Захарова призвала не считать отношения России и Африки сиюминутными

СК РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова

Tекст: Кристина Цыцура

Обвиняемым в убийстве и покушении на убийство стал концертный директор Талькова Валерий Шляфман, об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Следствие установило, что во время конфликта, вспыхнувшего за кулисами концертного зала «Юбилейный» в октябре 1991 года, Шляфман, пытаясь застрелить из револьвера представителя одного из артистов – Игоря Малахова, смертельно ранил Талькова.

В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно обвинен в убийстве по неосторожности. Однако после возобновления расследования в 2021 году следователи СК России на основании новых доказательств пришли к выводу, что Шляфман действовал умышленно.

В ходе следствия было проведено множество экспертиз, допрошено более 150 свидетелей, включая коллег Талькова, сотрудников милиции и экспертов, участвовавших в расследовании 1991-1992 годов.

«У одного из экспертов были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления его причастности к убийству», – говорится в сообщении СК.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Шляфману грозит до 15 лет лишения свободы, а в случае особо тяжких обстоятельств - даже пожизненное заключение.