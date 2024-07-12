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    Как быстро и резко просядут цены на новостройки
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    США не позволили Украине «бить куда угодно» по территории России
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    ВСУ нанесли удар по детской площадке в белгородском Шебекино
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    Россия выразила беспокойство из-за миссии ЕС в Армении
    Страны НАТО назвали ключевое условие для приема Украины в альянс
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Центр «Россия» как точка сборки нации

    Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    11 комментариев
    12 июля 2024, 10:28 • Новости дня

    Оренбургский губернатор назвал «полными бездельниками» чиновников Орска

    Оренбургский губернатор Паслер назвал «полными бездельниками» чиновников Орска, потерявших данные по затопленным домам

    Оренбургский губернатор назвал «полными бездельниками» чиновников Орска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Потерявшие данные по затопленным из-за паводков домам работники орской администрации – это «полные бездельники», заявил глава Оренбургской области Денис Паслер в ходе заседания регионального правительства.

    «Как потеряли, вы мне скажите? Как можно было потерять! У меня есть данные по 178 домам, из них 50 вы потеряли. Это 30%. Это даже не частные дома, не СНТ, а многоэтажки», – сказал губернатор.

    Видео с возмутившимся действиями администрации Орска Паслером опубликовано в Telegram-канале «Вести Оренбуржья».

    Он задался вопросом о том, что у чиновников «в головах», а также назвал их «полными бездельниками». Губернатор напомнил, что речь идет об их земляках, друзьях, родных и родственниках.

    Ранее президент Владимир Путин попросил министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина проследить за восстановлением жилых домов, пострадавших от весенних паводков.

    До этого мэр Орска Василий Козупица подал в отставку, его прошение удовлетворено.

    11 июля 2024, 16:02 • Новости дня
    В Сети опубликовали кадры резко постаревшей Пугачевой
    В Сети опубликовали кадры резко постаревшей Пугачевой
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети появилось видео, на котором Алла Пугачева с детьми и неизвестным мужчиной прогуливается по Юрмале.

    Многих пользователей Сети шокировал внешний вид певицы. На кадрах 75-летняя Пугачева выглядит заметно постаревшей и «скрюченной», передает Life.

    На видео Пугачева гуляет с заметно подросшим сыном Гарри. Вместе с ними был замечен неизвестный мужчина. Комментаторы назвали примадонну «скрючившейся старушкой», отметив, что она больше похожа на бабушку подростка, но никак не на мать.

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пост Пугачевой, выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов певицы.

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    11 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    Белоруссия решила прекратить поставки вина в Россию после слов о «шмурдяке»

    Минский завод вин решил прекратить поставки в Россию после слов о «шмурдяке»

    Белоруссия решила прекратить поставки вина в Россию после слов о «шмурдяке»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Минский завод виноградных вин (МЗВВ) заявил о прекращении поставок вина в Россию после слов о «шмурдяке».

    В МЗВВ пояснили, что основной объем винодельческой продукции реализуется на внутреннем рынке Белоруссии, а поставка вин в адрес российских дистрибьюторов осуществляется в тестовом режиме и в незначительных объемах, поскольку производственные мощности предприятия ограничены, пишет РБК.

    «Кроме того, учитывая уплачиваемые нами таможенные пошлины при ввозе европейских виноматериалов в Республику Белоруссию и рост цен на них, МЗВВ планирует прекратить производство вин на экспорт в РФ», – говорится в сообщении.

    Завод также прокомментировал претензии к качеству своей продукции. «Сортовые европейские виноматериалы «Глера», «Рислинг», «Грюнер Вельтлинер» закупаются, соответственно, у итальянских, немецких, австрийских производителей, и при производстве из них одноименных сортовых вин их наименования не подлежат самостоятельной правовой охране», – указали в МЗВВ.

    Ранее глава винного дома «Абрау-Дюрсо» и председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов выразил беспокойство относительно качества импортированного из Белоруссии вина. Он охарактеризовал сырье для белорусских вин как низкокачественное и назвал его «шмурдяком».

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    11 июля 2024, 12:10 • Новости дня
    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Политолог Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС

    Рар: Запущен процесс снятия Орбана с председательства в ЕС
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Открытое голосование по вопросу лишения Виктора Орбана председательства в Совете ЕС вынудит Брюссель признать раскол в объединении. Стоит ожидать, что страны – члены Евросоюза начнут рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для санкций против Будапешта, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии.

    «Сикорский лишь огласил то, что тайком планируют другие главы стран Евросоюза. Запущен процесс снятия Орбана с председательства в Евросоюзе. Венгерского премьера обвиняют чуть ли не в измене политической этике объединения», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Один из инструментов против Будапешта – открытое голосование в Евросоюзе. «Однако провернуть это очень сложно. Для того чтобы решение по Венгрии было принято, за него должны проголосовать все 27 стран. Но проблема в том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после покушения вернулся к исполнению своих рабочих обязанностей, поддерживает Орбана», – пояснил собеседник.

    При этом Рар не исключает, что страны ЕС попытаются надавить на Фицо, чтобы тот изменил свое решение. «Скорее всего, Брюссель будет обвинять Братиславу в нарушении либерального кодекса», – считает он. Помимо словацкого премьера, вряд ли найдется политик, готовый оппонировать высшему руководству Евросоюза, добавил политолог. «Правый блок в Европарламенте пока не имеет необходимого для противостояния влияния», – уточнил Рар.

    Мнение же Дональда Трампа по поводу Орбана руководство ЕС сегодня не интересует, продолжил собеседник. «Главы стран объединения в большинстве своем открыто поддерживают Джо Байдена. Научные институты Европы, влиятельные НПО и СМИ готовы сражаться против прихода к власти экс-президента, понимая, что он изменит политику США в отношении европейских союзников», – указал он.

    Тем не менее политолог убежден: результаты открытого голосования по вопросу председательства Будапешта в Совете ЕС вынудят Брюссель признать раскол в союзе и сулят новые проблемы для Европы. Поэтому странам Евросоюза придется, как выразился Сикорский, выдумывать «креативные идеи» против Венгрии. Речь может идти в том числе о закулисных интригах, считает спикер.

    «При этом наказать Орбана за несогласованные поездки в Россию и Китай формально нельзя. Стоит ожидать, что Брюссель начнет рыться в «грязном белье» венгерской внутренней политики, пытаясь найти предлог для возобновления санкций против Будапешта», – заключил Рар.

    Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о появлении «креативных идей» против председательства Венгрии в Совете ЕС. Он не захотел их раскрывать, опасаясь преждевременным оглашением информации «свести усилия на нет».

    Газета Politico в свою очередь сообщила, что Венгрия получила выговор от стран Евросоюза за то, что премьер-министр страны Виктор Орбан посетил Москву и Пекин. Издание приводит слова источника, который отметил, что Будапешту «хватило девяти дней, чтобы потерять остаток доверия». По его мнению, действия Орбана «не служат ни Европейскому союзу, ни миру».

    Венгрии грозят «практические последствия», если премьер продолжит следовать выбранной политике, заявили некоторые послы ЕС. Согласно заявлению одного из европейских чиновников, Евросоюз не исключает на этом фоне возможность прекращения или сокращения срока председательства Будапешта, но сообществу будет сложно это реализовать с юридической точки зрения.

    Один из дипломатов сказал, что ЕС, по сути, предъявил Венгрии «желтую карточку» на состоявшемся в среду заседании комитета постоянных представителей при ЕС. В свою очередь, Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что в ЕС «никто не поднимал вопрос о прекращении или сокращении срока председательства» Венгрии, «никаких конкретных мер не было представлено или принято».

    Хотя 25 из 27 стран ЕС выразили недовольство действиями Венгрии, единственным шагом, на который пока пошли европейские страны, стала практика отправлять на организованные Венгрией неформальные встречи чиновников более низкого ранга.

    Напомним, на прошлой неделе Орбан совершил несколько знаковых зарубежных визитов в качестве лидеры страны, с 1 июля председательствующей в ЕС. Он побывал сначала в Киеве, затем в  Москве и Пекине. На Западе миротворческая миссия Орбана вызвала нервную реакцию.

    Однако венгерского политика это не остановило. Он направился в Вашингтон на саммит НАТО. Премьер Венгрии предпринял попытку заручиться поддержкой турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в осуществлении своей миротворческой миссии по Украине.

    По информации агентства Bloomberg, в четверг Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в резиденции последнего на курорте Мар-а-Лаго во Флориде. Это может усилить опасения, что он «посредник» между Трампом и Путиным. Газета ВЗГЛЯД писала, что венгерский политик готовит ловушку провоенным политикам Европы.

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    11 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

    Салливан: Вашингтон выступает за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону

    Белый дом объяснил отказ Польши сбивать ракеты над Украиной
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выступают за то, чтобы Киев самостоятельно защищал свое небо, а не за то, чтобы этим вопросом занимались страны НАТО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Комментируя отказ Польши выполнять просьбу Киева сбивать российские ракеты над украинской территорией, Салливан заявил, что позиция Вашингтона заключается в том, чтобы доставить средства ПВО на Украину, передает ТАСС.

    Киев, в свою очередь, может использовать эти системы наиболее эффективным образом для защиты своего неба.

    Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать ракеты над украинской территорией без одобрения со стороны Североатлантического альянса.

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    11 июля 2024, 19:12 • Новости дня
    Эксперт разъяснил судьбу неразорвавшегося снаряда HIMARS
    Эксперт разъяснил судьбу неразорвавшегося снаряда HIMARS
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты из России изучат неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, чтобы использовать эту информацию для борьбы с ними, заявил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

    Он назвал неразорвавшуюся ракету находкой для инструкторов, а также отметил, что вероятнее всего в этой ракете был какой-то внутренний сбой, передает Lenta.Ru. Матвийчук считает, что российские саперы обезвредят ракету и транспортируют ее для анализа конструктивных особенностей боеприпаса.

    Ранее сообщалось, что на территории 11-й больницы в Донецке обнаружили неразорвавшуюся ракету GMLRS М-30А1, выпущенную из РСЗО HIMARS.

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    11 июля 2024, 19:20 • Новости дня
    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС

    Салливан: F-16 для ВСУ будут базироваться на территории Украины

    В США решили не размещать F-16 для ВСУ в странах ЕС
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Киев получит от западных союзников, будут базироваться на украинской территории, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    В ходе брифинга для журналистов Салливан сказал, что самолеты F-16 будут базироваться только на Украине, а не в соседних странах, как предполагалось ранее, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме рассказали, когда украинцы научатся летать на F-16.

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    11 июля 2024, 21:50 • Новости дня
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    Белый дом пообещал совместный с Украиной «силовой ответ» на инцидент с больницей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американская сторона работает вместе с киевским режимом над «силовым ответом» на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Вашингтон и Киев ведут совместную работу, чтобы «разобраться с этой атакой» и ответить «на нее силой и энергично», заявил Салливан, передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России указывало, что в ходе высокоточного удара по объектам ВПК в Киеве сработали украинские ЗРК, антиракета упала в черте города и вызвала разрушения.

    Напомним, США и Украина бездоказательно называют Россию ответственной за падение ракеты норвежского ЗРК на больницу «Охматдет» в украинской столице.

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    11 июля 2024, 21:54 • Новости дня
    Мужчина умер на работе после укуса шершня
    Мужчина умер на работе после укуса шершня
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Нижегородской области мужчина умер от укуса шершня в разгар рабочего дня.

    Как сообщает «Московский комсомолец», тракторист раскатывал сено в поле, когда на него внезапно налетело насекомое и ужалило его. Мужчина потерял сознание. Прибывшие на место медики не смогли помочь мужчине, он умер.

    Ранее кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко сказал газете ВЗГЛЯД, как избежать укусов ос при удалении осиного гнезда – его ни в коем случае не стоит опрыскивать пестицидами или поджигать.

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    11 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Фура протаранила 14 автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье

    В Подмосковье столкнулись 15 автомобилей на трассе М-2 «Крым»

    Фура протаранила 14 автомобилей на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье
    @ РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    На трассе М-2 «Крым» в Подмосковье произошло массовое ДТП с участием 15 автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    По предварительной информации, грузовик «Мерседес» совершил попутное столкновение с 14 машинами, которые остановились из-за образовавшегося затора, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Удмуртии столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль, погибли два человека, свыше 20 пострадали.

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    11 июля 2024, 18:39 • Новости дня
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    МВФ связал падение экономики Украины с настроениями населения страны
    @ Friedemann Kohler/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика Украины замедляется из-за перебоев с электроэнергией и недовольства ходом конфликта, сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

    МВФ наблюдает признаки замедления экономики Украины, заявила Козак на брифинге, передает ТАСС. Причины этого – перебои в подаче электроэнергии и ухудшение настроений населения в связи с ходом конфликта, пояснила она.

    Ранее МВФ уже снизил прогноз по темпам роста ВВП Украины в 2024 году до 2,5% с 3,2%, прогнозировавшихся в апреле, напомнила Козак.

    «Риски по-прежнему невероятно высоки из-за неопределенности, связанной с конфликтом», – сказала она. Представитель МВФ также отметила, что организация «призывает власти страны и работает с ними над принятием макроэкономических мер и реализацией реформ».

    В январе президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины полностью разрушена.

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    11 июля 2024, 18:15 • Новости дня
    На Украине заочно приговорили координатора николаевского подполья

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Лебедева к 15 годам тюрьмы

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд на Украине заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы, сообщает СБУ.

    Кроме 15 лет лишения свободы, суд также назначил конфискацию имущества Лебедева. «Как установило расследование, агент выполнял задачи ФСБ по нескольким направлениям. Первое – это сбор разведданных о силах обороны и корректировка воздушных атак», – приводит сообщение РИА «Новости».

    Ранее суд на Украине заочно признал главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина виновным в «коллаборационизме и посягательстве на территориальную целостность Украины».

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    11 июля 2024, 16:48 • Новости дня
    Захарова раскрыла причину размещения ракет США в Германии

    МИД: США решили разместить ракеты в ФРГ, чтобы отвлечь внимание от провалов Байдена

    Захарова раскрыла причину размещения ракет США в Германии
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон принял решение о размещении на территории Германии ракет с целью отвлечь внимание от неудач президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    После цикла провальных дебатов американцы стали задаваться вопросом, как так была выстроена информационная политика США, что все государство не имело представление о физическом состоянии Байдена, заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

    Чтобы спасти положение, Вашингтон предпринимает комплекс мер, пытаясь отвлечь внимание общественности от вставшего перед всеми США вопроса, считает дипломат.

    Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала «жесткий» ответ России на размещение «Томагавков» в Германии.

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    11 июля 2024, 21:24 • Новости дня
    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка

    Языковой омбудсмен Украины Креминь: Школьники говорят на русском так же, как на украинском

    На Украине признали широкое использование школьниками русского языка
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Обеспокоенность результатами исследования, проведенного в школах, выразил уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь, поскольку русский язык по-прежнему широко используется в повседневном общении школьников, особенно в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях.

    Как указал Креминь, в сфере образования есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. По его словам, это сферы интернета и обслуживания, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает заведения торговли и общественного питания, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. «Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» – добавил Креминь.

    Исследование показало, что каждый третий школьник в вышеуказанных областях чаще общается на русском, чем на украинском. За пределами школы пятая часть детей использует оба языка в равной степени.

    Креминь призвал к усилению контроля за использованием украинского языка во всех сферах образования, а также к привлечению граждан к «фиксации нарушений языкового законодательства». Ожидается, что эти меры будут способствовать повышению уровня владения украинским языком среди школьников и обеспечат более активное использование его в повседневной жизни.

    Ранее представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк заявила, что Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины.

    Коментарии (10)
    12 июля 2024, 05:00 • Новости дня
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    Антонов отметил решительный настрой НАТО на конфронтацию с Россией
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Саммит НАТО в Вашингтоне продемонстрировал, что страны блока решительно настроены на конфронтацию и подготовку к войне, заявил в посол России в США Анатолий Антонов.

    «Вашингтонский саммит показал, что страны НАТО решительно настроены на конфронтацию и активную подготовку к войне. США и их союзники мобилизуют все свои ресурсы, чтобы сохранить свою теряющую позиции гегемонию», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, все, кто отказывается подчиняться диктату и воле Запада, объявляются врагами. Россия вновь названа главной угрозой. Подтверждена политика НАТО, которая заключается в отказе от серьезных переговоров. США не готовы идти на компромиссы и требуют от России безоговорочно согласиться с продвижением военной инфраструктуры альянса на восток.

    Напомним, по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    11 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Россию обвинили в подготовке покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall

    Западны СМИ обвинили Россию в подготовке покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall Паппергера

    Россию обвинили в подготовке покушения на главу оборонного концерна Rheinmetall
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецслужбы США сорвали готовившееся покушение на директора немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армина Паппергера, сообщает CNN.

    Телеканал сообщает, что за планом по разработке покушения на главу немецкой компании якобы может стоять Россия. Отмечается, что сперва о подготовке покушения узнала американская разведка, после чего соответствующие данные были переданы в Берлин, передает ТАСС.

    «Сенсация составлена в лучших традициях CNN: никто не подтвердил, подробности неизвестны, покушение предотвращено. Самое главное: нет ни единого ответа на вопрос, а на кой черт России понадобилось бы убивать сего немца?! Если бы он был устранен, что бы это изменило?!» – прокомментировал материал политолог Владимир Корнилов.

    В мае после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове в 190 километрах от столицы было совершено покушение на премьер-министра республики 59-летнего Роберта Фицо. Глава кабинета министров получил огнестрельные ранения.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Центр «Россия» как точка сборки нации

      Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Выйти из порочного круга ремейков

      Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

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    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

    • Самые трусливые регионы Украины

      По данным Министерства обороны Украины, лидером по числу уклонистов («ухилянтов») стала Львовская область и другие западные регионы. К примеру, во Львовщине более 85 тыс. разыскиваемых, тогда как в Киевской – 12 тысяч, а в Харьковской области всего 2,5 тысячи. Почему так?

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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