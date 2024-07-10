Tекст: Алексей Дегтярев

Они также поразили формирования 14-й, 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназа «Азов» (признан террористическим и запрещен в России), сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Эти формирования поражены у Купянска, Синьковки, Петропавловки (Харьковская область), Макеевки (ЛНР) и Торского (ДНР). Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 495 человек, танк, американскую гаубицу М777, две САУ «Гвоздика», орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Группировка «Север» поразила живую силу и техника 31-й механизированной бригады ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 113-й, 127-й бригад территориальной обороны и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов, Борщевой, Вильчи, Глубокого и Липцов в Харьковской области.

Она также отразила две контратаки 92-й штурмовой бригады и 42-го отдельного штурмового батальона ВСУ. Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 275 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М777, гаубицу Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Дылеевки, Григоровки, Красного, Часова Яра, Елизаветовки, Успеновки, Дальнего, Курахово в ДНР.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 600 человек, два орудия Д-20, две американские гаубицы М119, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Также уничтожен полевой склад боеприпасов.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 32-й, 41-й, 47-й, 110-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны у Воздвиженки, Елизаветовки, Артемово, Дружбы, Тимофеевки и Торецка в ДНР. Отражены пять контратак украинских штурмовиков 31-й механизированной, 142-й пехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад.

ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 510 человек, немецкую БМП Marder, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи поразили живую силу и технику 1-й танковой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны, 21-й бригады нацгвардии у Октября, Урожайного и Великой Новоселки в ДНР. Отражена атака штурмовиков 108-й бригады теробороны.

Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 135 человек, британскую гаубицу FH-70, американскую гаубицу М198, САУ «Богдана». Уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

Группировка «Днепр» поразила живую силу и технику 22-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты у Антоновки, Токаревки и Садового в Херсонской области. Украинская сторона потеряла до 85 человек, два орудия Д-20, ликвидирован полевой склад артиллерийских боеприпасов.