Associated Press рассказало о состоянии Трампа

Трамп после инцидента со стрельбой на митинге в США заявил, что он «в порядке»

Tекст: Антон Антонов

Пресс-секретарь и помощник политика Стивен Чун передал благодарность Трампа правоохранителям и экстренным службам за «оперативные действия во время этого отвратительного акта». Чун подтвердил, что с Трампом «все в порядке». Сейчас экс-глава государства проходит обследование в одной из больниц штата.

Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, в Пенсильвании во время выступления Трампа прозвучали звуки стрельбы. В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США покидает сцену, на записи видно, что у него окровавлено ухо.