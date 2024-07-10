  • Новость часаВоенный эксперт: Киев в попытке устроить теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов» исполняет приказ Запада
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Никаб – это революция, а не традиция

    Основная причина для запрета никаба лежит на поверхности и мало связана с религией как таковой. Преступники, как правило, мужчины и очень часто не-мусульмане, охотно используют никаб, чтобы совершать различные правонарушения – от краж до убийств.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    29 комментариев
    10 июля 2024, 12:42 • Новости дня

    В Кремле ответили на вопрос об обеспечении безопасности Белгорода от атак ВСУ

    Кремль: Обеспечение безопасности Белгорода от атак ВСУ требует времени

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Для обеспечения безопасности Белгородской области от ударов ВСУ делается все необходимое, но на решение задачи требуется время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, все, что сейчас происходит на Харьковском направлении подчинено задаче обеспечения безопасности Белгородской области, передает ТАСС.

    «Разумеется, реализация этой задачи растянута по времени, для этого необходимо время», – признал Песков.

    Напомним, во вторник при атаке ВСУ на Белгород погиб человек.

    9 июля 2024, 22:15 • Новости дня
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала пост Аллы Пугачевой «Бог терпелив, но всему есть предел» в соцсетях.

    Захарова заявила в Telegram, что Бог, по ее мнению, «без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется – не Тимошка, видит немножко».

    Напомним, Пугачева в соцсетях опубликовала фото с окровавленным ребенком на руках у женщины. «Бог терпелив, но всему есть предел», – заявила она в подписи к снимку. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия «Родина») считает, что Пугачеву следует включить в список иноагентов. Он также заявил, что ее необходимо лишить имущества за дискредитацию российской армии.

    Позднее Журавлев направил главе Минюста Константину Чуйченко запрос с просьбой признать певицу иноагентом. Он подчеркнул, что Пугачева регулярно публикует в соцсетях необъективные материалы об общественно-политических событиях в России, а также информацию, дискредитирующую работу правоохранительной системы и органов власти, передает РИА «Новости».

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    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    9 июля 2024, 15:57 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    Минобороны показало видео уничтожения установок HIMARS «Искандером»
    @ Armed Forces of Ukraine/Cover Images/ZUMA Press/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кадры поражения двух из четырех уничтоженных за сутки американских комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS опубликовало Минобороны.

    На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен удар ВС России с помощью комплекса «Искандер» по позиции HIMARS в районе Новопетровки в Херсонской области.

    «В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», – говорится в пояснении к ролику. Еще две установки РСЗО HIMARS были уничтожены в Запорожской области, добавили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов.

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    8 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня, сообщили в Минобороны России.

    Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    9 июля 2024, 08:22 • Новости дня
    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Рогов: Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России

    Линия обороны ВСУ под Ореховом серьезно повреждена после удара ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Линия обороны украинских войск на Ореховском направлении Запорожской области получила серьезные повреждения в результате массированных ударов российской фронтовой авиации и артиллерии, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, российские военные продолжают наступление на Ореховском направлении, планомерно освобождая территории Запорожской области от контроля киевского режима, передает РИА «Новости».

    «Наши войска не дают украинским боевикам выстроить здесь надежную систему оборонительных позиций», – отметил Рогов.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении Запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

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    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    9 июля 2024, 14:53 • Новости дня
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    Групповым ударом уничтожены четыре установки ВСУ РСЗО HIMARS
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные высокоточным оружием уничтожили четыре установки РСЗО HIMARS и до 35 человек обслуживавших их иностранных специалистов, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, за последние сутки ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по американским комплексам реактивной системы залпового огня HIMARS, готовившихся нанести удары по территории Крыма, а также месту проведения служебного совещания командного состава ВСУ.

    Там добавили, что цели удара были достигнуты: четыре пусковые установки РСЗО HIMARS производства США и 35 обслуживавших их иностранных специалистов были уничтожены.

    Ранее в Минобороны сообщали, что ВС России уничтожили три пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

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    8 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, сообщили в МИД РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Также отмечается, что «заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы.

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    10 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    В результате удара в Николаевской области уничтожено «более сотни бандеровцев»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Более сотни бандеровцев» уничтожены в результате удара по местам дислокации ВСУ в Николаевской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в ночь на 10 июля в Николаевской области в населенном пункте Снигиревка, куда в последние время ВСУ стягивают личный состав и технику, прозвучали взрывы, еще один удар был нанесен по стоящему рядом селу Павловка, передает РИА «Новости».

    «По состоянию на 8.00 10 июля, завалы еще разгребаются, но известно, что более сотни бандеровцев погибли, остальных скорыми развозят по окрестности», – заявил Лебедев. Он добавил, что больница в Снигиревке всех не вмещает, «там стараются стабилизировать офицерский состав».

    Ранее мэр Геннадий Труханов сообщил, что в Одесской области Украины сработала воздушная тревога, в Одессе прозвучали взрывы.

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    10 июля 2024, 10:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    ФСБ предотвратила попытку теракта Киева на авианосце «Адмирал Кузнецов»
    @ Андрей Лузик/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ пресекла попытку украинской военной разведки совершить теракт на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Как отметили в ЦОС, в марте 2024 года на проходящего военную службу на авианосце мужчину через мессенджеры вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом», передает ТАСС. В ходе разговоров он с применением психологического воздействия склонял военнослужащего к совершению теракта на военном корабле.

    «После обращения офицера в органы безопасности под их полным контролем в рамках оперативной игры проводились дальнейшие мероприятия по документированию противоправной деятельности «Олега» и выявлению возможной агентуры и пособников киевского режима», – сообщили в ФСБ.

    Как отметили в ЦОС, при этом «Олег» заявлял, что вся «операция» курируется лично главой ГУР Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кириллом Будановым.

    Ранее директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян.

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    10 июля 2024, 03:20 • Новости дня
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    Байден обвинил Россию в желании уничтожить «культуру Урана»
    @ Space Telescope Science Institut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Джо Байден, обращаясь к саммиту НАТО, в очередной раз допустил оговорку и заявил, что Россия стремится уничтожить «культуру Урана».

    По словам Байдена, Россия желает «положить конец украинской демократии, уничтожить культуру Урана». После этого он исправил оговорку и пояснил, что говорит об Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, на саммите НАТО в Вашингтоне в фокусе внимания и партнеров США по альянсу, и западных СМИ оказалось состояние здоровья Байдена, а не меры, направленные против России и Китая, как ожидалось.

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    7 июля 2024, 13:30 • Новости дня
    ВС России освободили Чигари в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская армия освободила населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения ВС РФ «Центр» освободили населенный пункт Чигари в ДНР и улучшили тактическое положение.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в ходе активных боевых действий освободили населенный пункт Сокол в ДНР и нанесли сокрушительное поражение группировке ВСУ, уничтожив до 415 человек живой силы и большое количество техники противника.

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    10 июля 2024, 01:25 • Новости дня
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    Столтенберг назвал победу России над Украиной «крупнейшей угрозой» для НАТО
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На официальной церемонии открытия саммита НАТО в Вашингтоне генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет «крупнейшей угрозой».

    «Мы не можем позволить этому случиться», – сказал Столтенберг. Он отметил, что решение о расширении НАТО «не было очевидным» или «простым». По словам генсека, альянсу потребовалось время, чтобы определиться в вопросе, готово ли НАТО «открыть свои двери». Как пояснил Столтенберг, высказывались опасения, что «расширение ослабит НАТО и спровоцирует Москву», передает РИА «Новости».

    Он считает, что победа России над Украиной приведет к усилению «авторитарных лидеров в Иране, КНДР и Китае», которые «поддерживают Россию». «Они все хотят поражения НАТО», – приводит его слова ТАСС.

    Столтенберг заявил, что результат конфликта «определит глобальную систему безопасности на десятилетия». Он призвал государства НАТО активнее поддерживать Украину на поле боя.

    Напомним, СМИ сообщали, что в проекте декларации по саммиту альянса вступление Украины в НАТО собираются описать как «необратимое». Однако некоторые из присутствовавших при обсуждении формулировки признали, что это слово используется в основном в «символическом значении».

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    9 июля 2024, 07:40 • Новости дня
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    Российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow
    @ Lewis Joly/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские эксперты извлекли и начали изучать элементы системы управления и наведения сбитой в ходе спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP, сообщил инженер, специалист по работе с вооружением.

    По его словам, была демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и другие элементы конструкции, передает РИА «Новости».

    «Это позволит получить объективную информацию о траектории полета ракет, системах противодействия ПВО», – отметил инженер.

    Также ведется детальное изучение схем взрывателей и конструкции боевых частей ракеты.

    По мнению специалиста, эти работы необходимы для их обезвреживания и последующей транспортировки и уничтожения вне населенных пунктов.

    Ранее российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракет Storm Shadow.

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    7 июля 2024, 17:00 • Новости дня
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    ПВО сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Система ПВО России сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщает городская администрация.

    При этом отмечается, что осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы, передает РИА «Новости».

    Ранее ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне спецоперации одновременно уничтожил 12 ракет РСЗО HIMARS.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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