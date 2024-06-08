Эксперты обсудили на ПМЭФ поддержку российской ИТ-отрасли, экспорт российских решений и новые медиа

Глава Минцифры России Максут Шадаев напомнил о мерах поддержки, которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным. По его словам, расходы компаний на внедрение российских ИТ-решений будут списываться с коэффициентом 2, что позволит сократить базу налога на прибыль.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что Россия оказалась в очень уникальной ситуации, когда нужно двигаться в двух направлениях: замечать то, что уходит, и изобретать новое.

Глава АНО «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» Вадим Глущенко затронул тему экспорта российских ИТ-решений, что является основой технологического лидерства России.

Он отметил, что есть запрос со стороны российских компаний на выход на новые рынки, и есть спрос на российские ИT-решения в мире.

«Это и потому, что наша отрасль авторитетна, потому что она образец, скажем так, стрессоустойчивости, и потому что наши ПО-решения надежные и кастомизируемые», – заявил Глущенко.

Эксперт предложил создать специализированный информационный ресурс, так называемый условный маркетплейс, чтобы сделать экспорт более системным.

«На самом деле это гораздо более глубокая история. Там будет не только каталог ПО, но и, например, образовательная история, консалтинговые услуги, помощь иностранным компаниям по выходу на российский рынок», – пояснил Глущенко.

Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Андрей Воробьев отметил, что домены .RU и .РФ развиваются на фоне мировой стагнации доменного рынка и сокращения штата ICANN с целью ликвидации дефицита своего бюджета. По его словам, сохраняется проблема безопасности, за прошлый год в мире вырос в три раза фишинг, как и в России.

Воробьев рассказал, что прошли финальные обсуждения, посвященные доработке законопроекта, который будет повышать статус правил регистрации доменных имен и позволит предпринять серьезные меры по борьбе с фишингом на законодательном уровне.

В свою очередь генеральный директор LOOKY Анна Баринова предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву реализовать совместный проект по цифровой грамотности и обучению конструктивному поведению в соцсетях.

«Наша страна сейчас испытывает колоссальное внешнее давление. Поэтому, безусловно, информационная безопасность должна быть у нас в приоритете с точки зрения защиты наших систем, критической информационной инфраструктуры и персональных данных россиян», – заявила начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, подводя итог мероприятия.

Председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал введение новой категории операторов персональных данных. По его словам, предлагается ввести такую категорию, как спецоператоры обработки персданных.

«Это работает по принципу условного банковского хранилища или автостоянки. Отдаешь персональные данные, и дальше ты спокоен за то, что их обрабатывает тот, кто в состоянии их защищать. Какие данные тебе требуются по защищенному каналу, они тебе предоставляются», – пояснил Хинштейн.

В рамках ПМЭФ также состоялась сессия «Новые медиа многополярного мира». На ней заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец отметила, что россияне хотят пользоваться отечественными социальными сетями.

«Как показал наш опрос, таких 61%. И хотят они это делать, потому что им понятна ментальность наших платформ, это патриотично. 45% наших соотечественников верят, что российские социальные сети, площадки для коммуникации могут и должны стать глобальными. В рамках нашего проекта «Мастерская новых медиа» мы видим, что этот интерес к российским медиа и медиаобразованию признают и иностранные медийщики. Только за этот год мы получили заявки на обучение от представителей 19 стран. При этом мы не ведем проактивной работы для того, чтобы привлечь иностранцев к нам на обучение. Это естественный процесс. И это совершенно неожиданные страны. Меньше месяца назад, например, у нас была выпускница из Бельгии, на новые потоки попадут представители Франции и других стран», – подчеркнула Альбац.