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    13 июля 2024, 15:14 • Новости дня

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина

    Песков: Безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

    Кремль отреагировал на слова Буданова о покушениях на Путина
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Угрозы, исходящие от киевского режима, очевидны, президент России Владимир Путин надежно защищен от них, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Все угрозы от киевского режима очевидны. Поэтому безопасность первого лица обеспечивается на должном уровне», – сказал Песков, комментируя слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) о том, что Киев предпринимал попытки покушения на жизнь Путина, передает ТАСС.

    Ранее Буданов заявил, что киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но они не имели успеха.

    13 июля 2024, 11:30 • Новости дня
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    Bild: Обещанные Киеву системы ПВО не смогут работать в семи приграничных регионах
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые комплексы ПВО Patriot и ЗРК SAMP/T, которые страны НАТО пообещали предоставить Киеву, не смогут защитить Харьков, Сумы, Николаев и Чернигов, считают немецкий военный обозреватель Юлиан Репке и австрийский политолог Густав Грессель, пишет Bild.

    Западные комплексы не смогут работать в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях, а также на оккупированных ВСУ территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть, они не смогут действовать слишком близко к линии фронта, поскольку там развита российская разведка дронами и высок риск обнаружения и уничтожения техники, поясняют аналитики, пишет Bild.

    Сейчас два комплекса ПВО Patriot защищают Киев, еще по одному – Львов и Одессу, сообщают эксперты. По их мнению, новые Patriot и SAMP/T могут отправить на защиту Днепра, Кривого Рога, Винницы и будущей базы F-16 на западе Украины.

    Отмечается также, что Patriot и SAMP/T не сочетаются друг с другом из-за разного программного обеспечения и в случае выхода из строя одной системы другая не сможет ее заменить или защитить.

    Ранее США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины.

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    13 июля 2024, 08:21 • Новости дня
    Стало известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Подполье: Известно о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

    Tекст: Александра Юдина

    Сильный взрыв прогремел ночью на военном объекте в пригороде Полтавы в районе аэродрома, сообщает подполье.

    Известно, что сильный взрыв прогремел в пригороде Полтавы близ аэродрома, передает РИА «Новости».

    расположенная в Одесской области портовая инфраструктура была повреждена из-за взрывов.

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    13 июля 2024, 03:40 • Новости дня
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    NI: Истребители F-16 морально устарели для участия в крупных конфликтах
    @ Boris Roessler/ DPA/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Истребители F-16, обещанные Киеву, уже устарели для участия в конфликтах с крупными военными державами и не смогут выжить в воздушном пространстве, контролируемом Россией, сообщил National Interest.

    Издание отметило, как только украинские пилоты войдут в воздушное пространство, контролируемое Россией, ценность F-16 снизится, а шансы на его выживание станут крайне малы, передает РИА «Новости».

    Автор материала подчеркнул, что основная проблема истребителей заключается в их заметности для средств обнаружения. F-16 был разработан во времена холодной войны и не предназначен для противостояния современной аппаратуре. В бою против технологичной армии такой заметный самолет попросту не сможет выжить.

    Напомним, по информации Bloomberg, отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами.


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    12 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS вглубь России

    Пентагон допустил снятие ограничений на применение ракет ATACMS Украиной для ударов вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    США не разрешают Украине наносить «глубокие» удары по территории России с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS, но эта позиция может измениться, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

    В настоящий момент Вашингтон не санкционирует применение ATACMS для «глубоких» ударов в пределах России, сказала Сингх, передает РИА «Новости».

    При этом она напомнила, что ранее Вашингтон внес изменения в правила использования передаваемых Киеву средств поражения возле Харькова. Сингх допустила, что ограничения для других районов могут быть смягчены.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что США уже сняли ограничение на удары ВСУ вглубь России.

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    12 июля 2024, 16:25 • Новости дня
    Путин назвал ошибкой безразличие Запада к ударам ВСУ по ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запад совершает большую ошибку, закрывая глаза на удары Киева по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким.

    Удары ВСУ по станции требуют особого внимания российской стороны, при этом союзники Киева не обращают внимания на эти атаки, подчеркнул Путин, передает ТАСС.

    «То, что противник наносит удары теперь уже прямо по станции, это, конечно, требует особого внимания с нашей стороны, и, к сожалению, не привлекает внимания со стороны тех людей и тех сил, которые киевский режим поддерживают сегодня, – сказал он. Это их большая ошибка, мы об этом еще вспомним, об этом еще поговорим не один раз».

    На прошлой неделе Киев ударил беспилотниками по относящейся к ЗАЭС подстанции «Радуга».

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    13 июля 2024, 15:05 • Новости дня
    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на роскошной свадьбе в Италии

    Украинцев возмутило выступление Галкина на свадьбе киевлянки в Италии
    @ Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские пользователи соцсетей возмутились свадьбой украинки Ангелины Терской в Италии, на которой выступил юморист Максим Галкин (признан иноагентом в России). Артист спел на торжестве несколько песен.

    «Ваше веселье сильно диссонирует с тем, что переживают на своей земле украинцы. Галкин не отличает украинцев от тех, кто «косит» под украинцев, и тоже вляпался», – пишут комментаторы.

    Юморист выступил на свадьбе с песнями на украинском языке «Смерека», «Золото Карпат» и «Одной калиной», пишет издание «Страна.ua».

    Отмечается, что молодожены родом из Киева, торжества состоялись 10 июля на вилле Бальбиано, которую им сдавали в аренду якобы российские бизнесмены за 19 тыс. евро в сутки. Саму свадьбу украинские СМИ оценили в 1 млн евро.

    Ряд украинцев отметили, что свадьба должна была быть поскромнее, поскольку в такие времена было бы уместно «показать, что ты стоишь вряд со своими людьми».

    Сама Терская в ответ на возмущение указала, что не живет на территории Украины, но «донатит», «ненавидит Россию». Также она заявила, что семья рассчитывает вернуться на Украину.

    Ранее Галкин пытался снять с себя статус иностранного агента в России, но ему отказали в суде.

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    13 июля 2024, 10:08 • Новости дня
    Сайт Кремля впервые за шесть лет обновил раздел с биографией Путина
    Сайт Кремля впервые за шесть лет обновил раздел с биографией Путина
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальную биографию президента России Владимира Путина на сайте Кремля обновили впервые с 2018 года.

    Биография российкого лидера дополнена информацией о событиях с период с 2018 по 2024 годы, теперь в ней есть сведения об открытии движения по Крымскому мосту, Чемпионате мира по футболу в России, пандемии коронавируса, создании вакцины «Спутник» и поправках в Конституцию, передает РИА «Новости».

    Также есть отдельная глава о специальной военной операции на Украине, в которой приводятся цитаты Путина. В ней также рассказывается о референдумах и вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

    Последний раздел посвящен президентским выборам 2024 года.

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    13 июля 2024, 11:49 • Новости дня
    Economist: Итоги саммита НАТО вскрыли новые трудности для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Итоги саммита НАТО в Вашингтоне вскрыли новые трудности, стоящие на пути членства Украины в Североатлантический альянс, пишет Economist.

    В частности, издание отмечает, что обещания НАТО о будущем Украины были ослаблены оговорками, например, требованием провести дальнейшие реформы в сфере безопасности, а также демократические и экономические, передает РИА «Новости».

    Economist указывает, что Украину пригласят в НАТО только «при согласии союзников и выполнении условий», в то время как крупнейший союзник, президент Джо Байден, настроен скептически.

    «В своей вступительной речи он вообще не упомянул о членстве Украины», – подчеркнуто в публикации.

    Ранее на Западе заявили о безрезультатных итогах саммита НАТО.

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    13 июля 2024, 15:04 • Новости дня
    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина

    В украинской разведке рассказали о попытках покушения на Путина

    Буданов рассказал о попытках покушения на Путина
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим пытался покушаться на жизнь президента России Владимира Путина, но покушения не имели успеха, заявил глава главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов).

    «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», – заявил Буданов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

    В 2013 году в России осудили готовившего покушение на Путина в 2012 году Илью Пьянзина, его приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Тогда гражданин Казахстана Пьянзин вступил в террористическую банду в Одессе, которая собралась организовать покушение на российского политика.

    В 2018 году суд отказал Пьянзину в условно-досрочном освобождении.

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    12 июля 2024, 16:03 • Новости дня
    Путин встретился с главой Запорожской области

    Путин встретился с главой Запорожской области Балицким

    Путин встретился с главой Запорожской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.

    Глава государства отметил, что очень рад встрече с Балицким, и попросил его рассказать о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Губернатор Запорожской области доложил президенту о развитии социальной сферы, в том числе об открытии филиала «Артека» и создании федерального молодежного центра «Маяк», сообщается в Telegram-канале Кремля. Также глава региона рассказал Путину о запуске работы онкодиспансера, начале строительства областной детской больницы и ремонте университета.

    Российский лидер, в свою очередь, подчеркнул, что приоритетным вопросом является безопасность региона и его жителей.

    «Ключевым вопросом является обеспечение безопасности региона в целом, людей. Мы это обязательно сделаем, добьемся этого, сомнений нет никаких. <...> При всех сложностях отмечаем, что восстановительный рост и сельского хозяйства, и промышленности, и строительства является очевидным. Эту тенденцию, безусловно, надо поддержать», – сказал он.

    Ранее Путин заявил, что уровень жизни в новых регионах должен соответствовать общероссийскому.

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    13 июля 2024, 15:01 • Новости дня
    Путин подписал закон о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал закон о выплате работающим россиянам, имеющим двух и более детей в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

    Согласно опубликованному на сайте правовой информации документу, выплата будет предоставляться россиянам, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами, а с доходов оплачивают НДФЛ.

    Уточняется, что среднедушевой доход семьи при этом не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, который установлен в области по месту жительства.

    Известно, что размер выплаты будет определен в виде разницы между суммой НДФЛ за предшествующий году обращения год по ставке в 6%. То есть по итогам года семье будет возвращаться разница между 13% и 6% налога.

    Подать заявление о назначении выплаты в территориальный орган Соцфонда можно с 1 июня до 1 октября года, следующего за годом, когда был исчислен НДФЛ.

    Выплата производится каждому из родителей (опекунов, усыновителей, попечителей) детей в возрасте до 18 лет и детей-студентов в возрасте до 23 лет, но при условии, что они не имеют задолженности по уплате алиментов.

    Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

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    12 июля 2024, 23:36 • Новости дня
    В Киеве допустили отмену ограничений на удары по территории России

    Tекст: Максим Попов

    Страны НАТО могут отменить ограничения на удары по территории России в ближайшее время, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

    «До сих пор есть ограничения на обстрелы вглубь России. У разных стран-участниц альянса разные позиции, в частности, по вопросу ударов по территории России. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить этот вопрос», – приводит ТАСС слова Андрея Ермака.

    По его словам, на саммите в Вашингтоне не обсуждалась заморозка конфликта на Украине, даже за кулисами.

    Напомним, накануне заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предположил, что США уже сняли ограничения на удары ВСУ по территории России.


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    13 июля 2024, 00:51 • Новости дня
    Bloomberg: Отправка истребителей F-16 на Украину задерживается из-за запчастей

    Tекст: Максим Попов

    Отправка истребителей F-16 на Украину затруднена из-за проблем с запасными частями и языкового барьера между украинскими пилотами и иностранными инструкторами, сообщило Bloomberg.

    По словам одного из источников агентства, Украина рассчитывает получить шесть F-16 уже этим летом и до 20 истребителей до конца года. Другой источник утверждает, что Украина сможет сформировать только одну эскадрилью из 15-24 истребителей, хотя планировалось поставить 300, передает РИА «Новости».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США и их союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые прибудут этим летом. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, а не в соседних странах, как предполагалось ранее.

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    12 июля 2024, 18:52 • Новости дня
    Путин подписал указ о туристическом налоге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В 2025 году в стране начнет действовать туристический налог, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Туристический налог будет местным налогом, муниципалитетам предстоит самим определять необходимость его введения, а также ставки, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц, он не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, включая участников СВО.

    Ставку планируется увеличивать постепенно, начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по проценту в год до 2029 года.

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    13 июля 2024, 02:55 • Новости дня
    Президент Чехии сообщил об увеличении поставок боеприпасов на Украину

    Tекст: Максим Попов

    В июле и августе Украина получит по 50 тыс. боеприпасов в рамках «чешской инициативы». А с сентября по конец года ежемесячные поставки составят от 80 до 100 тыс. боеприпасов, сообщил президент Чехии Петр Павел во время встречи с американскими политиками в Хьюстоне.

    По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. единиц боеприпасов калибра 122 мм, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июня Украина по «чешской инициативе» получила десятки тысяч снарядов калибра 155 мм.


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