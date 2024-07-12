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Мишустин заявил о стремительном росте экономики России
Мишустин: Темпы роста экономики складываются существенно выше прогнозов
Российская экономика растет значительно более высокими темпами, чем предсказывалось в прогнозах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, если брать статистику за пять месяцев, то валовый внутренний продукт прибавил 5% к аналогичному периоду прошлого года, что значительно выше прогнозов, несмотря на все попытки нам помешать, передает РИА «Новости».
Мишустин добавил, что в стране наблюдается очень высокая потребительская активность, прежде всего за счет роста частных доходов, но этот же фактор сказывается на росте инфляции.
«По состоянию на 1 июля она составила 4,5% с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься, от этого зависит уровень жизни наших граждан», – призвал глава правительства.
Премьер добавил, что необходимо постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию и при необходимости оперативно корректировать план действий в этой сфере во взаимодействии с Центробанком.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка РФ заявила, что главными ограничениями для развития экономики России являются нехватка рабочей силы, сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям.