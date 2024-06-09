Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придётся воевать. Хорошая новость: это не будет Третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.2 комментария
Захарова призвала не считать отношения России и Африки сиюминутными
Захарова указала на роль Советского Союза в получении независимости десятками африканских стран
Отношения России и Африки не являются сиюминутным решением по замене одних партнеров другими, это исторические отношения, СССР помог десяткам африканских стран обрести независимость, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова назвала СССР «движущей силой», которая оказала помощь странам Африки и Азии в получении независимости в ходе деколонизации. Как подчеркнула Захарова, «именно наша страна сыграла ключевую роль» в этом процессе, передает RT.
После Второй мировой войны СССР справедливо получил колоссальный политический капитал, но направил его не на утверждение своих исключительности и доминирования в мире, а на справедливое освобождение других стран, сказала Захарова.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров посетил в течение недели Гвинею, Республику Конго и Буркина-Фасо.