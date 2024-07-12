Грузия пожелала избежать простуды на «сквозняке у дверей НАТО»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«В свое время (экс-президент Грузии) Эдуард Шеварднадзе сказал, что когда долго стоишь у открытых дверей, то можно на сквозняке простудиться. Эти слова актуальны и сейчас», – заявил глава высшего законодательного органа Грузии.

По его словам, эти двери открыты 16 лет, но по сей день нет решения о членстве. Шалва Папуашвили заявил, что «Грузии нужны не условия, а решения».

«Вот о чем должны думать члены НАТО – безопасность обеспечивается не обещаниями, а решениями», – сказал он.

По его словам, по сути «в отношение Украины тоже не приняты новые решения, повторили сказанное 16 лет назад».

«Неясно, когда Украина и как вступит в НАТО, и это при том, что Украина уже два года воюет, защищая Европу и сдерживая Россию», – отметил он.