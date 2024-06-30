  • Новость часаОпубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый авиадвигатель послужит российским самолетам и вертолетам
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    Объект ВСУ в Нью-Йорке поражен с помощью ФАБ-3000 (видео)
    Подсчитана выгода России от санкций
    Американист объяснил политический подтекст приезда Канье Уэста в Москву
    Зеленский заявил о неэффективности систем Patriot
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в ДНР
    США перебросили танки Abrams на склады НАТО в Польше
    Испытание ракеты Tianlong-3 в Китае завершилось аварией (видео)
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Запад выдумал историю, которой обманул Украину и себя

    На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Восстание против Запада готовилось тысячу лет

    Испытание, которое мы сейчас переживаем – это закономерный этап развертывания нашего цивилизационного кода, что сегодня мы живем в согласии со своей тысячелетней исторической судьбой и жить иначе мы бы не смогли.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Американский паспорт настигла девальвация

    У Вашингтона всё меньше привлекательных стимулов, за которые люди готовы что-то делать для него, и даже перекладывающие бумажки чиновники сразу требуют от гегемона максимально высокую цену за свои услуги.

    0 комментариев
    30 июня 2024, 17:56 • Новости дня

    Украинским семьям рекомендовали закупить энергооборудование на 3-4 тыс. долларов

    Украинский эксперт рекомендовал каждой семье закупить энергооборудование на 3-4 тыс. долларов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для преодоления энергодефицита в стране каждой семье необходимо приобрести энергетическое оборудование на сумму 3-4 тыс. долларов, заявил директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

    Как пишет «Страна», Павлюк подчеркнул, что в каждом доме Украины должны быть установлены устройства, которые смогут накапливать энергию от солнечных батарей или в часы пикового производства, когда стоимость электроэнергии ниже. По его словам, в настоящее время это единственная возможность не остаться без света, передает Газета.Ru.

    Ранее сообщалось, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

    29 июня 2024, 21:52 • Новости дня
    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю

    Меркурис: Россия может начать сбивать дроны ВВС США в Черном море

    На Западе испугались поручения Белоусова по Черному морю
    @ US Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Страны НАТО боятся мер России после данного министром обороны Андреем Белоусовым поручения Генштабу о беспилотной авиации западных стран в Черном море, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Аналитик предположил, что Россия может начать сбивать дроны США и НАТО над Черным морем, в будущем западные беспилотники не смогут беспрепятственно выполнять операции в регионе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, риск боестолкновений между западными и российскими самолетами над Черным морем возрастает, ситуация становится опасной, а Россия обладает превосходством в воздухе, полагает Меркурис.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не намерены отказываться от полетов над Черным морем.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

    Коментарии (67)
    29 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    После избиения мужчины до смерти иностранцами в Москве возбуждено дело

    СК: По факту избиения до смерти мужчины группой иностранцев в Москве возбуждено дело

    После избиения мужчины до смерти иностранцами в Москве возбуждено дело
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины до смерти группой иностранных граждан на северо-западе Москвы, три участника конфликта задержаны, сообщил СК по Москве.

    По версии следствия, драка произошла ночью на западе Москвы на почве конфликта. В результате группа иностранцев причинила черепно-мозговую травму мужчине, из-за которой он скончался на месте, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Следователи установили троих участников драки, ими оказались граждане Киргизии. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Ранее на Медынской улице в Москве произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Сотрудники полиции задержали семь активных участников конфликта.

    Коментарии (71)
    29 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Подполье сообщило о взрыве возле склада с ракетами HIMARS в Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в Матвеевке в украинской части Запорожской области, где находился склад ВСУ с дальнобойными ракетами для HIMARS, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам подпольщика, после второго прилета военные из прилегающих сел к Запорожью уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки, где располагался склад с дальнобойными ракетами для HIMARS, передает РИА «Новости».

    Также Лебедев отметил, что в сторону Матвеевки после взрыва отправилось большое количество скорых из Запорожья.

    Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Запорожье, находящемся под контролем Киева.

    Глава Запорожской администрации, подчиненной Киеву, Иван Федоров заявил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения.

    Коментарии (8)
    29 июня 2024, 20:43 • Новости дня
    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»

    СДПГ: Агенты спецслужб США пытались мешать строительству «Северного потока – 2» еще во времена Трампа

    В Германии раскрыли роль спецслужб США в срыве строительства «Северного потока – 2»
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представители американских спецслужб еще во время президентства Дональда Трампа вели активную деятельность по предотвращению постройки «Северного потока – 2», обращаясь к экологическим организациям в Мекленбурге – Передней Померании и предлагая поддержку, заявил председатель фракции СДПГ в ландтаге федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Томас Крюгер.

    Крюгер сослался на свидетелей, которые рассказали, что спецслужбы США пытались сорвать строительство газопроводов, вербуя сторонников в Германии, передает РИА «Новости».

    Один из свидетелей рассказал, что спецслужбы якобы вышли на него напрямую, а при встрече объяснили свою деятельность «американскими интересами».

    По словам Крюгера, из этих показаний становится ясно, что правительство США использовало спецслужбы для прямого противодействия «Северному потоку – 2».

    Ранее состоялось закрытое заседание парламентской комиссии по расследованию событий вокруг создания фонда в поддержку строительства «Северного потока – 2».

    СМИ сообщали, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер вызван в качестве свидетеля по расследованию деятельности фонда поддержки строительства «Северного потока – 2» в Мекленбурге.

    Коментарии (16)
    30 июня 2024, 09:46 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    Сальдо: ВСУ отброшены с левобережья Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бои на херсонском направлении сейчас разворачиваются на островах, так как украинские военные отброшены с левого берега региона, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    По его словам, враг отброшен с левобережья, бои переместились на острова, ВС России активизировали действия, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода Вооруженных сил России сообщил, что ВСУ стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища.

    Коментарии (20)
    29 июня 2024, 23:35 • Новости дня
    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области

    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области, в котором находились личный состав ВСУ, бронетранспортеры M113 и ЗРК «Бук М1»

    Tекст: Денис Тельманов

    Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ около Украинки в Запорожской области, сообщает Минобороны.

    В результате удара уничтожены личный состав ВСУ, американские бронетранспортеры M113, топливозаправщики, ЗРК «Бук М1», БМП-2, и другие виды грузового и автотранспорта, говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением беспилотника «СуперКАМ».

    Ранее сообщалось, что ОТРК «Искандер» уничтожил позиции ЗРК С-300 ВСУ в Одесской области.

    Коментарии (20)
    29 июня 2024, 20:11 • Новости дня
    Тюменские полицейские рассказали подробности боя с террористами в Махачкале

    Tекст: Вера Басилая

    Порядка 20 полицейских из Тюмени, прикомандированных в Дагестан для несения службы в составе временной оперативной группы, одними из первых вступили в бой с террористами в Махачкале.

    По словам полицейских, они работали в городе. Около 18:30 по рации поступило сообщение о стрельбе: неизвестные в черном обстреляли сотрудников ДПС, дежуривших на перекрестке.

    Один из патрульных экипажей начал преследование ВАЗ-2114, на котором могли скрываться нападавшие, автомобиль боевкиков удалось остановить, но они выбежали и началась перестрелка, передает 72.ru.

    «Когда прибыли на место, сразу попали под обстрел и вступили в бой», – вспомнил один из сотрудников тюменской полиции.

    По словам другого собеседника, террористы стреляли из винтовки с оптикой и автоматов по автомобилям и по полицейским, кидали гранаты. Полицейские укрывали от пуль прохожих и детей, перестрелка продолжалась около двух-трех часов. После прибытия спецназа начался штурм, и боевиков ликвидировали.

    Один из участников боя рассказал, что во всех экипажах, которые прибыли на место теракта, были сотрудники СОП УМВД России по Тюменской области.

    Ранее сообщалось, что при отражении атаки вооруженных боевиков в Дербенте и Махачкале погибли 15 полицейских, среди которых специалист ВОГ МВД в РД (УМВД по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев.

    Коментарии (6)
    30 июня 2024, 13:25 • Новости дня
    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра

    Военный эксперт Онуфриенко: Российское наступление на Харьковском направлении вынудило ВСУ оставить левобережье Днепра

    Эксперт рассказал, как ВС России удалось выбить ВСУ с левобережья Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Давление ВС РФ на Харьковском направлении и в Донбассе привело к тому, что ВСУ пришлось покинуть левый берег Днепра, чтобы закрывать бреши на других участках фронта. Тем не менее периодически противник будет отправлять небольшие группы к островам вблизи левого берега Днепра, поскольку этот плацдарм имеет важное пропагандистское значение для властей Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «ВСУ тратили огромные силы на левобережье – иногда там оставались полноценные батальоны. Но затем ВСУ получили проблемы на Харьковском и Запорожском направлениях, а также в районе населенного пункта Часов Яр. Сейчас ВСУ не хватает подготовленных резервов, чтобы закрывать все бреши. Поэтому им пришлось оставить левый берег Днепра», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    «После этого под наш удар попали острова на Днепре, которые прикрывали небольшие форпосты противника на левом берегу. Сейчас ВСУ теряют смысл оставаться на островах. Но и российским силам держать личный состав на этих островах невыгодно, потому что ВСУ удобно бить по нашим позициям с высокого правого берега. Все это может привести к лишним потерям», – продолжил собеседник.

    «Поэтому, я думаю, расстановка сил в этих районах сохранится в нынешнем виде. Мы будем постепенно выявлять и уничтожать отдельные группы противника на островах. А командование ВСУ продолжит их туда направлять, поскольку этот плацдарм имеет важное политико-пропагандистское значение для властей в Киеве», – резюмировал аналитик.

    Утром в воскресенье стало известно, что Вооруженные силы РФ выбили ВСУ с левого берега Днепра. «Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», – приводит ТАСС слова Владимира Сальдо, губернатора Херсонской области.

    В своем Telegram-канале он также сообщил, что российские десантники парализовали работу вражеских дронов на одном из участков Херсонского направления.

    «В ходе разведки российский расчет БПЛА полка ВДВ обнаружил расположенный на вышке ретранслятор противника. Он позволял вражеским дронам долетать до наших позиций на левом берегу Днепра. Командование решило уничтожить ретранслятор с помощью собственного беспилотника. Расчету российских десантников-дроноводов понадобилось всего несколько минут, чтобы выполнить боевую задачу и парализовать управление вражескими дронами», – указал глава региона.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал газете ВЗГЛЯД, что главная цель российской армии на Харьковском направлении – удержание уже занятых позиций.

    Коментарии (6)
    30 июня 2024, 10:15 • Новости дня
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    Эвакуированные Киевом от линии фронта жители пытаются попасть в Россию
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина создает такие плохие условия для эвакуированных от линии фронта, что люди стремятся попасть в Россию, 2 тыс. человек вернулись в Дзержинск для перехода на российскую сторону, рассказали беженцы.

    Дзержинск в 2016 году был переименован в Торецк.

    Как рассказала коренная жительница Дзержинска, выехавшая в Россию, люди возвращаются с Украины в Торецк, чтобы быстрее перейти в Россию, в последнее время 2 тыс. пришло именно в Торецк, передает РИА «Новости».

    По ее словам, украинские силы наносят удары по мирным жителям, бомбят дома, в которых находятся люди.

    Другой местный житель сказал, что на начало лета в Дзержинске проживает 12 тыс. мирных жителей, люди возвращаются из эвакуации из-за невыносимых условий, в которые их поставил Киев.

    Он добавил, что человек выезжает на Украину, где обещают золотые горы, а в итоге селят в спортзале на холодном полу, плохо кормят и не дают выплат.

    Напомним, во вторник власти Украины начали принудительную эвакуацию жителей города Торецка, расположенного в подконтрольной Киеву части ДНР.

    Коментарии (22)
    30 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000

    В Сети появились кадры удара Су-34 по объекту ВСУ с помощью ФАБ-3000

    Появились кадры поражения пункта управления ВСУ с помощью ФАБ-3000
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры удара Су-34 по пункту управления ВСУ в Новгородском (Нью-Йорк) с применением ФАБ-3000 с управляемым модулем планирования и коррекции.

    Как сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале, в результате удара уничтожено до 60 боевиков и четырех единиц автомобильной техники.

    «ФАБ-3000 ударила по Нью-Йорку. Звучит! Так они Новгородское переименовали в рамках декоммунизации», – пояснил военкор Александр Коц.

    Ранее сообщалось, что российские силы в период с 22 по 28 июня нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием и дронами.

    Коментарии (11)
    30 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Китай поставил рекорд по продаже ковров в США

    В мае американцы купили китайских ковров на 88 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай в мае продал Соединенным Штатам ковров на рекордные 88 млн долларов, свидетельствуют данные китайской статистики.

    США стали крупнейшим покупателем китайских ковров – на них пришлось 23% всех поставок. Всего в мае Китай экспортировал ковров на 380,7 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что американцы заметно обогнали по объемам закупок страны, для которых ковры являются традиционным элементом декора. Так, на Ирак и Японию в мае пришлось по 6% поставок, на Саудовскую Аравию и Малайзию – по 5%, на ОАЭ – 3%.

    Россия в рейтинге крупнейших покупателей оказалась на 20-м месте. В мае поставки в Россию составили 1% от общего объема экспорта, или 5,4 млн долларов.

    Коментарии (27)
    30 июня 2024, 17:12 • Новости дня
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    Опубликованы кадры перехвата российским Су-27 истребителя F-16
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети опубликовали кадры перехвата российским истребителем Су-27 ВКС датского истребителя F-16 над Балтийским морем.

    Видео опубликовал Telegram-канал Fighterbomber. На кадрах видно, как Су-27 сближается с F-16, сопровождая его. Автор канала написал: «F-16, видимо, не знал, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», передает Газета.Ru.

    Перехват датского F-16 стал первым зафиксированным случаем в рамках своеобразного «конкурса» перехватов, о котором упоминает автор канала.

    Ранее сообщалось, что оператор БПЛA ZALA снял, как украинский Як-52 с пулеметчиками на борту, вылетел для перехвата российского дрона над Николаевской областью.

    Коментарии (9)
    29 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ назвали условие выхода Байдена из президентской гонки

    Axios: Байден покинет президентскую гонку, если так решат его жена и друзья

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден покинет президентскую гонку, если это решение примут его супруга Джилл Байден, младшая сестра Валери и друг Тед Кауфман, а также небольшая группа советников главы Белого дома, сообщили источники портала Axios.

    Байден может отойти в сторону после провала на дебатах, если его родственники и близкие друзья решат, что пришло время ему объявить о своем уходе. По данным Axios, прямое влияние на президента США оказывают его жена Джилл Байден, младшая сестра Байдена Валери и друг Тед Кауфман, передает Ura.ru.

    Источники портала считают, что у Байдена есть шансы победить в гонке Дональда Трампа, они «выше, чем у вице-президента Харрис».

    Ранее доноры Демократической партии, после выступления Байдена на дебатах, пришли к выводу о необходимости смены кандидата.

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление Байдена на предвыборных теледебатах.

    Коментарии (3)
    30 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    ВС России освободили Спорное и Новоалександровку в ДНР

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска в ходе спецоперации освободили населенные пункты Спорное и Новоалександровка в Донецкой народной республике (ДНР), а также продвинулись на других направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области. Уничтожены до 285 военных, танк, пять автомобилей, гаубицы М109 Paladin и М777, орудия Д-20 и МТ-12 «Рапира», БМ-21 «Град», а также склад боеприпасов.

    Как указали в пресс-службе, войска группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Потери ВСУ составили до 515 человек, две ББМ и четыре автомобиля. Уничтожены САУ AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и 2А65 «Мста-Б», БМ-21 «Град», два склада боеприпасов, станции РЭБ «Буковель-AD» и «Анклав-Н».

    В Минобороны подчеркнули, что подразделения группировки «Юг» освободили Спорное, улучшили положение на фронте и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 450 человек, два танка, три ББМ и четыре автомобиля. Уничтожены гаубицы М198 и Д-20, орудия L-119, склад боеприпасов, станции РЭБ «Анклав-Н».

    В сообщении говорится, что войска группировки «Центр» освободили Новоалександровку, улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 370 человек, восемь автомобилей, гаубицы М777 и 2А65 «Мста-Б», орудия Д-30 и МТ-12 «Рапира», РЛС AN/TPQ-36.

    В ведомстве пояснили, что подразделения группировки «Восток» заняли выгодные рубежи и нанесли поражение украинским формированиям в ДНР. Потери ВСУ составили до 130 человек, две ББМ, семь автомобилей, гаубицы FH-70 и М198, орудия Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов и склад ВСУ.

    В Минобороны заявили, что войска группировки «Днепр» нанесли поражение украинским формированиям в Днепропетровской и Херсонской областях. Потери ВСУ составили до 105 человек, восемь автомобилей, гаубицы М777 и Д-30, орудие М119. Уничтожены станция РЭБ «Анклав-AD» и три склада боеприпасов.

    В пресс-службе добавили, что оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили железнодорожный эшелон с вооружением ВСУ, скопления живой силы и техники в 127 районах. Сбиты 72 БПЛА, две ракеты «Нептун-МД», три MALD и девять HIMARS, указали в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены: 616 самолетов, 276 вертолетов, 26 968 БПЛА, 535 ЗРК, 16 463 танка и ББМ, 1361 БМ РСЗО, 11 129 орудий и минометов, 23 136 единиц спецтехники, уточнили в ведомстве.

    Ранее в Минобороны заявили, что подразделения Южной группировки ВС России улучшили положение по переднему краю и уничтожили пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Коментарии (16)
    29 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    В Германии призвали найти стратегию выхода Запада из конфликта на Украине

    Полковник Рихтер: Запад должен придумать стратегию выхода из конфликта на Украине

    В Германии призвали найти стратегию выхода Запада из конфликта на Украине
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западным союзникам Украины необходимо продумать все варианты выхода из украинского конфликта, заявил полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер в интервью каналу NTV.

    По его словам, невозможно вечно продолжать придерживаться стратегии поддержки Украины, она не сработала, передает РИА «Новости».

    Рихтер считает, что переговорная позиция Украины значительно ухудшилась: ВСУ находятся в обороне, несмотря на поддержку Запада, территории утрачены.

    Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина.

    Президент России Владимир Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.

    До этого президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Коментарии (10)
    Главное
    На Украине застрелили бежавшего в Румынию уклониста
    Киевляне восстановили прежний вид мемориальной доски Булгакова
    Украина помогла Германии резко нарастить экспорт вооружений
    ВСУ атаковали Новолипецкий металлургический комбинат
    «Искандер» уничтожил эшелон с техникой ВСУ в Запорожской области
    Китай поставил новый рекорд в торговле с США
    Собчак назвала цель визита Канье Уэста в Москву

    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности

    Перейти в раздел

    Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха

    В Белоруссии говорят о нарастании напряженности на границе с Украиной, которая стягивает войска и вооружения. Белорусские военные уже приготовились дать отпор диверсантам и рейдовым отрядам. По оценке экспертов, ВСУ поддерживают белорусскую несистемную оппозицию, которая могла бы захватить райцентр и превратить его в «окно» для проникновения в Белоруссию оружия и финансовых средств из ЕС для дальнейшей дестабилизации обстановки. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад прогнул Сербию и Словакию

      Президент Словакии пообещал помочь Чехии с ее инициативой по обеспечению Украины боеприпасами: они будут производиться и «доводиться до ума» на словацких заводах. Участвует в этом и Сербия, чьи оборонные заводы работают в три смены. Как Запад прогнул страны, которые не хотели участвовать в конфликте?

    • Союзника России едва не свергли

      Власти Боливии обвинили «внешние силы» в попытке государственного переворота в стране, который возглавил генерал Хуан Суньига. К настоящему времени генерал уже арестован, но за спинами путчистов якобы стояли те, кому нужен боливийский литий. Как относиться к этим событиям на территории союзника России в Южной Америке?

    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............