорки Байдена европейские лидеры пытались сохранить улыбки и аплодировать, но позже никто из них не захотел обсуждать этот инцидент с командой Байдена, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что один из участников церемонии после произошедшего отправил журналистам Politico сообщение с нецензурной реакцией на случившееся. Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что многие его коллеги сейчас пытаются связаться с командой Трампа, назначают встречи и пытаются получить приглашение на мероприятия, связанные с его сторонниками.

    Напомним, спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена.


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    12 июля 2024, 10:44 • Новости дня
    Четыре страны ЕС договорились о разработке крылатых ракет большой дальности
    Четыре страны ЕС договорились о разработке крылатых ракет большой дальности
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе натовского саммита в Вашингтоне Германия, Франция, Италия и Польша условились совместно создать крылатые ракеты, они подписали соответствующее письмо с намерениями.

    Письмо подписали министры обороны этих стран, передает Deutsche Welle (признано иностранным агентом в России).

    Страны намереваются разработать крылатые ракеты наземного базирования с дальностью свыше 500 км, разработка призвана «закрыть пробел», образованный в результате украинского конфликта.

    Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отметило, что эти страны пока не обсуждали то, какие именно ракеты планируется строить, в планах разработка оружия, способного проводить «точные удары вглубь территории противника». При этом заявление о намерении сделано «в очень общих тонах».

    По информации этой газеты, планируется строить ракеты дальностью свыше 1000 км, это должно позволить «сдержать Россию» при помощи обычного вооружения.

    При этом немецкая сторона ждет вовлечения в проект Британии. Промышленным партнером планируется сделать европейский концерн Matra BAE Dynamics Aerospatiale (MBDA).

    Ранее Вашингтон заявил о размещении в 2026 году в Германии дальнобойных ударных систем, в том числе ракет «Томагавк» (Tomahawk). Министр обороны ФРГ Борис Писториус указал, что ракеты разместят в стране временно, за этот период Берлину нужно создать собственные аналоги этому оружию.

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    14 июля 2024, 02:52 • Новости дня
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    @ кадр из видео

    Бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение на митинге в штате Пенсильвания, сообщил окружной прокурор города Батлер, где произошел инцидент, Ричард Голдингер.

    Голдингер заверил, что сейчас Трамп находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента, передает ТАСС.

    Напомним, на видеозаписи у Трампа после инцидента со стрельбой было окровавлено ухо. Сообщается, что подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники Секретной службы. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один находится в тяжелом состоянии.

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    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня
    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    14 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Пенсильвании во время выступления экс-президента США Дональда Трампа прозвучали звуки стрельбы, Трамп покинул сцену, у него окровавлено ухо, сообщают информационные агентства.

    Трансляция велась консервативной медиакомпанией RSBN. После звуков стрельбы трансляция была прервана, передает ТАСС.

    Трамп выступал в городе Батлере. Выступление длилось всего несколько минут. Когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции, прозвучали выстрелы. Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Через пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, его ухо было окровавлено, охрана выводил экс-президента со сцены, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.

    Напомним, в мае произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший в него Юрай Цинтула заявлял, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок оружия киевскому режиму.

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    11 июля 2024, 05:53 • Новости дня
    Доноры демократов в США не захотели делать новые взносы на кампанию Байдена

    Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Доноры Демократической партии США предупредили, что финансирование кампании президента США Джо Байдена по переизбранию «иссякает», сообщила Financial Times.

    Как пишет Financial Times, такая ситуация вызвана нежеланием Байдена выходить из борьбы за пост президента. Издание заявило, что позиция Байдена может «подорвать усилия партии по победе над Дональдом Трампом». Один из доноров заявил: «Когда я разговариваю с другими донорами, они не планируют делать взносы». По его словам, они «переживают из-за проигрыша», передает РИА «Новости».

    NBC со ссылкой на источники также сообщает, что кампания Байдена «столкнулась с огромным сокращением объемов пожертвований», ожидается «сейсмический удар по сбору средств» – снижение пожертвований наполовину или даже больше, ситуация катастрофическая. Источник рассказал, что после разговора с Байденом «доноры настроены негативно». «Звонок показался людям таким неестественным, что я не думаю, что они в него поверили», – заявил он.

    Напомним, Financial Times сообщала, что среди доноров и растущего числа представителей Демократической партии нарастает отчаяние, поскольку все усилия с целью убедить Байдена выйти из предвыборной гонки потерпели неудачу.

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    12 июля 2024, 01:48 • Новости дня
    Макрон назвал визиты премьера Венгрии в Москву и Пекин личной инициативой

    Tекст: Максим Попов

    Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с представителями России и Китая относительно ситуации на Украине – его личная инициатива, которая не была согласована с Евросоюзом, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

    По словам Макрона, Орбан не получал никаких полномочий на проведение переговоров с Москвой и Пекинов от имени Евросоюза. Он  также сообщил, что обсудил этот вопрос лично с венгерским премьер-министром, подчеркнув, что  Орбан является легитимным главой правительства и имеет право на независимую дипломатию, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг европейская юридическая служба заявила, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию 5 июля вошел в противоречие с договорами Евросоюза.

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