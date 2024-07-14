Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».29 комментариев
Associated Press рассказало о состоянии Трампа
Трамп после инцидента со стрельбой на митинге в США заявил, что он «в порядке»
Экс-президент США Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на митинге в Пенсильвании «заявил, что он в порядке», сообщает Associated Press.
Пресс-секретарь и помощник политика Стивен Чун передал благодарность Трампа правоохранителям и экстренным службам за «оперативные действия во время этого отвратительного акта». Чун подтвердил, что с Трампом «все в порядке». Сейчас экс-глава государства проходит обследование в одной из больниц штата.
Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
Напомним, в Пенсильвании во время выступления Трампа прозвучали звуки стрельбы. В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США покидает сцену, на записи видно, что у него окровавлено ухо.