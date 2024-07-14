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Байден заявил, что молится за Трампа
Белый дом распространил заявление президента США Джо Байдена в связи со стрельбой на митинге, на котором выступал его соперник в борьбе за пост главы американского государства Дональд Трамп. Байден заявил, что молится за Трампа.
Байден сообщил, что проинформирован об инциденте. По словам президента США, он «рад слышать», что Трамп «в безопасности и чувствует себя хорошо». Байден заверил, что «молится за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге». Как подчеркнул Байден, в США «нет места подобному насилию». Он призвал «объединиться как одна нация, чтобы осудить это», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, был ли этот инцидент покушением на Трампа, Байден заявил: «У меня есть мнение, но нет фактов». Он сообщил, что надеется вскоре побеседовать по телефону с Трампом, передает ТАСС.
Президент США заверил, что инцидент будет тщательно расследован, стрельбу должны осудить все политические силы.
Напомним, окружной прокурор города Батлер подтвердил, что Трамп получил огнестрельное ранение. На видеозаписи у Трампа после инцидента со стрельбой было окровавлено ухо. Сам Трамп уже сообщил, «что он в порядке». В результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один человек находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый в стрельбе ликвидирован.