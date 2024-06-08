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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

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    8 июня 2024, 15:49 • Новости дня

    Эксперты обсудили на ПМЭФ поддержку российской ИТ-отрасли

    Эксперты обсудили на ПМЭФ поддержку российской ИТ-отрасли, экспорт российских решений и новые медиа

    На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на ИТ-завтраке на тему «Инновационная экономика: от цифры к данным, от технологического суверенитета к технологическому лидерству» эксперты обсудили поддержку российской ИТ-отрасли, экспорт российских решений.

    Глава Минцифры России Максут Шадаев напомнил о мерах поддержки, которые были анонсированы президентом России Владимиром Путиным. По его словам, расходы компаний на внедрение российских ИТ-решений будут списываться с коэффициентом 2, что позволит сократить базу налога на прибыль.

    Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что Россия оказалась в очень уникальной ситуации, когда нужно двигаться в двух направлениях: замечать то, что уходит, и изобретать новое.

    Глава АНО «Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ» Вадим Глущенко затронул тему экспорта российских ИТ-решений, что является основой технологического лидерства России.

    Он отметил, что есть запрос со стороны российских компаний на выход на новые рынки, и есть спрос на российские ИT-решения в мире.

    «Это и потому, что наша отрасль авторитетна, потому что она образец, скажем так, стрессоустойчивости, и потому что наши ПО-решения надежные и кастомизируемые», – заявил Глущенко.

    Эксперт предложил создать специализированный информационный ресурс, так называемый условный маркетплейс, чтобы сделать экспорт более системным.

    «На самом деле это гораздо более глубокая история. Там будет не только каталог ПО, но и, например, образовательная история, консалтинговые услуги, помощь иностранным компаниям по выходу на российский рынок», – пояснил Глущенко.

    Директор АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» Андрей Воробьев отметил, что домены .RU и .РФ развиваются на фоне мировой стагнации доменного рынка и сокращения штата ICANN с целью ликвидации дефицита своего бюджета. По его словам, сохраняется проблема безопасности, за прошлый год в мире вырос в три раза фишинг, как и в России.

    Воробьев рассказал, что прошли финальные обсуждения, посвященные доработке законопроекта, который будет повышать статус правил регистрации доменных имен и позволит предпринять серьезные меры по борьбе с фишингом на законодательном уровне.

    В свою очередь генеральный директор LOOKY Анна Баринова предложила главе Минцифры Максуту Шадаеву реализовать совместный проект по цифровой грамотности и обучению конструктивному поведению в соцсетях.

    «Наша страна сейчас испытывает колоссальное внешнее давление. Поэтому, безусловно, информационная безопасность должна быть у нас в приоритете с точки зрения защиты наших систем, критической информационной инфраструктуры и персональных данных россиян», – заявила начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, подводя итог мероприятия.

    Председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн анонсировал введение новой категории операторов персональных данных. По его словам, предлагается ввести такую категорию, как спецоператоры обработки персданных.

    «Это работает по принципу условного банковского хранилища или автостоянки. Отдаешь персональные данные, и дальше ты спокоен за то, что их обрабатывает тот, кто в состоянии их защищать. Какие данные тебе требуются по защищенному каналу, они тебе предоставляются», – пояснил Хинштейн.

    В рамках ПМЭФ также состоялась сессия «Новые медиа многополярного мира». На ней заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец отметила, что россияне хотят пользоваться отечественными социальными сетями.

     «Как показал наш опрос, таких 61%. И хотят они это делать, потому что им понятна ментальность наших платформ, это патриотично. 45% наших соотечественников верят, что российские социальные сети, площадки для коммуникации могут и должны стать глобальными. В рамках нашего проекта «Мастерская новых медиа» мы видим, что этот интерес к российским медиа и медиаобразованию признают и иностранные медийщики. Только за этот год мы получили заявки на обучение от представителей 19 стран. При этом мы не ведем проактивной работы для того, чтобы привлечь иностранцев к нам на обучение. Это естественный процесс. И это совершенно неожиданные страны. Меньше месяца назад, например, у нас была выпускница из Бельгии, на новые потоки попадут представители Франции и других стран», – подчеркнула Альбац.

    5 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Представитель Афганистана рассказал о цели визита талибов на ПМЭФ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Делегация правящего в Афганистане движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) прибыла в Петербург с целью расширения сотрудничества с Россией, заявил министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари.

    По его словам, представителям страны интересны инвестиции в горнодобывающую промышленность Афганистана в различных секторах, а также в региональные проекты, передают «Известия».

    Делегация правительства талибов прибыла в Петербург 5 июня.

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    7 июня 2024, 17:21 • Новости дня
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    Путин с юмором отреагировал на оценку работы правительства Карагановым
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поговоркой про петуха отреагировал на вопрос модератора сессии ПМЭФ политолога Сергея Караганова о работе правительства России.

    «Мы гордимся тем, что оно [правительство] делает... Но, между прочим, начало делать, только когда петух клюнул. Потому что до того, пока петух не клюнул, ничего не происходило», – заявил Караганов, передает RT.

    «Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет. Зачем он нужен, этот петух?» – ответил Путин.

    Ранее Путин отметил ключевую роль России в мировой торговле, несмотря на санкции.

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    7 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    Греф назвал два главных «черных лебедя» для российской экономики
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф считает, что главными угрозами для мировой экономики в настоящее время являются возможная новая пандемия и геополитические риски.

    Греф отметил, что двумя главными «черными лебедями», которые «точно на столе лежат», являются геополитические факторы: риск пандемии, а также возможные «трения» на международном уровне.

    По словам Грефа, эти два «лебедя» с большим отрывом опережают другие риски, согласно опросу, который «Сбер» проводил среди экспертов и лидеров бизнеса, передает ТАСС.

    «Черный лебедь» – это труднопрогнозируемое и редкое событие, которое, тем не менее, имеет значительные последствия.

    Ранее Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она, по его словам, приводит к росту цен и снижению производительности труда.

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    6 июня 2024, 09:01 • Новости дня
    В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств

    Kyodo: Беседа Путина с главами мировых агентств прояснила его мнение по важным вопросам

    В Японии оценили значение разговора Путина с главами мировых агентств
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В условиях напряженной обстановки в мире было важно узнать мнение президента России Владимира Путина в ходе разговора лицом к лицу по вопросам внешней политики, заявил исполнительный директор ведущего японского информационного агентства Kyodo Тосимицу Саваи, принимавший участие во встрече российского лидера с главами мировых информационных агентств.

    Саваи отметил, что это касается в том числе вопроса двусторонних отношений с Японией. Он выразил благодарность за организацию этой встречи, передает ТАСС.

    Путин заявил накануне, что диалог между Россией и Японией станет возможен после смены позиции Токио. Россия, подчеркнул он, не отказывается от диалога по мирному договору, однако сейчас условий для него нет. Президент указал на «ангажированность Японии в украинском кризисе».

    Власти Японии со своей стороны сочли слова Путина «несправедливыми и неприемлемыми».

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    7 июня 2024, 16:09 • Новости дня
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    Путин заявил о формировании независимой платежной системы по линии БРИКС
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия вместе с зарубежными партнерами будет наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

    «Вместе с зарубежными партнерами будем наращивать применение национальных валют во внешнеторговых расчетах, повышать безопасность и эффективность таких операций. В том числе по линии БРИКС прорабатывается формирование независимой платежной системы, не подверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству», – приводятся слова Путина в Telegram-канале Кремля.

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

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    7 июня 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате
    Путин: МРОТ будет привязан к медианной зарплате
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет привязан к медианной зарплате, с 2025 года составит 48% от нее и достигнет 22 тыс. рублей, соотношение будет расти, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «В дальнейшем мы завяжем его (МРОТ) индексацию на общий рост зарплат в экономике. Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей. В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Таким образом, он превысит 22 тыс. рублей в месяц. То есть вырастет еще примерно на 15%», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он объяснил, что соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял не менее 35 тыс. рублей в месяц, сейчас он уже выше прожиточного минимума согласно Конституции.

    Ранее президент Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России заявил, что МРОТ должен увеличиться вдвое в ближайшие годы.

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    6 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества

    Россия оказалась в лидерах по масштабам потерь от телефонного мошенничества

    Названы масштабы потерь от телефонного мошенничества
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    На Петербургском международном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Россия является мировым лидером по уровню ущерба от телефонного мошенничества.

    «К сожалению, наша страна занимает лидирующую позицию... по масштабам бедствия от телефонного мошенничества», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Кузнецова, за последние девять лет эта проблема приобрела огромные масштабы, превратившись в целую отрасль с миллиардными оборотами. Число жертв телефонных аферистов исчисляется миллионами.

    ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня.

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    7 июня 2024, 15:19 • Новости дня
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    Путин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
    @ Иван Секретарев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Сквозь призму экономических отношений взглянуть на процессы, которые динамично развиваются в современном мире. Мы видим, как между странами наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета. Причем на трех ключевых уровнях – государственном, ценностно-культурном и экономическом. При этом страны, которые еще недавно выступали лидерами глобального развития, пытаются всеми силами, правдами и неправдами, сохранить свою ускользающую роль гегемонии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.


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    7 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что России нужны только квалифицированные трудовые мигранты
    Путин заявил, что России нужны только квалифицированные трудовые мигранты
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия нуждается в привлечении трудовых мигрантов, которые имеют определенную квалификацию и знают русский язык, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сессии на ПМЭФ.

    «Нам нужны не просто мигранты трудовые, а люди определенной квалификации, определенной подготовки, со знанием языка, знанием наших традиций и так далее», – отметил он, передает ТАСС.

    Ранее российский лидер заявил, что осмысление миграционной политики в России пока не выстроено.


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    7 июня 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Он отметил, что свыше 160 тыс. человек в этом году добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

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    7 июня 2024, 09:32 • Новости дня
    Греф назвал исчерпанной нынешнюю модель роста российской экономики

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что модель экономического роста России, основанная на росте бюджетных расходов и кредитовании, исчерпывается. Она приводит к росту цен и снижению производительности труда.

    Нынешняя модель экономического роста, пояснил он, заключается в том, что растут бюджетные расходы, вслед за чем компании начинают повышать зарплаты. Причем процесс происходит очень быстрыми темпами, какого до сих пор не наблюдалось. «Люди становятся более состоятельными и идут в банки, несмотря на все ограничения ЦБ, они получают кредиты», – отметил Греф в рамках Петербургского международного экономического форума.

    Складываются два импульса, бюджетный и кредитный, в результате чего экономика показывает рост хорошими темпами.

    Однако, уверен Греф, такая модель очень уязвима. Деньги, по его словам, направляются на потребительский рынок, а товаров больше не становится, цены растут. При этом падает производительность труда. «В этом состоит исчерпанность сегодняшней модели роста», – приводит его слова ТАСС.

    По его мнению, для устойчивого развития необходимо, чтобы бизнес сокращал издержки и повышал производительность труда.

    Ранее Греф прогнозировал повышение ставки ЦБ.

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    7 июня 2024, 17:54 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о создании «третьей столицы» России

    Путин: России можно думать о «третьей столице», необходимо создать привлекательные условия

    Путин ответил на вопрос о создании «третьей столицы» России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что России можно думать о создании «третьей столицы», но делать это необходимо через создание привлекательных условий.

    «В современном мире нужно применять такие средства, которые будут эффективно работать сегодня. И как бы мы не были по нашей ментальности близки к быстрому принятию решения административного характера, все-таки нужно думать о том, что, что мы будем в явочном и приказном порядке предлагать обществу. Сегодня нужно заинтересовывать в движении вперед. Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», – сказал российский лидер, отвечая на вопрос, может ли появиться «третья столица» в России, на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, сообщает РИА «Новости».

    Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.

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    7 июня 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин: Москва оставляет за собой право на поставки дальнобойного оружия другим странам

    Tекст: Вера Басилая

    Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, но Москва оставляет за собой это право, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы пока не поставляем (оружие – прим. ВЗГЛЯД), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать… Но сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов. В любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто из врагов Запада нуждается в российском оружии.

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    6 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Риттер пообещал вопреки препонам США принять участие в ПМЭФ

    Риттер пообещал вопреки препонам со стороны США принять участие в сессии ПМЭФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, которого ранее сняли с самолета в США, не позволив ему вылететь в Россию, сообщил, что намерен принять участие в работе сессии ПМЭФ, которая пройдет 7 июня.

    «Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико», – приводит его слова RT.

    Риттер отметил, что будет участвовать в сессии благодаря «чудесам современных технологий». «Мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит», – сказал он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ американских властей выпустить из страны Риттера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) свидетельствует о том, что США стали полицейским государством.

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    6 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Президент Зимбабве прилетел в Петербург на ПМЭФ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

    Самолет приземлился в аэропорту Пулково. Ожидается, что  Мнангагва выступит на пленарном заседании ПМЭФ и встретится с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин начал серию двусторонних встреч в рамках ПМЭФ.

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