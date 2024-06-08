Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.0 комментариев
ВС России поразили скопления солдат и техники ВСУ в 104 районах
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и ракетными войсками были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 104 районах.
Также силы Черноморского флота за сутки уничтожили пять безэкипажных украинских катеров. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.
Были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и более 70 дронов.
Подразделения группировки войск «Восток» в ДНР нанесли удар, ВСУ потеряли пять автомобилей и до 135 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.