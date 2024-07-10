  • Новость часаГруппировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области, ДНР и ЛНР
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    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ
    Зеленский потребовал от Запада дополнительно 100 истребителей F-16
    США рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
    ФСБ сорвала покушение спецслужб Украины на высокопоставленных военных в Москве
    Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
    Белый дом анонсировал программу НАТО по «приближению» Украины к альянсу
    В Совфеде ответили на обвинения во вмешательстве России в американские выборы
    Госдума приняла закон о прогрессивном НДФЛ с 2025 года
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Индия сделала рациональный выбор

    Индия – это самая большая страна Мирового большинства. А все государства, принадлежащие к этой группе, одинаковы – отличаются только их возможности.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    6 комментариев
    10 июля 2024, 14:00 • Новости дня

    При обстреле Шебекина со стороны ВСУ один человек погиб и семеро ранены

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, в результате чего погиб один человек, еще семеро ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По его словам, в результате обстрела ВСУ мужчина скончался на месте от полученных ран до прибытия бригады скорой помощи, ранены семь мирных жителей, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для обеспечения безопасности Белгородской области от ударов ВСУ делается все необходимое, но на решение задачи требуется время.

    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

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    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

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    10 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    @ Андрей Лузик/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Как отметили в ЦОС, в марте 2024 года на проходящего военную службу на авианосце мужчину через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом», передает ТАСС. В ходе разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

    «После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Как отметили в ЦОС, при этом «Олег» заявлял, что вся «операция» курируется лично главой ГУР Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым.

    Ранее директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян.

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

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    10 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Более сотни бандеровцев» уничтожены в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на 10 июля в Николаевской области в населенном пункте Снигиревка, куда в последние время ВСУ стягивают личный состав и технику, прозвучали взрывы, еще один удар был нанесен по стоящему рядом селу Павловка, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 8.00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности», – заявил Лебедев. Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, «там стараются стабилизировать офицерский состав».

    Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины сработала воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы.

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    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

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    10 июля 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада

    Военный эксперт Бартош: Теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» нужен не Украине, а Западу

    Военный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
    @ Министерство обороны/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    В операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. В пользу этого говорит то, что Кирилл Буданов, который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ФСБ предотвратила теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов».

    «Киев продумал целую серию операций против России. Речь идет о попытке угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, планах о теракте на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске и покушении на трех высокопоставленных военных в Москве», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    По его мнению, на фоне отсутствия успехов на поле боя противник активизировал разведывательно-террористическую деятельность. «Таким образом в преддверии саммита НАТО Киев пытался продемонстрировать Западу готовность продолжать борьбу. Безусловно, в офисе Зеленского для этих целей потребуют дополнительных финансовых вливаний», – уточнил собеседник.

    При этом Бартош убежден: в операциях украинских спецслужб прослеживается западный след. «Насколько известно, Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который курировал попытку теракта в Мурманске, подконтролен британской внешней разведке. Замыслы провокации вынашивали именно в Лондоне и Вашингтоне. Они же готовили украинских вербовщиков, разрабатывали план операции», – считает он. На этом фоне эксперт отметил действия российских военных, которые при контакте с представителями ГУР сразу доложили об этом командованию.

    «Противник пытался одержать медийную победу, показав, что в рядах ВС России якобы есть предатели, которые за относительно небольшое вознаграждение готовы пойти на измену Родине. Достичь этого им не удалось», – акцентировал собеседник.

    Кроме того, на Западе хотели нанести ущерб обороноспособности нашей страны, добавил он. «Угон Ту-22М3 позволил бы США изучить бомбардировщик. А теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов», по замыслам противника, должен был сорвать план боевого использования корабля. Нашим спецслужбам удалось разрушить и эти планы», – заключил Бартош.  

    Ранее ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. По данным Центра общественных связей (ЦОС), в марте этого года на военного, проходящего службу на авианосце, через мессенджеры вышел некий «Олег».

    В ходе переписки он пытался склонить моряка к совершению теракта на корабле и утверждал, что «операция» курируется лично главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым. Однако офицер обратился в органы безопасности. «Под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Через какое-то время российскому военнослужащему «кураторы» транспортной компанией отправили компоненты для сборки зажигательного устройства. Когда же украинским спецслужбам передали запись с инсценировкой теракта на крейсере, координатор перестал выходить на связь.

    Кроме того, в Москве предотвращена попытка покушения украинских спецслужб на трех высокопоставленных российских военных, сообщили в ФСБ. Одним из подозреваемых оказался 30-летний российский гражданин, его завербовала военная разведка Украины. Он с помощью курьерской доставки заказал три мощных взрывных устройства, замаскированные под подарки, по адресам проживания начальников подразделений МО. Взрывы планировалось осуществить после отчетов курьеров о доставке посылок.

    Напомним, несколькими днями ранее ФСБ также пресекла попытку угона российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По данным ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

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    10 июля 2024, 05:29 • Новости дня
    National Interest признал неспособность ВСУ нанести поражение армии России

    National Interest указал на неспособность Украины нанести поражение России на поле боя в обозримом будущем

    National Interest признал неспособность ВСУ нанести поражение армии России
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Какими бы ресурсами ни располагала Украина, в обозримом будущем она не сможет нанести России безоговорочное военное поражение, пишет National Interest.

    В статье подполковника США в отставке и аналитика Дэниела Дэвиса указывается, что Россия «слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована», это «колосс». Дэвис подчеркивает, что Россия обладает крепкой военно-промышленной базой. Кроме того, как отметил Дэвис, у нее имеется ряд «жизненно важных союзников», передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

    Он призвал Украину как можно скорее предложить Москве переговоры. Дэвис считает, что Украина должна попытаться «заморозить» конфликт на нынешней стадии, а «вопрос суверенитета четырех регионов» урегулировать при международном посредничестве через пять лет после прекращения боев. При этом даже такой результат Дэвис считает непосильной задачей ля Киева.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вопрос попытки нового украинского наступления зависит от вооружения бригад. По мнению экспертов, Украине нужны успехи на поле боя с целью улучшить свои переговорные позиции.

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    10 июля 2024, 11:08 • Новости дня
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    WSJ: Россия станет еще лучше перехватывать ракеты с помощью сил РЭБ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона.

    Как пишет WSJ, российские войска научились подавлять снаряды с GPS-наведением, включая Excalibur и HIMARS. При этом сейчас для ударов по силам России Украина применяет ракеты ATACMS и Storm Shadow, но источники газеты подчеркивают, что российская сторона адаптирует средства РЭБ для перехвата и этих целей, передает РИА «Новости».

    Как пишет издание, западная военная доктрина была эффективна в региональных конфликтах на Ближнем Востоке, но может не сработать в борьбе с крупным противником.

    «Мы, должно быть, допустили просчеты, поскольку в течение последних 20 лет мы запускали высокоточные боеприпасы по людям, которые не могли ничего с этим поделать. Теперь мы делаем это против равного противника, и у России и Китая есть такие возможности», – приводит газета слова бывшего командующего армией США в Европе генерала Бена Ходжеса.

    Ранее командующий войсками ПВО Андрей Семенов заявил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции.

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    10 июля 2024, 12:42 • Новости дня
    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ

    Кремль: Обеспечение безопасности Белгорода от атак ВСУ требует времени

    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ
    @ Павел Колядин/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для обеспечения безопасности Белгородской области от ударов ВСУ делается все необходимое, но на решение задачи требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, все, что сейчас происходит на Харьковском направлении подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области, передает ТАСС.

    «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», – признал Песков.

    Напомним, во вторник при атаке ВСУ на Белгород погиб человек.

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    10 июля 2024, 01:57 • Новости дня
    Байден выразил уверенность в способности Украины «остановить» Россию
    Байден выразил уверенность в способности Украины «остановить» Россию
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    При полной и коллективной поддержке НАТО Украина может остановить Россию и сделает это, заявил президент США Джо Байден на саммите альянса в Вашингтоне.

    «Пусть никто не сомневается: Украина может и остановит (президента России Владимира) Путина, особенно при нашей полной и коллективной поддержке», – сказал Байден, выразив уверенность, что в случае успеха специальной военной операции Россия «не остановится на Украине». При этом Байден утверждает, что Россия якобы «проигрывает» в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    «Украина была свободной страной, – приводит его слова ТАСС. – Сегодня она по-прежнему является свободной страной». Как заявил президент США, когда закончится конфликт, Украина «по-прежнему будет свободной и независимой страной». Он сказал, что «Россия не одержит верх, Украина одержит верх».

    Как утверждает Байден, Россия якобы стремится к «полному подчинению Украины». По его мнению, Москва хочет «покончить с украинской демократией, уничтожить украинскую культуру и стереть Украину с карты».

    Байден обещал, что при поставках Вашингтоном «критически важных воздушных перехватчиков Украина будет их первоочередным получателем», Киев получит «эти системы раньше, чем кто-либо еще». По его словам, США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия передадут Киеву «пять дополнительных стратегических систем ПВО», а в ближайшие месяцы Украина получит «десятки дополнительных тактических систем ПВО». В 2025 году Украине передадут сотни ракет-перехватчиков.

    «Мы готовы, можем и будем сдерживать агрессию и защищать каждый дюйм территории НАТО на любом направлении: на земле, на море, в киберпространстве и в космосе», – сказал он. При этом он заверил НАТО, что и Демократическая, и республиканская партии США поддерживают альянс.

    Напомним, на официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

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    10 июля 2024, 05:55 • Новости дня
    Киев захотел уговорить США снять ограничения на удары по России

    Politico рассказала о планах Киева убедить Байдена снять ограничения на удары американским оружием по России

    Tекст: Антон Антонов

    Украина добивается снятия всех ограничений на удары американским оружием по российской территории, заявила Politico со ссылкой на Андрея Ермака, который возглавляет офис Владимира Зеленского.

    Как пишет Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена на саммите НАТО». Ермак в интервью изданию заявил, что в первую очередь Украине нужно разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS. Также Киев рассчитывает получить от Белого дома список вооружений, которые передадут Украине, и сроки поставок. Ермак пожаловался. что одобренная Конгрессом США еще весной помощь задерживается, передает РИА «Новости».

    Напомним, стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

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    10 июля 2024, 02:23 • Новости дня
    США и их союзники пообещали выделить более 1 млрд долларов на ПВО Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украине пообещали свыше 1 млрд долларов на поддержку противовоздушной обороны в рамках Инициативы немедленных действий по ПВО, сказано в совместном заявлении США и их партнеров.

    В заявлении выражается благодарность «коалиции из более 50 стран». Сообщается, что НАТО и Украина работают над совместимой с альянсом интегрированной архитектурой ПВО и ПРО, передает РИА «Новости».

    Как сказано в заявлении, Украине собираются передать стратегические системы ПВО Patriot (от США, Германии и Румынии), компоненты к ним (от Нидерландов и других стран), систему SAMP-T (от Италии), а также тактические системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

    Напомним, президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вашингтоне заявил, что при поставках Вашингтоном «критически важных воздушных перехватчиков Украина будет их первоочередным получателем», Киев получит «эти системы раньше, чем кто-либо еще».

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    10 июля 2024, 08:44 • Новости дня
    Российские военные вытеснили ВСУ с выгодных позиций на сватовском участке

    Марочко: Российские военные вытеснили ВСУ с выгодных позиций на сватовском участке

    Tекст: Александра Юдина

    Российским военным удалось улучшить тактическое положение на сватовском участке фронта, вытеснив украинские силы с занимаемых ими позиций, сообщил военный эксперт и подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе проведения комбинированных ударов российским подразделениям удалось выбить противника с хорошо укрепленных позиций, передает РИА «Новости».

    «Это привело к улучшению нашего тактического положения в данном районе», – заметил Марочко.

    Эксперт уточнил, что артиллеристам ЛНР удалось уничтожить взводный опорный пункт ВСУ в населенном пункте Коломыйчиха.

    Ранее ВСУ предприняли попытку контратаки на Сватовско-Кременском направлении.

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    США анонсировали выделение НАТО 40 млрд евро для Украины в 2025 году
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    Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

    ФСБ предотвратила попытку теракта на авианосце «Адмирал Кузнецов». Как и в случае с неудавшимся угоном стратегического бомбардировщика ТУ-22М3, украинские вербовщики предлагали российскому военному денежное вознаграждение. Эксперты уверены: операции готовились под чутким руководства Запада, преследуя больше медийные цели, нежели военные. Подробности

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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