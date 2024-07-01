Tекст: Дмитрий Зубарев

Позняков подписал контракт с ВСУ во время срочной службы, во время которой занятий по истории не проводили, но в библиотеке части была такая литература, передает РИА «Новости».

Он добавил, что, когда подписал контракт, такую олитература давали читать как уроки и они три часа смотрели видео, три часа читали историю ОУН*-УПА.

По его словам, молодые военнослужащие относятся к подобным занятиям очень небрежно, более возрастные военные больше вникали.

Ранее командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что противник начал применять психотропные средства и использовать заградотряды.