Шор объявил о запуске кампании за сближение Молдавии с ЕАЭС

Tекст: Ольга Иванова

Он также рассказал, что для этого в Молдавию направятся 50 тыс. послов «Евразии», которые должны будут донести гражданам, что такое Евразийский союз и что такое Европейский союз, передает ТАСС.

Некоммерческая организация «Евразия» создана для укрепления деловых и культурных связей стран постсоветского пространства. Ее деятельность направлена на поддержку молодежи, предпринимателей, спортсменов, деятелей культуры, науки и просвещения.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) дала рекомендацию Совету Евросоюза (ЕС) начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении этих стран в сообщество.