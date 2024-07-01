С массой оговорок, но совсем не исключено, что предложенный советниками Трампа план по Украине может сработать – пример этого мы видим в Грузии, которая не отказалась от восстановления территориальной целостности в границах 1991 года, но ведет себя в отношении России очень осторожно.4 комментария
Беспилотник возглавляемой США коалиции опасно сблизился с Ан-30 ВКС в Сирии
БПЛА возглавляемой США коалиции MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в Сирии
В воскресенье над населенным пунктом Эс-Сухне в Сирии беспилотник MQ-9 Reaper возглавляемой США коалиции опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов.
Российский самолет осуществлял плановый полет над Сирией. Летчик предпринял необходимые действия, чтобы не допустить столкновения, передает ТАСС.
Кроме того, сообщается, что у Эт-Танфа за сутки западные истребители F-15, Rafale, Typhoon, а также штурмовики A-10 Thunderbolt допустили десять нарушений. Кроме того, западная коалиция семь раз нарушила протоколы деконфликтации – речь идет о несогласованных полетах БПЛА.
Напомним, 25 июня российский Су-34 едва избежал столкновения с американским беспилотником в Сирии. 27 июня сообщалось, что MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским Су-35. Также сообщалось, что ВВС США дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России. 29 июня российский истребитель Су-35 был вынужден совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с американским беспилотником в Сирии.