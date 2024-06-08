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    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    32 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    18 комментариев
    8 июня 2024, 16:25 • Новости дня

    США начали вывод войск из Нигера

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты начали вывод своего военного контингента из Нигера, сообщил начальник штаба сухопутных войск республики полковник Мамане Сани Киау.

    Киау сообщил телеканалу Afrique Media, что 269 военнослужащих США и 946 тонн военного снаряжения уже покинули Нигер, передает ТАСС.

    Напомним, США завершат вывод своих войск из Нигера не позднее 15 сентября 2024 года. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн заявил, что страна заключила военные соглашения с Россией, Турцией и другими странами из-за отсутствия поддержки со стороны США в борьбе с терроризмом.

    7 июня 2024, 04:09 • Новости дня
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    США объявили о смене ядерной стратегии с упором на соперничество
    @ U.S. military

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией.

    Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США «избрать более ориентированный на конкуренцию подход», сообщает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    «Администрация по-прежнему надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что будут последствия за отказ от консультаций», – отмечает издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    По данным Semafor, возможные изменения в стратегии США могут коснуться разработки новых типов ядерных бомб, продления срока эксплуатации атомных подводных лодок класса Ohio, а также развития ядерного арсенала.

    Кроме того, Вашингтон планирует рассмотреть ключевые вопросы в области ядерной безопасности после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.

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    6 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы

    Reuters: Россия перебрасывает корабли и самолеты в Карибский бассейн

    Западные СМИ заявили о «переброске кораблей России» на Карибы
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ряд зарубежных СМИ, среди которых Reuters, Associated Press, CBS и Miami Herald, сообщают, что Россия якобы перебрасывает в Карибский бассейн корабли и самолеты для проведения военных учений в ближайшие недели.

    Источники СМИ среди американских чиновников считают, что учения должны стать ответом Москвы на поддержку Украины со стороны США, передает РБК.

    По данным СМИ, корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета. Осенью запланированы еще одни маневры.

    В США заявили, что не считают учения угрозой, но будут следить за их ходом.

    Напомним, что совместные учения ВКС ВС России с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии прошли с 27 мая по 31 мая.

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    6 июня 2024, 11:35 • Новости дня
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    Медведев указал на существенное изменение внешней политики России
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента России Владимира Путина сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами, поставляющими оружие «бывшей Украине», то есть странам, конфликтующим со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Ведь как рассуждают янки и их европейские слюнявые псы: мы имеем право передавать любое оружие б. Украине (то есть врагу нашей страны), а все другие страны помогать России не могут», – написал он в своем Telegram-канале.

    То есть, как пояснил Медведев логику стран НАТО, они намерены «уничтожать» Россию «всеми возможными способами», не давая при этом другим странам возможности поставлять России оружие/технику/прочее имущество для защиты.

    «Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц», – подчеркнул Медведев.

    «Их враг США, значит, нам они – друзья», – объяснил зампред Совбеза России, пожелав, чтобы применение российских вооружений стало максимально разрушительным для наших противников.

    Накануне президент Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что удары по России при участии западных стран означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать.

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    7 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    В США согласились с подходом России к ядерному оружию
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон согласен с Россией о намерении сохранить ограничения на стратегические ядерные арсеналы после истечения срока действия Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году, заявили в Белом доме.

    Как указал специальный помощник президента США Пранай Вадди, необходимо готовиться к тому, что Вашингтону не удастся выработать с Москвой соглашение, идущее на смену российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, нельзя исключать, что «данные ограничения исчезнут без замены», когда в 2026 году истечет срок действия ДСНВ, передает «Московский комсомолец».

    Ранее Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    8 июня 2024, 10:38 • Новости дня
    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка после введения санкций

    Сечин обвинил США в захвате большой доли нефтяного рынка
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США захватили большую часть нефтяного рынка после того, как ввели санкции против России, Ирана и Венесуэлы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Он напомнил, что санкции введены с 2016 года, они затронули в общей сложности добычу почти 18 млн баррелей нефти в сутки. Таким образом, США смогли захватить значительную долю рынка, а энергоресурсы стали ведущей статьей экспорта страны, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что США решили не вводить повторный запрет на импорт венесуэльской нефти, но вместо этого решено запретить расчеты за нефть в долларах.

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    6 июня 2024, 14:43 • Новости дня
    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве

    Байден: США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю

    Байден выступил против ударов американским оружием по Москве
    @ Jim LoScalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Соединенные Штаты не разрешают наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.

    Как указал Байден в интервью телеканалу ABC, США не разрешают наносить удары на 200 миль (около 320 км – прим. ВЗГЛЯД) вглубь России и не разрешают наносить удары по Москве, по Кремлю. По словам главы государства, оружие разрешается использовать «вблизи границы <…> для атаки конкретных целей на Украине», передает ТАСС.

    Ранее Байден разрешил ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. В Госдепе подчеркнули, что президент США лично велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные Вашингтоном вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как удары западным оружием по территории России толкнут мир к красной линии.

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    7 июня 2024, 02:53 • Новости дня
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    Байден назвал маловероятным втягивание Запада в конфликт с Россией
    @ Al Drago/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден считает маловероятным сценарий, при котором решение одобрить удары ВСУ по территории России приведет к втягиванию Запада в конфликт с Москвой.

    «Теоретически возможно, однако маловероятно», – заявил он каналу АВС News, передает ТАСС.

    По словам Байдена, это связано с тем, что «ни один американский солдат в поставках украинцам оружия не задействован».

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    6 июня 2024, 14:57 • Новости дня
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    США провели второй за три дня тестовый пуск ракеты Minuteman III
    @ Senior Airman Clayton Wear/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США провели второй за несколько дней пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила база космических сил США «Ванденберг».

    Тестовый пуск был проведен 6 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз.

    Ранее США сообщали, что провели первый тестовый пуск ракеты Minuteman III.

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    6 июня 2024, 00:20 • Новости дня
    Путин заявил о потере США мирового лидерства

    Путин заявил, что США теряют мировое лидерство, считая себя единственной сверхдержавой

    Путин заявил о потере США мирового лидерства
    @ Владимир Астапкович/POOL/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    США теряют свое влияние в мире, считая себя единственной сверхдержавой после распада СССР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих международных информагентств.

    «Советский Союз прекратил существование, и осталась одна супердержава, которая посчитала, что все, теперь на ее плече «боженька заснул» и теперь можно всеми командовать. Но мир сложный, многообразный, он быстро развивается, появляются новые центры силы», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    По его словам, поддержание статуса империи требует от США огромных усилий и не идет на пользу их гражданам.

    «Это как раз способствует тому, что Соединенные Штаты потихонечку с орбиты съезжают», – заметил российский лидер.

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    7 июня 2024, 13:27 • Новости дня
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    Ковальчук: Запад использовал Чернобыль как кувалду по разрушению СССР
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад использовал Чернобыльскую катастрофу для создания устрашающего образа СССР и последующего разрушения, заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

    Он напомнил, что до Чернобыльской катастрофы мир стал свидетелем аварии на американской станции Три-Майл-Айленд в 1979 году, когда произошло расплавление около 50% активной зоны реактора, но за пределы станции радиоактивные вещества не попали. При этом 11 марта 2011 года удар цунами вывел из строя энергетические и охлаждающие установки АЭС «Фукусима-1», что привело к разрушению корпусов трех реакторов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ, передает ТАСС.

    «Было три крупных аварии. <…> Три-Майл-Айленд – прошел, Фукусима – вообще стерта, как будто ничего не было. А про Чернобыль – черт-те что. Они раздули это, ударили по лидерам [развития ядерных технологий в СССР] – [академику Анатолию] Александрову, по столпам, которые были. Напугали нами весь мир. Они начали кампанию против нас», – сказал Ковальчук в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», кадры которого были показаны в эфире телеканала «Соловьев Live».

    Глава Курчатовского института также отметил, что Чернобыльская авария стала первым инструментом, который использовался западным миром «как кувалда, по полной программе» для разрушения Советского Союза.

    Кроме того, Ковальчук указал на ключевую роль президента России Владимира Путина в укреплении ядерной триады, которая обеспечивает суверенитет государства. Без Путина «нас бы уже не стало», уверен он.

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    8 июня 2024, 00:56 • Новости дня
    Россиянин признал вину в нарушении санкций в США

    Россиянин с американским гражданством Тимашев признал вину в нарушении санкций против Москвы в США

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и США Дмитрий Тимашев признал вину в нарушении антироссийских санкций, сообщило министерство юстиции США.

    Как заявил минюст, Тимашев признал вину в нарушении американских экспортных ограничений. По данным ведомства, он пересылал «части и компоненты огнестрельного оружия и боеприпасы» в Казахстан, зная, что те в результате попадут в Россию. Тимашеву грозит до пяти лет тюрьмы, приговор ожидается в ноябре, передает ТАСС.

    Напомним, в марте гражданин России Максим Марченко в США признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах.

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    8 июня 2024, 00:25 • Новости дня
    США заявили, что всерьез восприняли слова Путина о ядерном оружии

    Tекст: Антон Антонов

    США «всерьез относятся» к заявлениям президента России Владимира Путина о том, что не следует доводить ситуацию до применения ядерного оружия, сообщил спецпомощник американского президента, старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по вопросам нераспространения Пранай Вадди.

    Как заявил Вадди, Белый дом рассчитывает, что Путин сохранит свою позицию по данному вопросу, передает РИА «Новости».

    Вадди сказал, что США используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.

    Комментируя возможность переговоров по стратегической стабильности, в том числе, на уровне лидеров, до завершения украинского конфликта, Вадди сказал, что «не может ответить на этот вопрос без наличия конкретного предложения». Он заверил, что США «открыты для обсуждения» и «были бы рады ответу» на переданное в 2023 году неофициальног предложение встречи для обсуждения ДСНВ.

    По словам Вадди, если у Москвы «есть любые предложения» по обсуждению стратегической стабильности на уровне лидеров двух стран, «они будут приветствоваться». США хотят устроить переговоры на «правильном уровне» правительств для обсуждения ядерных рисков и возобновления ДСНВ.

    Напомним, Путин заявил, что Россию все время пытаются обвинить в размахивании «ядерной дубинкой», но это не так, не нужно доводить до угрозы применения такого вооружения. Путин заявил, что Россия не бряцает ядерным оружием. Он попросил лишний раз не упоминать всуе возможность ядерных ударов. Путин сказал: «Я, все-таки, исхожу из того, что до этого никогда не дойдет. И у нас нет такой необходимости».

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    6 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Экс-советник Пентагона: Путин повысил ставки

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин заявлением в адрес США повысил ставки

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин «повысил ставки», когда прямо потребовал от США прекратить поставки оружия на Украину, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

    «Ничем хорошим это не закончится», – приводит слова Макгрегора RT.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решение президента сделать возможным отправку российского оружия в регионы, которые воюют со странами НАТО, является весьма существенным изменением внешней политики нашей страны.

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    6 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Риттер пообещал вопреки препонам США принять участие в ПМЭФ

    Риттер пообещал вопреки препонам со стороны США принять участие в сессии ПМЭФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, которого ранее сняли с самолета в США, не позволив ему вылететь в Россию, сообщил, что намерен принять участие в работе сессии ПМЭФ, которая пройдет 7 июня.

    «Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико», – приводит его слова RT.

    Риттер отметил, что будет участвовать в сессии благодаря «чудесам современных технологий». «Мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит», – сказал он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ американских властей выпустить из страны Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.

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