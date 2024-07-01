На Украине выросли поколения, которые учили подтасованную историю как обычный школьный предмет. Кроме того, в сухом остатке все эти небескорыстные измышления перекочевали на Запад и тоже стали одной из причин оголтелой русофобии.21 комментарий
Пленный рассказал об уроках по истории ОУН-УПА в ВСУ
Занятия по истории запрещенных в России экстремистских организаций ОУН*-УПА* проводят в украинской армии, рассказал военнопленный Валентин Позняков.
Позняков подписал контракт с ВСУ во время срочной службы, во время которой занятий по истории не проводили, но в библиотеке части была такая литература, передает РИА «Новости».
Он добавил, что, когда подписал контракт, такую олитература давали читать как уроки и они три часа смотрели видео, три часа читали историю ОУН*-УПА.
По его словам, молодые военнослужащие относятся к подобным занятиям очень небрежно, более возрастные военные больше вникали.
Ранее командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский рассказал, что противник начал применять психотропные средства и использовать заградотряды.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ