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    Россия увеличивает стоимость содержания Украины для Запада
    Минфин США: Запад засыплет песок в шестеренки российской военной машины
    В Совфеде ответили на желание Байдена заморозить конфликт на Украине
    В ДНР объяснили значение освобождения Уманского
    Киеву не понравился план НАТО по выделению Украине 100 млрд долларов
    Профессор Миршаймер из США: Зеленский в беде
    Белый дом заявил о нежелании Байдена становиться причиной третьей мировой войны
    Израильтянам посоветовали не ездить на Мальдивы
    Губернатор Чибис показал на теле место удара ножом
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Гибель президента Ирана повлияла на отношения США и Индии

    Гибель Эбрахима Раиси вполне укладывается в логику последних попыток США остановить необратимое. Процесс здоровой регионализации, в котором внерегиональным игрокам в конечном счете будет не место в большой Евразии.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    29 комментариев
    3 июня 2024, 05:51 • Новости дня

    Лавров прибыл с визитом в Гвинею

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Гвинейскую Республику.

    По данным ТАСС, в Конакри у Лаврова запланированы встречи с руководством республики.

    «Российско-гвинейские отношения носят дружественный характер. Поддерживается активный политический диалог», – отмечают в российском МИД. 

    Дипломатические отношения между СССР и Гвинеей были установлены в 1958 году. В советские годы при содействии СССР в Гвинее было построено 30 объектов промышленного и гражданского значения. Сегодня в Гвинее работает российская компания «Русал», которая является крупнейшим в республике зарубежным работодателем.

    31 мая 2024, 10:55 • Новости дня
    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост

    Глава Минобороны Белоусов: Российские военные отразили атаку Киева на Крымский мост

    Белоусов заявил об отражении массированной атаки ВСУ на Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в среду отразили массированную атаку на Крымский мост, сбито десять ракет ATACMS, удалось спасти сотни жизней, заявил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    По его словам, была зафиксирована самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут, передает ТАСС.

    Белоусов заверил, что все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней.

    Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    1 июня 2024, 08:51 • Новости дня
    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Подполье: Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области

    Военный аэродром и другие объекты поражены в городе Стрый Львовской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на субботу в районе города Стрый Львовской области Украины был нанесен удар по ряду военных объектов, поврежден военный аэродором, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По информации подпольщиков, атаке подверглись военный аэродром и расположенная на нем Стрыйская авиабаза, которую ВСУ готовили к приему истребителей F-16 НАТО, передает РИА «Новости».

    Также удары были нанесены по складам бывшего инженерного батальона, вагоноремонтному заводу, где, по информации, могла находиться западная военная техника, и Львовскому батальону радиотехнической бригады ПВО.

    По словам Лебедева, в результате удара по складам прогремел мощный взрыв.

    Ранее власти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам.

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    1 июня 2024, 13:31 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Минобороны: Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»

    Группировка «Запад» нанесла поражение бригаде «Азова»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям механизированных бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что группировка «Запад» нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, а также бригады «Азов» около Новоегоровки Харьковской области, Григоровки и Серебрянки в ДНР.

    Также ВС России отразили контратаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ под Червоной Дибровой в ЛНР.

    ВСУ потеряли до 450 военнослужащих, танк, две машины пехоты, две 152-мм гаубицы Д-20, а также 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    По данным Минобороны, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 54-й и 100-й механизированных бригад ВСУ возле Кривой Луки, Зализнянского, Орехово-Василевки, Калинино, Андреевки и Северска в ДНР.

    Противник потерял более 660 военнослужащих, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две 152-мм гаубицы Д-20, 152-мм буксируемую гаубицу «Мста-Б», 105-мм орудие М119 производства США, 105-мм гаубицу L-119 производства Британии, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

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    2 июня 2024, 08:37 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек сближение России и Германии

    Экс-советник Пентагона предрек сближение России и Германии
    @ MV/SULUPRESS.DE/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия постепенно сближается с Россией, что может привести к «разрыву» отношений между Берлином и Вашингтоном в ближайшие месяцы, такое мнение выразил бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.

    По словам Макгрегора, Германия «дюйм за дюймом» сближается с Россией «интеллектуально, ментально и стратегически», передает РИА «Новости».

    «В ближайшие месяцы мы увидим окончательный разрыв между США и Берлином», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России).

    Макгрегор полагает, что сближение с Россией является для Германии «единственным способом» восстановить свою экономику.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что со временем придется вернуться к дипломатии с Россией.

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    31 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

    Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Евгений Поздняков

    США, как и многие другие западные страны, утонули в гибридной войне, развязанной ими против России. Они собственными руками спровоцировали конфликт на Украине, а теперь не могут остановиться и признать ошибки, опасаясь за и без того подорванную репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

    Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.

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    31 мая 2024, 14:56 • Новости дня
    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР

    Рогов заявил о переходе большей части Старомайорского в ДНР под контроль ВС России

    Российские войска взяли под контроль большую часть Старомайорского в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Большая часть Старомайорского в ДНР перешла под контроль российских военных, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    По его словам, большая часть Старомайорского находится под российским контролем, продолжается освобождение Урожайного, передает ТАСС.

    Также Рогов добавил, что сначала в зону заходят мотоциклисты, затем штурмовые группы, в данный момент в Старомайорское уже зашла тяжелая техника, включая танки.

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО.

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    1 июня 2024, 14:36 • Новости дня
    FT: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Financial Times: Запад столкнулся с проблемами из-за успехов России в СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Запад столкнулся с рядом проблем на фоне успехов России в спецоперации на Украине, пишет британский историк Адам Туз в статье для Financial Times.

    По данным издания, ситуация в украинском конфликте изменилась в пользу России, передает РИА «Новости».

    В статье указано, что европейская экономика отстает от американской, а на южной границе маячит проблема иммиграции.

    «Конечно, признать свои проблемы – это не то же самое, что столкнуться с неминуемым крахом. Но к концу 2024 года легко представить себе по-настоящему мрачные сценарии», – отмечает издание.

    Туз также добавил, на фоне всех проблем логично было бы ожидать от европейских лидеров попыток заключить крупные сделки по вопросам общей обороны, инвестиций или «зеленых» расходов. При этом видно «лишь вялое совместное заявление лидеров Франции и Германии по итогам трехдневной поездки Эммануэля Макрона в Германию».

    Напомним, западные СМИ ожидают, что первые удары американским оружием по российской территории  будут нанесены в ближайшие дни или часы. Вслед за США использование собственного оружия для атак по территории России одобрили и немцы. Как заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, это необходимо ВСУ, чтобы якобы защищаться от прилетов со стороны расположенных в приграничье российских регионов.

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    31 мая 2024, 07:58 • Новости дня
    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском крае

    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском, Воронежском, Белгородском и Тамбовском регионах

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском крае, в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО успешно отразила ряд попыток ВСУ совершить атаки на объекты на территории России.

    Система ПВО уничтожила над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 украинских беспилотников.

    Также были перехвачены и уничтожены по одному дрону над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

    Напомним, в ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани, в результате загорелись цистерны с нефтепродуктами. Пострадали сотрудники нефтебазы.

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    1 июня 2024, 23:19 • Новости дня
    Медведев назвал смерть Чилингарова невосполнимой утратой для России

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Артура Чилингарова и назвал уход ученого невосполнимой утратой для страны.

    «Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Артура Николаевича Чилингарова. Это тяжелая и невосполнимая утрата для его коллег, родных и близких, для всей нашей страны», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Отмечается, что зампред Совбеза назвал назвал Чилингарова выдающимся ученым и «человеком целеустремленным, стойким и мужественным, сильным и энергичным».

    Депутат Госдумы, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров скончался в возрасте 84 лет.

    Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Чилингарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Чилингаров многие годы дружили и очень хорошо друг друга знали.

    Прощание с Чилингаровым пройдет 4 июня в храме Христа Спасителя.

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    2 июня 2024, 01:05 • Новости дня
    В ХМАО назначили дату вступления в должность врио губернатора

    В Ханты-Мансийске приготовились к представлению врио губернатора взамен ушедшей Натальи Комаровой

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслана Кухарука состоится в воскресенье в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили в аппарата полпреда президента в УрФО.

    Нового главу региона представит полпред Владимир Якушев, сообщает РИА «Новости»

    Напомним, в четверг прежний губернатор Наталья Комарова объявила о своем уходе с поста в связи с новой работой.

    Врио главы ХМАО был назначен мэр Тюмени Руслан Кухарук.

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    1 июня 2024, 08:37 • Новости дня
    Обломки атаковавшего Кубань беспилотника ВСУ найдены под Новороссийском

    Tекст: Александра Юдина

    В станице Раевской под Новороссийском обнаружены обломки украинского беспилотника, атаковавшего Краснодарский край накануне вечером, сообщили в муниципальном центре управления (МЦУ) города.

    По информации МЦУ, остатки дрона были найдены в ходе обследования территории, которое вели специальные службы после атаки ВСУ 31 мая. В целях безопасности в районе обнаружения обломков выставлено оцепление, передает РИА «Новости».

    Напомним, украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани, в результате загорелись цистерны с нефтепродуктами. Пострадали сотрудники нефтебазы.

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    31 мая 2024, 07:40 • Новости дня
    Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушен

    Tекст: Александра Юдина

    Пожар на нефтебазе в Темрюкском районе Краснодарского края потушен, сообщает оперативный штаб региона.

    В Telegram-канале оперштаба указано, что в ликвидации пожара участвовали 92 человека и 30 единиц техники, в том числе 70 человек личного состава МЧС России и 22 единицы техники.

    Напомним, в ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани, в результате загорелись цистерны с нефтепродуктами. Пострадали сотрудники нефтебазы.

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    31 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    Песков оценил идею Запада урегулировать конфликт на Украине без России

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал пустым времяпрепровождением поиск вариантов урегулирования конфликта на Украине без участия России.

    По его словам, искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам официального представителя МИД Швейцарии Пьера Алена Эльчингера, Россия должна быть вовлечена в мирный процесс по Украине, потому что без Москвы он немыслим.

    В МИД Китая также заявили, что мирная конференция по Украине должна получить признание как в Киеве, так и в Москве.

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    31 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину

    Политолог Шаповалов: Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией

    Политолог: Путин на церемонии вручения госнаград обратился к каждому россиянину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Церемония вручения госнаград в Кремле показала, что в любой сфере есть место для подвига. Все эти люди важны как для государства в целом, так и для президента лично, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В четверг Владимир Путин вручил госнаграды.

    «Церемония вручения государственных наград становится доброй традицией. Чествование тех, кто принес славу России, совершил трудовой или воинский подвиг, говорит о значимости этих людей для государства в целом и для Владимира Путина лично», – сказал Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Он обратил внимание на список тех, кто был удостоен наград, подчеркнув, что в каждой сфере есть место важным свершениям для настоящих деятельных патриотов. В первую очередь спикер выделил героев – участников военной операции.

    «Пять человек получили звезды «Героя России», – указал собеседник. Той же награды за воинскую доблесть в ходе Великой Отечественной войны, а также за участие в патриотическом воспитании удостоен столетний ветеран Ибрагим-Паша Садыков, напомнил Шаповалов. «Крайне важно, что в одном ряду стоят герои СВО и ВОВ», – считает спикер.  

    Эксперт сделал акцент на том, что именно с награждения героев спецоперации началась церемония в Кремле. «Президент в преамбуле обратил внимание прежде всего на задачу защиты Родины. Это свидетельствует о первоочередной значимости подвига наших сограждан и является продолжением той линии, которую ведет Владимир Путин, постоянно подчеркивая мужество тех, кто сейчас защищает нашу страну, отстаивает право России и ее граждан самим определять свою судьбу», – добавил политолог.

    На этом фоне он напомнил о награждении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова орденом Мужества. «Это, по сути, прифронтовой регион и нужно отдать должное жителям, которые в непростых условиях работают, созидают. В лице губернатора, конечно, отмечена вся Белгородская область», – отметил спикер.

    Шаповалов также обратил внимание на то, что среди присутствующих в Кремле была мама 14 детей. «Демография является ключевым направлением развития страны в настоящее время», – пояснил он. Но особый акцент политолог сделал на заключительном слове Владимира Путина.

    «Оно было обращено к многонациональному народу Российской Федерации. Президент нашел верный камертон, обозначив, что герои на самом деле не только те 30 выдающихся деятелей – госслужащих, военных, сотрудников промышленности – но также огромное количество людей, которые каждый на своем месте вносит вклад в развитие нашей страны», – детализировал Шаповалов.

    Накануне Владимир Путин вручил в Кремле высшие государственные награды.

    Орденов Мужества удостоились губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, подполковник Федеральной службы войск нацгвардии РФ Виктор Дмитриев и завотделением Луганской республиканской клинической больницы Валентина Макарук. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был удостоен гендиректор Большого театра, художественный руководитель-директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев.

    Звезды «Героя России» получили подполковник из ДНР Александр Евтодий, младший сержант Минобороны РФ Альберт Зайнуллин, старший лейтенант оборонного ведомства Чалым Чулдум-Оол, капитан Николай Соколов, младший лейтенант Анатолий Иванов, а также столетний ветеран из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков, с которым спецкор газеты ВЗГЛЯД общался в мае 2022 года. Эту же награду Путин вручил космонавтам-испытателям Анне Кикиной, Сергею Корсакову, Денису Матвееву, Дмитрию Петелину, Андрею Федяеву.

    Глава государства вручил знак Героя Труда РФ спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и народному художнику СССР Александру Шилову. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин были удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Высокими наградами отмечены бывшие министры правительства – Николай Шульгинов и Олег Матыцын, а также бывшая вице-премьер Виктория Абрамченко.

    Ордена Дружбы были удостоены спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал, токарь Производственного объединения «Маяк» Игорь Пряхин, директор благотворительного фонда имени Алексея Талая из Белоруссии Алексей Талай. Путин также наградил маму 14 детей из Тверской области Ольгу Верпаковскую, она удостоена звания «Мать-героиня».

    Также российский лидер вручил орден Александра Невского президенту Музея Мирового океана из Калининградской области Светлане Сивковой, депутату Госдумы Вячеславу Фетисову и президенту Федерации шахмат России Андрею Филатову.

    В заключительном слове глава государства поздравил собравшихся с высокими наградами. «Самые искренние, самые большие слова благодарности мы должны сказать огромному коллективу, который называется «многонациональный народ России» – сказать слова благодарности и низко поклониться в ноги. Нет той награды, которой можно было бы наградить весь народ. Но именно его героизм, сплоченность вокруг Родины и ее интересов – залог всех наших побед: и всей России, и каждого из нас», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

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    31 мая 2024, 11:22 • Новости дня
    Минченко: Образ многодетной семьи становится общественным ориентиром

    Политолог Минченко: Владимир Путин уделяет огромное внимание поддержке семейных ценностей

    Минченко: Образ многодетной семьи становится общественным ориентиром
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Олег Исайченко

    Образ многодетной семьи все чаще становится ориентиром для молодых людей. И в данном случае важно, что их устремления поддерживаются государством. В России много мер социальной поддержки, которые зачастую инициируются президентом, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня».

    «Владимир Путин очень трепетно относится к поддержке идеалов материнства и отцовства. Напомню, что именно президент стал инициатором внесения в Конституцию положения о важности сохранения семейных ценностей. В этом нет ничего удивительного, поскольку родственные узы всегда служили фундаментом для нашего общества», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «В связи с этим особенно приятно отметить тот факт, что за последнее время в России в качестве ориентира значительно укрепился образ многодетной семьи. Молодые люди не хотят ограничиваться одним ребенком. Государство чувствует этот запрос и реагирует на него внушительными мерами социальной поддержки», – отмечает он.

    «Что немаловажно, льготы имеют комплексный характер. Многодетным матерям обеспечен досрочный выход на пенсию, а недавно объявленные налоговые изменения гарантируют таким семьям частичный возврат потраченных средств по окончании года. Помощь ощущается и в других сферах», – указывает собеседник.

    «Поэтому встречи Владимира Путина с многодетными семьями имеют настолько большое значение. Глава государства контактирует с ними напрямую. Можно сказать, из первых уст узнает об их проблемах. Выводы, полученные в ходе подобных бесед, впоследствии становятся основой для новых решений по направлению социальной политики», – резюмирует Минченко.

    Ранее Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с семьями награжденных орденами «Родительская слава» и «Мать-героиня». На связи с главой государства были представители Москвы, Тюмени, Томска, Донецка, Ленинградской области, Краснодарского и Камчатского краев, а также Чувашской и Чеченской республик.

    Президент подчеркнул, что семьи, в которых растут трое и более детей, должны стать нормой и естественным образом жизни. «Мы идем в этом направлении», – заметил Путин. По его словам, за последние годы количество многодетных родителей в России увеличилось на 26%. В настоящий момент таких семей уже более двух миллионов.

    Глава государства подчеркнул, что правительство регулярно наращивает и совершенствует систему общенациональных мер поддержки для подобных представителей общества. «В этом году, напомню, установлен единый статус многодетной семьи. И это сделано как раз и по просьбе многодетных семей, с которыми я встречался. Это очень важно с точки зрения равных на всей территории страны социальных гарантий», – цитирует его сайт Кремля.

    Орден «Родительская слава» был учрежден указом президента в 2008 году. Им награждаются отцы, матери и усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. В свою очередь, звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Удостоенным звания также вручается знак особого отличия – орден «Мать-героиня».

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