  • Новость часаИз-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки один человек погиб, 14 получили ранения
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    Что происходит с попавшими под санкции танкерами
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    В регионах России решили открыть курсы адаптации мигрантов
    В Петербурге временно запретили электросамокаты
    Москва отказалась участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    СВР сообщила о поиске США замены Зеленскому
    Польша заявила о появлении у ЕС «креативных идей» против Венгрии
    Москва пообещала военный ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии
    Молдавия не присоединилась к новым экономическим санкциям ЕС против России
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Выйти из порочного круга ремейков

    Запад предлагает свои суррогаты смысла. Противопоставить этому нечто старое и доброе недостаточно. Противоядие следует искать и в том новом, что появляется здесь и сейчас. Увидеть за чередой событий нового героя, нашего героя, который воплощал бы в себе нерв времени.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    11 комментариев
    11 июля 2024, 09:30 • Новости дня

    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки один человек погиб, 14 получили ранения

    Из-за ударов ВСУ в Белгородской области за сутки один человек погиб, 14 получили ранения
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Один человек погиб, 14 ранены в Белгородской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, за прошедшие сутки ВСУ провели 40 атак беспилотных летательных аппаратов и восемь обстрелов на территории Белгородской области, пострадало 10 многоквартирных и 19 частных домов, а также 52 частных автомобиля, передает РИА «Новости». Гладков добавил, что в результате атак один человек погиб и 14 пострадали.

    Он отметил, что в таких непростых условиях своевременным стало решение президента России Владимира Путина о выделении 6,5 тыс. мест в пансионатах и санаториях для жителей области. По словам Гладкова, в данный момент по всей стране отдыхает уже 1400 жителей Белгородской области, в том числе в таких популярных курортных регионах, как Анапа, Туапсе, Тульская область и Крым.

    В среду днем Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино, в результате погиб один человек, еще семеро ранены.

    10 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области

    Российские силы поразили склад в Одесской области с секретно завезенными ракетами

    Российские силы поразили секретный ракетный склад в Одесской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ секретно завезли ракеты, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Он рассказал, что это уже второй удар по складу, но в этот раз он был с большей детонацией, чувствовался в Одессе, передает РИА «Новости».

    Также он сообщил со ссылкой на одесских коллег, что при ударе по порту погибли британские наемники. «Про погибших британцев подтверждают наши люди, связанные с медициной. Именно их эвакуировали в сторону Румынии», – сообщил Лебедев.

    Ранее глава администрации региона Олег Кипер сообщил, что расположенная в Одесской области портовая инфраструктура повреждена из-за взрывов.


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    11 июля 2024, 06:58 • Новости дня
    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»

    Замглавы МИД России Галузин заявил об отказе Москвы участвовать в основанных на ультиматумах Киева саммитах по Украине

    МИД заявил об отказе России участвовать в саммитах по «формуле Зеленского»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не приемлет ультиматумы и не станет участвовать в саммитах по Украине, которые основаны на «формуле Зеленского», сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин подтвердил, что Москва в курсе планов «киевского режима и его западных кураторов «реабилитироваться» за провальный «саммит мира» в швейцарском Бюргенштоке» и устроить «аналогичное мероприятие», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что на саммит «думают даже пригласить Россию». Хотя страна проведения еще не выбрана, «география не имеет принципиального значения», сказал Галузин, пояснив, что определяющую роль играет «содержание», а с ним «все предельно ясно».

    Как подчеркнул Галузин, Украина и ее союзники используют «прежнюю риторику в тщетном расчете на проталкивание абсолютно тупиковой и ультимативной «формулы Зеленского». Запад и Киев «сознательно игнорируют другие инициативы по урегулированию украинского кризиса». Галузин назвал такой подход «очередным проявлением мошенничества».

    Он заявил, что «реальный хозяин Украины» – США, под их «дудку пляшет узурпировавший там власть нелегитимный режим», Вашингтон является «главным конструктором и бенефициаром конфликта».

    По мнению Галузина, «едва ли после президентских выборов в США что-то изменится в принципиальном плане на украинском треке». Как заявили в МИД, «в таких условиях ожидать, что Украина будет готова к переговорам, не приходится».

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    10 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ

    Кремль: Обеспечение безопасности Белгорода от атак ВСУ требует времени

    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ
    @ Павел Колядин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для обеспечения безопасности Белгородской области от ударов ВСУ делается все необходимое, но на решение задачи требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, все, что сейчас происходит на Харьковском направлении подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области, передает ТАСС.

    «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», – признал Песков.

    Напомним, во вторник при атаке ВСУ на Белгород погиб человек.

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    10 июля 2024, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона.

    Как пишет WSJ, российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS. При этом сейчас для ударов по силам России Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, но источники газеты подчеркивают, что российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, западная военная доктрина была эффективна в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, но может не сработать в борьбе с крупным противником.

    «Мы, должно быть, допустили просчеты, поскольку в течение последних 20 лет мы запускали высокоточные боеприпасы по людям, которые не могли ничего с этим поделать. Теперь мы делаем это против равного противника, и у России и Китая есть такие возможности», – приводит газета слова бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.

    Ранее командующий войсками ПВО Андрей Семенов заявил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции.

    Коментарии (40)
    11 июля 2024, 03:29 • Новости дня
    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Журналистка Bloomberg Джейкобс узнала о желании Киева провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США

    Киев захотел провести конференцию по Украине с участием России до выборов в США
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, конференция должна пройти с участием России, сообщила журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

    Джейкобс со ссылкой на источники заявила в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что Украина намерена созвать конференцию для «справедливого урегулирования» конфликта, причем «на этот раз» конференция должна пройти «с участием России». Журналистка связывает такое стремление Киева с возможной победой Дональда Трампа на выборах в США, передает РИА «Новости».

    Напомним, первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в Швейцарии, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

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    10 июля 2024, 14:06 • Новости дня
    Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

    Минобороны: Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

    Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО сбила самолет Миг-29 воздушных сил Украины, 55 беспилотников, четыре оперативно-тактические ракеты «ATACMS» американского производства, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» французского производства.

    Также российские военные уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Improved HAWK», склады хранения безэкипажных катеров ВСУ и нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 131 районе.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 627 самолетов, 277 вертолетов, 27496 беспилотных летательных аппаратов, 545 зенитных ракетных комплексов, 16539 танков и других боевых бронированных машин, 1373 боевые машины реактивных систем залпового огня, 11685 орудий полевой артиллерии и минометов, 23515 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    11 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    Беспилотник уничтожен на подлете к Москве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО отразила атаку беспилотника, который летел на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Беспилотник был сбит в Ступинском городском округе. По имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет, сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, украинские беспилотники также атаковали Белгородскую и Брянскую области.

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    10 июля 2024, 23:46 • Новости дня
    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО

    Алаудинов заявил о возможном завершении СВО осенью 2024 года

    Алаудинов назвал возможный срок завершения СВО
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Специальная военная операция на Украине может завершиться осенью 2024 года, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Мы настроены на победу. Я рассчитываю на то, что – что бы ни говорили в НАТО, в Америке – в этом году СВО у нас завершится, я больше чем в этом уверен», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

    По его мнению, выборы в Европе и США показывают, что народы стран Запада «устали» от необходимости тратить «большой объем денег» из-за Украины, они устали от того, что «с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить».

    Кроме того, как заявил Алаудинов, «ресурс Украины уже истощается», а НАТО не в состоянии дальше оснащать украинские формирования вооружением. Алаудинов заявил о «недовольстве руководящего состава» вооруженных сил Украины, украинского народа. Также Алаудинов подчеркнул, что все аналитики понимают – «Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали». Поэтому можно сделать вывод, что «в этом году СВО завершится», сказал Алаудинов.

    Напомним, Алаудинов сообщил, что российские войска наступают по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции.

    Коментарии (13)
    11 июля 2024, 00:42 • Новости дня
    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной и прямой угрозой безопасности стран альянса

    НАТО назвало Россию самой значительной угрозой для альянса
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В итоговой декларации саммита НАТО утверждается, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО.

    В документе сказано, что «НАТО не ищет конфронтации, не представляет угрозы для России» и готово «сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации». При этом указывается, что «Россия остается самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников», передает ТАСС.

    К следующему саммиту планируется сформулировать «рекомендации по стратегическому подходу НАТО к России». НАТО заявило о намерении противодействовать «агрессивным» шагам России, которая «восстанавливает и расширяет военный потенциал», являясь, по мнению альянса, «угрозой» в долгосрочной перспективе. В документе утверждается, что Россия якобы «усилила агрессивные гибридные действия» (саботаж, провокации на границах союзников, кибердеятельность) по всему Евро-Атлантическому региону.

    НАТО заявило, что российская специальная военная операция на Украине «нарушила мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвала глобальную безопасность». Альянс призвал другие страны «не оказывать никакой помощи» России. Подчеркивается, что НАТО «осуждает всех тех, кто способствует и таким образом продлевает» конфликт на Украине.

    В частности, «способствовать» проведению СВО продолжает Белоруссия, в связи с чем в «углублении» ее «политической и военной интеграции» с Россией НАТО видит «негативные последствия для региональной стабильности и обороны Североатлантического альянса».

    В декларации отмечается, что НАТО никогда не признают воссоединение новых регионов и Крыма с Россией, которое в нем названо аннексией. Лидеры альянса также заявляют, что Россия «должна немедленно» вывести свои войска с Украины, а также из Молдавии и Грузии.

    НАТО планирует укреплять передовую оборону на своем восточном фланге и использовать возможности, которые предоставляет для этого вступление в альянс Финляндии и Швеции. Страны НАТО намерены развивать интегрированную систему ПВО и ПРО с акцентом на восточный фланг альянса.

    Напомним, генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не видит «никакой непосредственной военной угрозы» в отношении кого-либо из союзников по НАТО. По его словам, Россия «слишком занята» спецоперацией на Украине. Однако, по утверждению Столтенберга, якобы существует угроза «кибератак и саботажа» со стороны России. Также Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО.

    Коментарии (11)
    11 июля 2024, 02:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что Украине грозит уничтожение

    Глава МИД Венгрии Сийярто предрек уничтожение Украины в случае продолжения конфликта с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Если конфликт на Украине не остановить, Украина будет уничтожена, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто указал, что стратегия ЕС и НАТО «не принесла никаких результатов». ситуация лишь ухудшается, а риск эскалации растет. Он подчеркнул, что Украина «не смогла добиться успеха на поле боя». Как рассказал Сийярто, «никто не смог дать ответ» на вопрос Венгрии о том, сколько оружия необходимо направить Киеву, «чтобы переломить ситуацию».

    Глава МИД Венгрии заявил, что оружие, которое Запад поставляет Украине, не улучшило ситуацию. Он призвал начать переговоры, чтобы положить конец конфликту, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, участвующий в саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, призвал НАТО «вернуться к своим истокам», стремиться к миру, а не к победам в каких-либо конфликтах. Он считает, что роль НАТО в конфликте на Украине усиливается, это опасно и безответственно.

    Напомним, эксперты считают, что Орбан рассчитывает на победу Дональда Трампа на выборах в США и хочет к тому моменту сформировать сильную коалицию против настроенных на военную поддержку Украины политиков Европы. Орбан поочередно побывал в Киеве, Москве, Пекине, а затем решил воспользоваться саммитом НАТО в США для воплощения своего плана по разрешению конфликта на Украине.

    Коментарии (2)
    11 июля 2024, 01:23 • Новости дня
    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс

    НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым

    НАТО объяснило, когда сможет пригласить Украину в альянс
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В декларации саммита в США НАТО назвало путь Украины к членству в альянсе необратимым, но отметило, что пригласит ее, когда все страны блока достигнут согласия. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    НАТО выразило поддержку «праву Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее». Альянс заявил, что будущее Киева должно быть «свободно от внешнего вмешательства». «Будущее Украины – в НАТО», – приводит ТАСС текст декларации.

    Альянс приветствовал достигнутый Украиной прогресс и обещал поддерживать ее «на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включающей членство в НАТО». При этом указывается, что НАТО «будет в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники достигнут согласия и будут выполнены условия».

    Как пояснили в альянсе, принятые на саммите в Вильнюсе «решения НАТО и Совета Украина – НАТО в совокупности с продолжающейся работой союзников» можно рассматривать как «мост к членству в НАТО для Украины». Главы МИД стран НАТО намерены каждый год проводить оценку прогресса реформ на Украине.

    Столтенберг заявил, что «формулировка о необратимости – это очень много». Он заверил, что «слова имеют огромное значение, они рождают ожидания, а ожидания рождают амбиции».

    В декларации также сообщается, что НАТО создает миссию по содействию безопасности и тренировке военных для Украины. Альянс утвердил решения о назначении старшего гражданского представителя для Украины и о создании центра анализа украинского конфликта для изучения и применения полученного опыта. Кроме того, на саммите достигнута договоренность предоставить 40 млрд евро военной помощи Украине в 2025 году.

    НАТО заявило, что поддержит Украину в создании сил, якобы способных победить Россию и сдерживать ее в будущем. Также государства НАТО собираются оказывать Киеву «политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку».

    Столтенберг отметил, что НАТО взяло на себя координацию основной части военных поставок Киеву. При этом он считает, что это не сделает альянс стороной конфликта на Украине.

    Напомним, НАТО утверждает, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. В итоговой декларации саммита Россия упомянута 43 раза, а Украина – 64.

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    11 июля 2024, 04:50 • Новости дня
    Неразорвавшаяся ракета РСЗО HIMARS упала на территории больницы в Донецке

    Tекст: Антон Антонов

    На территории 11-й больницы в Донецке обнаружили неразорвавшуюся ракету GMLRS М-30А1, выпущенную из РСЗО HIMARS, сообщают информационные агентства.

    Ракета полностью сохранила свой внешний вид, боевой заряд, а также взрыватель, на ней хорошо видны маркировки и дата выпуска – сентябрь 2020 года. Полиция и саперы МЧС оградили место происшествия – поскольку боевой заряд и взрыватель сохранились, снаряд представлял угрозу, передает РИА «Новости».

    Один из сотрудников больницы рассказал, что «приехали сотрудники МЧС, взрывники» – «смотрели, загрузили и уехали». По его словам, ракета «просто упала так, плашмя», а «если бы воткнулась, то могла бы и взорваться». В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, западные СМИ указывали, что российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS, сейчас российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата ракет ATACMS и Storm Shadow.

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    11 июля 2024, 01:59 • Новости дня
    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»

    Посольство Китая в США выразило возмущение в связи с попытками НАТО очернить Пекин

    Пекин обвинил НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе»
    @ Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО в декларации на саммите в США направило Китаю «самое серьезное из возможных посланий», потребовав прекратить сотрудничество с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Посольство Китая в Вашингтоне в ответ обвинило НАТО в раздувании тезиса о «китайской угрозе».

    Столтенберг заявил, что послание НАТО стало «самым сильным» из «когда-либо направлявшихся Китаю». В декларации сказано, что Китай стал играть «определяющую роль» в специальной военной операции России на Украине из-за «безграничного партнерства» Пекина и Москвы, передает РИА «Новости».

    НАТО обвинило Китай в «широкой поддержке» российского ВПК. По мнению альянса, это «увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности». НАТО заявило, что Китай должен «прекратить материальную и политическую поддержку военных усилий России», не передавать ей продукцию двойного назначения. При этом НАТО добавило, что «остается открытым для конструктивного взаимодействия» с Пекином.

    Посольство в ответ назвало бесполезным «раздувание» НАТО «тезиса о так называемой «китайской угрозе». По мнению китайской стороны, НАТО использует «проблемы региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны». Китай считает, что НАТО пора отказаться от устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой. Действия НАТО «ввергают Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос», считает Китай.

    Посольство подчеркнуло, что Китай не является «соучастником украинского кризиса», он «не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», а торговлю с Россией ведет, соблюдая правила рынка и принципы ВТО. Подчеркивается, что такое сотрудничество не может подлежать какой-либо критике.

    «Что касается украинского конфликта, международному сообществу совершенно ясно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто разжигает борьбу и конфронтацию», – сказано в сообщении.

    Напомним, НАТО заявило, что альянс не ищет конфронтации с Россией, но при этом Россия объявлена самой значительной угрозой для стран НАТО. Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс считает, что чем больше оружия получит Киев, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

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    11 июля 2024, 07:39 • Новости дня
    В Харьков прибыли мобилизованные из числа бывших заключенных

    Tекст: Александра Юдина

    Отбывавшие наказание в местах лишения свободы мобилизованные украинцы прибыли в Харьковскую область, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Харьков прибыло несколько рот украинских боевиков, призванных на службу из мест заключения, передает РИА «Новости».

    «В данный момент сведения о направлении этих людей на передовую отсутствуют», – отметил он, добавив, однако, что солдаты прибудут туда в ближайшее время.

    Известно также, что мобилизованные из числа бывших заключенных находятся под усиленной охраной и проходят курс молодого бойца.

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