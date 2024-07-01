В Раде предупредили об угрозе нового Майдана

Депутат Рады Шевченко: Призыв украинцев закупать дорогое энергооборудование приведет к Майдану

Tекст: Елизавета Шишкова

По его мнению, новый Майдан будет еще более беспощадным и разрушительным. Триггером для него послужит полный крах экономической стабильности, которая пока существует за счет помощи Запада, передает РИА «Новости».

Шевченко задается вопросом, что будет с теми украинцами, у которых нет средств на приобретение дорогого оборудования. Депутат подчеркнул, что все решения властей в сфере энергетики противоречат законам рыночной экономики, поскольку слишком высокие тарифы несовместимы с доходами большинства граждан.

Сейчас Украина живет только на деньги налогоплательщиков из других стран, она уже давно не зарабатывает сама, заключил парламентарий.

Напомним, директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк заявил, что каждая украинская семья должна закупить энергетическое оборудование на сумму 3-4 тыс. долларов для преодоления энергодефицита.