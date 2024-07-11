Людям захотелось понять – а что такое Россия сегодня? Как живут люди в Сибири, как на Дальнем Востоке. А как – в Марий Эл. И показывать ему «Свинарку и пастуха» совершенно ни к чему. А вот панораму жизни в стране и ее перспективы – очень даже нужно.2 комментария
Россия заняла второе место во внешнеторговом обороте Киргизии
Россия заняла второе место во внешнеторговом обороте Киргизии по итогам прошлого года, заявил замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
В Красноярске прошло пленарное заседание межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству и XI Российско-Киргизская межрегиональная конференция, говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.
В работе форума приняли участие около 800 представителей органов власти, научных и деловых кругов, общественных организаций двух стран. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, особое внимание уделили развитию промышленной кооперации, строительству энергетических объектов, транспортной инфраструктуры, а также сотрудничеству в сельском хозяйстве и гуманитарной сфере.
Вольвач уточнил, что Киргизия является значимым стратегическим партнером России. «Мы ведем содержательный двусторонний диалог, развиваем плодотворное взаимодействие в рамках многосторонних форматов – ЕАЭС и СНГ, – подчеркнул Вольвач. – Сегодня Россия является одним из ведущих торговых партнеров Киргизии, занимая второе место во внешнеторговом обороте республики по итогам 2023 года с удельным весом 18,7%».
Вольвач также отметил важность укрепления связей между двумя странами. «Импульс развитию экономических связей наших стран придают открытие в Киргизии представительства Российского экспортного центра, а также содействие малому и среднему предпринимательству двух стран со стороны Корпорации МСП», – сказал он.
Отдельное внимание на заседании межправкомиссии было уделено сотрудничеству в сфере науки и образования. Стороны обсудили строительство в Киргизии совместных российско-киргизских школ, проекты «Послы русского языка в мире», «Российский учитель за рубежом», деятельность Киргизско-Российского Славянского университета имени первого президента России Бориса Ельцина.
В завершение пленарного заседания прошла церемония обмена двусторонними документами. Было подписано восемь коммерческих, два межрегиональных, три межмуниципальных и ряд межведомственных соглашений. По итогам совместного пленарного заседания был подписан протокол заседания межправкомиссии.