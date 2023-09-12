  • Генерал авиации: Посадка самолета в поле – высший уровень профессионализма пилотов
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    Чтобы сохранить лояльность западных политиков и свою власть, ЗЕкоманда будет кидать в жернова войны всех, кого сможет мобилизовать, устилая поля Донбасса и Таврии тысячами трупов украинских солдат.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Папа Франциск многое понял про СВО раньше других

    Если считать русской пропагандой Сергия Радонежского и Серафима Саровского, Гоголя и Достоевского, то, возможно, действительно, папа Франциск, как и миллионы людей по всему миру, подпал под нее с юности, и здесь уже ничего не изменишь.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Спор с Ереваном ставит под вопрос политику России с соседями

    Дипломатический конфликт между Москвой и официальным Ереваном – это продукт взаимного непонимания внутренних алгоритмов. Армянское правительство наделало массу ошибок. При этом армяне, в отличие от граждан Грузии или Азербайджана, не поедут воевать на стороне киевского режима.

    23 комментария
    12 сентября 2023, 11:17

    Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Командир батальона «Восток» Ходаковский: ВСУ активно применяют заградотряды

    Tекст: Вера Басилая

    Противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    На участке, где сегодня сдавался противник после боевого столкновения, некоторые бойцы ВСУ по какой-то причине остались в лесополосе в серой зоне, видимо, из-за полученных ранений, следует из сообщения в Telegram-канале Ходаковского.

    Российские военные увидели, как «четверо отморозков, абсолютно не скрываясь, идут со стороны противника и добивают своих», возможно, это стало следствием применения психоторопных веществ для подавления инстинкта самосохранения. По словам Ходаковского, российскими командирами была получена рассылка, что противник начал активно применять такие препараты.

    «Увиденное снова возвращает нас к многочисленным разговорам о том, что противник применяет заградотряды из наиболее «свидомых», чтобы держать в повиновении всех насильно мобилизованных», – предположил командир.

    Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.

    11 сентября 2023, 18:41
    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе

    Захарова: Заявления Зеленского о «загнанных в угол» беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима

    Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о бунте украинских беженцев в Европе
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «загнанных в угол» украинских беженцах в Европе доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат в своем Telegram-канале выразила возмущение, что, по логике Зеленского, миллионы украинских самоназванных «беженцев», «жирующих на брюссельском харче», имеют право кошмарить Европу, только потому, что якобы будут «загнаны в угол» тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню на Украине и киевский террористический режим.

    Захарова также напомнила про миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как бывший президент Украины Петр Порошенко натравил на них вооруженные формирования Украины и тяжелую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей. Дипломат поинтересовалась, могут и должны ли они быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере?

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и ее террористическую реализацию. Официальный представитель МИД России отметила, что Зеленский для Запада – это COVID-23. Дипломат выразила уверенность, что они еще хлебнут от него горя.

    Ранее Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев.

    Напомним, 5 сентября президент России Владимир Путин заявлял, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии.

    Коментарии (19)
    11 сентября 2023, 14:27
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    Зеленский пригрозил Европе бунтами украинских беженцев
    @ Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Европа «загонит этих людей в угол» и сократит помощь Киеву.

    Зеленский заявил в интервью The Economist, что украинцы в других странах вели себя хорошо, они благодарны тем странам, которые их приютили, «но это не было бы хорошей историей для Европы, если она загонит этих людей в угол». Как передает Ura.ru, таким образом он косвенно намекнул, что украинские беженцы могут взбунтоваться, если Запад сократит помощь Украине.

    Зеленский также предположил, что результаты президентских выборов в США могут привести к тому, что Украина станет получать гораздо меньше военной помощи.

    В прошлую среду американские СМИ сообщили, что миллионы жителей Украины не хотят возвращаться на родину.

    Коментарии (39)
    11 сентября 2023, 14:09
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    Зеленский заявил об отсутствии «хеппи-энда» у контрнаступления ВСУ
    @ Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    У наступления ВСУ не будет «хеппи-энда», однако оно продолжается, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает CNN.

    Он отметил, что контрнаступление – не кино с «хеппи-эндом». «У нас не будет «хеппи-энда». Мы потеряли много людей», – констатировал Зеленский и призвал признать это, передает ТАСС.

    Кроме того, президент Украины заявил, что поставки Западом оружия для Киева не означают достижения скорых результатов на поле боя. При этом само контрнаступление, по словам Зеленского, все еще продолжается.

    Ранее немецкое издание Berliner Zeitung отмечало, что потери ВСУ «в кадрах и западной технике» в ходе контрнаступления оказались «колоссальными», а само наступление – безуспешным.

    Коментарии (21)
    11 сентября 2023, 18:03
    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции

    Опрос: Ответственность за коррупцию в правительстве Украины 78% жителей страны возложили на Зеленского

    Украинцы признали Зеленского виновным в коррупции
    @ Marcus Golejewski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Прямую ответственность за коррупцию в правительстве Украины, по мнению 78% жителей страны, несет глава государства Владимир Зеленский, свидетельствуют данные опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

    Как отмечается в исследовании, по состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и администрациях. С этим утверждением не согласны только 18% опрошенных, передает ТАСС.

    Кроме того, из результатов исследования стало известно, что в августе порядка 52,5% опрошенных выразили уверенность, что нужно критиковать власти Украины за разгул коррупции, не опасаясь дестабилизации в стране и потери доверия Запада.

    Исследования проводились в июле и августе 2023 года на подконтрольных Киеву территориях, где не ведутся активные боевые действия. В опросах приняли участие порядка 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

    В прошлую среду швейцарская НПО GI-TOC опубликовала доклад о взятках в Одессе и участии офиса президента Украины в коррупции. Днем ранее немецкие СМИ объяснили решение Зеленского уволить министра обороны Украины Алексея Резникова коррупционными скандалами вокруг ВСУ.

    Коментарии (7)
    11 сентября 2023, 12:26
    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине

    Сенатор Долгов в ответ Блинкену: Новые регионы уже стали частью России, их статус не обсуждается

    В Совфеде ответили на слова Блинкена о «справедливом условии» мира на Украине
    @ Al Drago/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявление Блинкена о якобы отсутствии у России интереса к мирным переговорам – это демагогия. В реальности Москва открыта для диалога, в то время как Вашингтон саботирует все попытки урегулирования конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Вашингтон сейчас делает все, чтобы не допустить никаких мирных переговоров по Украине. Администрация Байдена стремится максимально затянуть конфликт в попытке ослабить Россию. Поэтому США саботировали договоренности в Стамбуле и надоумили Зеленского на законодательном уровне запретить переговоры с Москвой», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Заявление Блинкена о том, что Россия якобы не заинтересована в мирных переговорах – это демагогия и игра на публику. Белый дом пытается выставить ситуацию так, будто наша страна сама не хочет договариваться. Но это далеко от истины. Например, Путин во время встречи со своим турецким коллегой Эрдоганом прямо заявил, что мы открыты для диалога», – отмечает он.

    «Однако переговоры невозможны без учета интересов России. Мы должны решить все вопросы, связанные с безопасностью нашей страны. Если бы американцы действительно хотели мира на Украине, они бы учли требования Москвы. Пока такой готовности со стороны Вашингтона не видно», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается территориальной целостности Украины как условия «справедливого» мира, это также не способствует урегулированию конфликта. Западные политики могут мечтать о чем угодно, но их грезам не суждено воплотиться в реальность. Новые регионы уже стали частью России, их статус даже не обсуждается, аналогично и с Крымом», – резюмировал Долгов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. По его версии, оно заключается в уважении украинского суверенитета и территориальной целостности.

    Также Блинкен обвинил Россию в отсутствии заинтересованности в мирных переговорах. Он считает, что «нет признаков» стремления Москвы к «значимой дипломатии». Госсекретарь утверждает, что если российские власти «проявят интерес», то украинцы якобы «будут первые, кто подключится», а США «будут сразу за ними».

    При этом Блинкен заявил, что «украинцам предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». «Что касается переговоров, то для танго нужны двое», – сказал глава Госдепа.

    Напомним, президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные страны отказываются от переговоров с Москвой, а президент Украины Владимир Зеленский и вовсе законодательно закрепил невозможность вести мирные переговоры.

    Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине, в то время как офис Зеленского, даже находясь в непростой ситуации, отвергает любую возможность диалога.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ездил на Украину с визитом. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 12:32
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    Захарова назвала заявление Блинкена о готовности Киева к переговорам поведением «ядовитой змеи на сковороде»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Созданием антироссийского плацдарма Вашингтон заложил долгосрочную мину под будущее Украины. Однако вместо признания собственных ошибок, Штаты пытаются находить оправдания. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине.

    «Подобные заявления демонстрируют тупик, в котором оказалась американская внешняя политика. При этом США самостоятельно загнали себя в это состояние. Череда переворотов на Украине, которые организовывались Вашингтоном и другими участниками НАТО, привели к фактическому развалу государства», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Создание Западом антироссийского плацдарма заложило долгосрочную мину под будущее Украины. Уверенность Штатов в возможности проведения руками офиса Зеленского блицкрига против Москвы сыграла злую шутку со всеми западниками. Вместо поддержки демократии на Украине они занимаются спонсорством терроризма», – отмечает собеседница.

    «Однако вместо признания собственных ошибок, Белый дом начинается извиваться не как уж, но словно ядовитая змея на сковородке. Выглядит все это крайне трагикомично», – резюмирует Захарова.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен озвучил «справедливое условие» завершения конфликта на Украине. В интервью для ABC News он отметил, что мирное соглашение должно быть основано на устойчивых положениях, предполагающих суверенитет и территориальную целостность страны.

    По его мнению, в настоящее время «нет признаков» заинтересованности России в «значимой дипломатии». Блинкен подчеркнул, что если Москва предпримет шаги на данном направлении, то украинцы якобы «будут первыми, кто подключится» к диалогу, а США начнут свое участие в процессе «сразу за ними».

    При этом он заявил, что именно жителям Украины «предстоит решать, как именно все это закончится, где будут проходить линии». Однако говоря о перспективе переговоров, госсекретарь отметил, что «для танго нужны двое».

    Напомним, Владимир Путин подчеркивал, что именно западные страны отказываются от обсуждения конфликта с Москвой. В то же время Россия не раз заявляла о готовности к началу диалога. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, РФ до сих пор сохраняет открытость к урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что именно офис Зеленского отклоняет любую возможность стабилизации текущего положения.

    Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Киев. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о целях этой поездки.

    Коментарии (10)
    11 сентября 2023, 21:23
    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер: США не передают Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS

    Госдеп: США не передают Украине ракетные комплексы ATACMS
    @ US Army

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) ATACMS, Вашингтон не передает их Киеву, выступил с утверждением руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер.

    По словам главы пресс-службы Госдепа, это вопрос, который в администрации США продолжают рассматривать, разговоры об этом с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства Соединенных Штатов, однако на этом этапе у Госдепартамента нет новой позиции, о которой можно было бы объявить, передает ТАСС.

    Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вновь обсудить с лидером США Джо Байденом поставку Киеву ракетных комплексов ATACMS.

    Коментарии (3)
    11 сентября 2023, 18:05
    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ

    Германский политолог Рар: Немцы забыли, благодаря кому стало возможно объединение ГДР и ФРГ

    Рар: Германия забыла о роли России в объединении ГДР и ФРГ
    @ IMAGO/Deutzmann/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Сегодня в Германии преобладают нарративы холодной войны. Поэтому немцы забыли то чувство благодарности к России, которое испытывали в 1990 году, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания так называемого договора «Два плюс четыре», который определил порядок объединения ФРГ и ГДР.

    «Благодарность Германии к России за содействие объединению ФРГ и ГДР бесследно пропала. Исчезла и благодарность Горбачеву и Ельцину за позитивную роль в этом процессе, в том числе за отвод советских войск», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Нынешнее поколение немцев считает, что признательность надо выражать лишь американцам за освобождение Германии от фашизма в 1945 году. Якобы Советский Союз был враждебной державой, которая 45 лет оккупировала Восточную Германию и построила Берлинскую стену. Это нарративы холодной войны, они прочно укоренились в сознании многих поколений западных элит», – указывает собеседник.

    Именно этими тенденциями Рар объяснил крайне негативную риторику Германии в адрес России за проведение спецоперации. По словам политолога, немцы опасаются параллелей между объединением ФРГ и ГДР и «объединением российских земель», поскольку последнее происходит посредством вооруженного конфликта.

    Напомним, 12 сентября отмечается годовщина подписания Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, известного также как договор «Два плюс четыре». В 1990 году в Москве подписантами выступили ГДР, ФРГ, Франция, СССР, Британия и США.

    Документ включал десять статей и, по сути, становился мирным договором между Германией и странами – победительницами во Второй мировой войне. После этого ФРГ и ГДР объединились в одно государство.

    Также было принято решение о выводе советских войск с территории ГДР. При этом американцы свой военный контингент не выводили. Договор «Два плюс четыре» был причислен ЮНЕСКО к важнейшим документам человечества.

    Коментарии (6)
    11 сентября 2023, 18:23
    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет

    Кулеба заявил Бербок, что Германия все-равно передаст Украине дальнобойные ракеты

    Кулеба потребовал от ФРГ не тянуть с поставкой Украине дальнобойных ракет
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Берлин не может гарантировать поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus киевскому режиму, на что ее украинский коллега Дмитрий Кулеба ответил, что ФРГ все равно поставит это вооружение и предложил не тянуть время.

    Эти высказывания прозвучали на совместной пресс-конференции двух министров в Киеве, Бербок спросили, может ли она обещать поставки Taurus, передает ТАСС.

    Немецкий министр отметила, что «все вопрос надо полностью и тщательно прояснить», а Кулеба сразу после ответа Бербок указал, что Германия все равно передаст эти ракеты Украине. Он подчеркнул, что немецкая сторона сделает это «в любом случае» и предложил зря не тянуть время.

    Глава украинского МИД указал, что ни один из аргументов против поставок Киев не считает объективным. Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц ушел от ответа на вопрос по возможным поставкам Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 16:56
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    Путин подписал указ о компенсации военной пенсии участникам СВО
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в специальной военной операции (СВО), будут получать полную компенсацию пенсии за выслугу лет, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    Своим указом, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, президент распорядился установить военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции (СВО) контракт о прохождении военной службы, и гражданам России, которые призваны на военную службу по мобилизации в вооруженные силы, являвшимся получателями пенсии за выслугу лет, дополнительную к денежному довольствию (денежному содержанию) ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты.

    Напомним, в прошлый вторник руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал не соответствующим действительности распространившийся в Сети «приказ Минобороны России» о проведении дополнительной мобилизации.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 14:52
    Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма

    Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в госизмене за отказ Украине в активизации Starlink у Крыма

    Маск отверг обвинения в госизмене из-за отказа активировать Starlink у Крыма
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американский предприниматель Илон Маск отверг обвинения в государственной измене за отказ Украине в активации сервиса спутниковой связи Starlink на пути к Крыму, подчеркнув, что является гражданином США, имеет только этот паспорт и будет «бороться за Америку».

    Маск подчеркнул, что является гражданином США, имеет только этот паспорт, передает ТАСС.

    «Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру в ней», – заявил предприниматель. Он подчеркнул, что Конгресс США не объявлял войну России.

    «Если кто и предатель, так те, кто меня так называет», – прокомментировал Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России) пост о том, что отказ Украине активировать Starlink является «формой государственной измены».

    Накануне начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что сервис Starlink не работал определенное время возле Крыма. Ранее Маска обвинили в срыве атаки Украины на ВМФ России вблизи Крыма. Маск пояснил, что отказал Киеву в активации Starlink у Крыма из-за опасений удара ВСУ по российскому флоту.

    Коментарии (8)
    12 сентября 2023, 07:26
    В США предсказали «гарантированный проигрыш» Украины

    Политолог Миршаймер: Россия в любом случае победит на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает слишком большим преимуществом в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, а потому она одержит победу на Украине в любом случае, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу The Duran заявил, что украинцы не смогут «победить в долгосрочной перспективе». Также он выразил «серьезные сомнения» в том, что Запад станет продолжать поставки оружия киевскому режиму, передает РИА «Новости».

    Украинцы «гарантированно проиграют» по итогам этого конфликта, выразил уверенность американский политолог, отметив также, что бойцов ВСУ «ведут на бойню».

    Немецкие СМИ писали ранее, что политики и военные на Западе за закрытыми дверьми все чаще пессимистично оценивают перспективы контрнаступления Украины.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 13:03
    Песков заявил о необходимости продолжения СВО до ликвидации угрозы терактов
    Песков заявил о необходимости продолжения СВО до ликвидации угрозы терактов
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим не гнушается практикой террористических атак, что обуславливает необходимость продолжения специальной военной операции (СВО), чтобы купировать данную угрозу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В интервью телеканалу РБК он сообщил, что киевский режим продолжает практику покушений против известных людей, лидеров общественного мнения и ударов по гражданским целям, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что угрозу террористических атак надо полностью купировать, поэтому необходимо продолжать специальную военную операцию.

    Кроме того, Песков считает оправданным ужесточение правил в информационной сфере во время СВО, поскольку Россия живет в условиях развязанной против нашей страны гибридной войны. Во время войны нужно не допускать безответственных информационных провокаций и быть ответственными.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон подталкивает Киев вести войну до последнего украинца и не жалеет на это средств, но это не может повлиять на ход специальной военной операции (СВО).

    Коментарии (22)
    11 сентября 2023, 15:14
    НАТО: Россия не намерена нападать на Румынию

    Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Россия не собирается нападать на Румынию

    НАТО: Россия не намерена нападать на Румынию
    @ Dave Bartruff/Danita Delimont/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Признаков намерения России атаковать Румынию или любое другое государство нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

    Он отметил, что нет риска, что Румыния будет вовлечена в конфликт на Украине, или что этот конфликт распространится на НАТО. По словам Джоанэ, румынские власти проводят расследование по поводу найденных на севере уезда Тулча обломков БПЛА, передает ТАСС.

    Джоанэ уверен, что не идет речи о преднамеренной атаке. Заместитель генсека НАТО пообещал, что собрался посетить районы в уезде Тулча вблизи украинских портов. Также он приветствовал решение США предоставить дополнительные самолеты для выполнения задач воздушной полиции в регионе Черного моря.

    Ранее МИД Румынии передал поверенному в делах посольства России протест после обнаружения на территории страны обломков беспилотника, якобы похожего на те, что используют российские военные.

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не считают инцидент с дроном в Румынии намеренной атакой России.

    Напомним, 4 сентября Минобороны Румынии сообщило, что сообщения о падении российских беспилотников на румынской территории не соответствуют действительности.

    Коментарии (4)
    11 сентября 2023, 14:15
    Белоруссия обвинила СБУ в подготовке терактов на ж/д путях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На белорусской территории задержаны три боевые ячейки, завербованные службой безопасности Украины (СБУ), они готовили подрыв железнодорожных путей, сообщили в комитете госбезопасности Белоруссии.

    Подозреваемые готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах Минской области, сообщили в ведомстве, передает БелТА.

    В ходе задержания у них нашли взрывчатку и детонаторы.

    Один из подозреваемых «инициативно» вышел на связь с СБУ, он привлек для подготовки подрыва бывшего коллегу. Попыткой подрыва руководил украинский гражданин. Для этих задач он привлек двух граждан республики с навыками в минно-взрывном деле.

    Отмечается, что украинец хранил в Белоруссии арсенал с оружием, в нем были автоматы Калашникова, дроны и взрывчатка.

    Всех подозреваемых поместили в следственный изолятор КГБ. Они дают признательные показания.

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    Россия стоит на пороге важного исторического события в авиастроении

    Твердый контракт на покупку «Аэрофлотом» 52 новых российских самолетов имеет историческое значение. Тем самым разработчик гарантирует, что россияне начнут летать в небе на новейших и импортозамещенных самолетах уже с 2024 года. Этот год начнет отсчет до полной независимости российской авиации от Запада. Подробности

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    Кубинцы учатся воевать с США на Украине

    Сообщение МВД Кубы о задержании 17 человек, которые якобы рекрутировали наемников для участия в конфликте на Украине на стороне России, прозвучало сдержанно и без претензий на сенсацию. Просто потому, что стало вынужденным: у кубинцев не было другого выхода. Подробности

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    Спецоперация породила вал народных изобретений

    Спецоперация на Украине стала вызовом и экспериментальной площадкой не только для гигантов ВПК, но и для народных умельцев. В ходе проведения СВО растет спрос на не самые очевидные изобретения – от бронежилетов для собак и сухого душа до эвакуационных тележек. Как именно устроена подобная работа и как новинки проявляют себя на поле боя? Подробности

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    Погода заставляет ВСУ суетиться

    Очередной всплеск активности ВСУ замечен в районе Артемовска. По некоторым данным, именно сюда противник может перебросить резервы из других регионов для продолжения так называемого контрнаступа. Что побуждает украинское командование на такой шаг, создаст ли он риски для Артемовска и чем на это ответят ВС России? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Визит Кима в Россию пугает США

      В Кремле подтвердили, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Россию с визитом. Этот приезд – головная боль для врагов РФ. Есть десятки причин, по которому военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна – это серьезный повод нервничать и для Вашингтона, и для Киева.

    • Зеленский мешает крысам бежать с корабля

      По сообщениям польских СМИ, украинским депутатам запретили выезжать в Польшу кроме как «по линии НАТО». Якобы это стало реакцией на эмбарго, введенного на поставки украинского зерна в страны ЕС. Но на самом деле Владимиру Зеленскому необходимо перекрыть для элиты главный путь к отступлению.

    • Болгарам оборвут главную связь с Россией

      Власти Болгарии готовятся отменить главный национальный праздник страны – День освобождения от османского ига, которого удалось достичь только благодаря России и ее армии. Историю страны переписывают под нужды турок, русофобов и Евросоюза, а на мнение болгарского народа всем наплевать.

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