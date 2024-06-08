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    Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Почему Россия вышла на четвертое место по ВВП и почему это не так уж важно

    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    18 комментариев
    8 июня 2024, 13:40 • Новости дня

    ВС России поразили скопления солдат и техники ВСУ в 104 районах

    Tекст: Кристина Цыцура

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и ракетными войсками были поражены скопления живой силы и военной техники противника в 104 районах.

    Также силы Черноморского флота за сутки уничтожили пять безэкипажных украинских катеров. Средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

    Были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS, «Ольха» и более 70 дронов.

    Подразделения группировки войск «Восток» в ДНР нанесли удар, ВСУ потеряли пять автомобилей и до 135 военнослужащих.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    7 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН Гутерриш отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине
    @ Sudan Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    По его словам, Гутерриша не будет на конференции, но ООН будет там представлена на соответствующем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    8 июня 2024, 03:23 • Новости дня
    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе Столтенберга от планов создать фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия стран альянса, сообщили источники.

    Источники Bloomberg заявили, что министры обороны стран НАТО на следующей неделе могут одобрить план, предусматривающий расходы на помощь Украине как минимум на сумму 40 млрд евро в год, около половины из которых должны вносить США. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации Bloomberg, Турция выступает за то, чтобы координация помощи не создавала «впечатления более активной вовлеченности альянса в конфликт». Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

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    7 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде на сумму более 3,15 трлн рублей, сообщил первый зампредседателя Государственного совета республики Ефим Фикс.

    По его словам, иск был представлен от имени Республики Крым и удовлетворен в полном объеме, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ущерб Крыму от энергетической блокады со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Кроме того, иск по энергоблокаде от физлиц готовится еще на 2 трлн рублей.

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    7 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    По его словам, все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории, передает издание «Страна».

    Бизнес также призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования. Исключение сделано для больниц и предприятий, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

    Ранее украинцев предупредили о возможных десятичасовых отключениях света зимой.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

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    7 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    Минобороны: ВС России освободили Парасковиевку в ДНР

    ВС России освободили Парасковиевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки Вооруженных сил России улучшили положение по переднему краю, освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР, а также нанесли поражение живой силе и технике 14 соединений ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    ВСУ потеряли до 2835 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 35 орудий полевой артиллерии, из них 13 западного производства, а также зенитную самоходную установку Gepard. Кроме того, уничтожены семь полевых складов боеприпасов ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, в течение недели группировка «Центр» продвинулась в глубину обороны ВСУ и освободила населенный пункт Уманское ДНР. Нанесено поражение формированиям девяти соединений ВСУ и нацгвардии Украины, а также отражено 39 контратак противника.

    Потери ВСУ на этом направлении за неделю – до 2690 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, 14 боевых бронированных машин, из них две БМП Bradley производства США, 21 автомобиль, 62 орудия полевой артиллерии, а также боевая машина РСЗО HIMARS.

    По данным Минобороны, группировка «Восток» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Потери противника – до 935 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 37 автомобилей, а также десять орудий полевой артиллерии.

    Также подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех бригад морской пехоты, механизированной, пехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и соединения нацгвардии Украины.

    Потери противника составили до 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 24 орудия полевой артиллерии.

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    7 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны России опубликовало видео с моментом уничтожения безэкипажного катера ВСУ, кадры сняты с борта вертолета в Черном море.

    Катер был уничтожен из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС авиации Черноморского флота, передает ТАСС.


    Ранее сообщалось об уничтожении трех катеров ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря у Крымского полуострова.

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    7 июня 2024, 22:59 • Новости дня
    МВД России объявило в розыск Тимошенко

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск по уголовной статье, следует из базы МВД России.

    Конкретная статья, по которой Тимошенко объявили в розыск, не называется, передает РИА «Новости».

    В мае МВД России объявило в розыск действующего и бывшего президентов Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко, а также других украинских политиков. Позднее Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска в России.

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    8 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    Российские военные уничтожили и перехватили 25 БПЛА и два безэкипажных катера
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на субботу российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 украинских БПЛА, также уничтожено два безэкипажных катера, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что киевский режим предпринял несколько попыток устроить террористические атаки, используя БПЛА самолетного типа и безэкипажные катера.

    Два беспилотника силы ПВО сбили над Ростовской областью, по одному – над Брянской и Тульской, три – над Астраханской. Над Белгородской областью один БПЛА был уничтожен, еще два перехвачены, над Краснодарским краем перехватили шесть беспилотников.

    Над Крымом сбили пять и перехватили четыре БПЛА. В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека. После удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске, три человека погибли.

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    8 июня 2024, 05:54 • Новости дня
    Квартиру «дружка» Зеленского собрались национализировать в Крыму

    Глава парламента Крыма Константинов сообщил о намерении властей региона национализировать квартиру «дружка» Зеленского

    Tекст: Антон Антонов

    Антитеррористическая комиссия направила в парламент Крыма проект по национализации ряда предприятий украинских собственников, сообщил глава парламента Владимир Константинов.

    Константинов сообщил, что представленный «пакет не такой масштабный», как предыдущие, поскольку основная работа по национализации самых крупных и известных активов украинских олигархов в Крыму уже завершена. При этом в него включен парк-отель «Порто Маре» в Алуште, «принадлежащий украинским собственникам», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в список включены квартиры – например, «в доме, где покупал квартиру Зеленский, есть и квартира его дружка», сказал Константинов. Квартира принадлежит родственникам украинского политика и олигарха Виталия Хомутынника. Планируется национализировать собственность и «других украинских соседей Зеленского в Ливадии».

    Напомним, национализированную квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    8 июня 2024, 00:45 • Новости дня
    Кэмерон поговорил с прикинувшимся Порошенко пранкером

    МИД Британии сообщил о разговоре Кэмерона с прикинувшимся Порошенко пранкером

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон провел разговор с неизвестным, который выдал себя за экс-президента Украины Петра Порошенко, сообщило ведомство.

    Как сообщили в МИД Великобритании, Кэмерон «обменялся сообщениями и провел видеозвонок якобы» с Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Форин оффис заявил, что подозрения у Кэмерона появились еще до конца разговора, хотя было «явное впечатление, что видеозвонок поступил от господина Порошенко», передает ТАСС.

    Позднее было проведено «расследование», которое установило, что «сообщения и звонок были сфальсифицированы».

    Напомним, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) не раз вели разговоры от лица Порошенко в ходе своих пранков.

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    7 июня 2024, 18:28 • Новости дня
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    Путин: Планов проводить мобилизацию в России нет
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Никакой необходимости проводить мобилизацию в России нет, ее проводить не планируют, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Он отметил, что свыше 160 тыс. человек в этом году добровольно пришли в военкоматы и подписали контракты. «Нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что потери России в рамках спецоперации в разы меньше, чем потери Украины.

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    7 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    Макрон объявил о старте обучения украинских пилотов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские пилоты приступают к обучению во Франции, заявил французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции, которая проходит в Елисейском дворце.

    По словам Макрона, обучение украинских летчиков «начинается в настоящий момент», передает ТАСС.

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и подготовить пилотов.

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    7 июня 2024, 23:55 • Новости дня
    МИД указал на «натовский почерк» в ударах ВСУ по Луганску и Херсонской области

    Захарова заявила об очевидном «натовском почерке» в украинских ударах по Луганску и Херсонской области

    МИД указал на «натовский почерк» в ударах ВСУ по Луганску и Херсонской области
    @ ГУ МЧС России по ЛНР

    Tекст: Антон Антонов

    В ударах вооруженных сил Украины по Луганску и Херсонской области «натовский почерк очевиден», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова заявила, что киевский режим, которому США дали «зеленый свет» на удары по мирным жителям западным оружием, в очередной раз продемонстрировал «свою бесчеловечную нацистскую сущность». По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, мир должен осознавать, что удары по Луганску и Херсонской области являются «тщательно подготовленными террористическими акциями устрашения».

    Она подчеркнула, что в ударах ВСУ, в результате которых гибнут мирные граждане, нет «никакого смысла с военной точки зрения». Подобные атаки указывают на «агонию неонацистского режима Зеленского», «погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме». В МИД заявили, что украинское руководство «в своей бессильной злобе» хочет «убить как можно больше русских людей».

    Захарова заявила, что Киев «на фоне военных провалов» хочет показать «заокеанским хозяевам» готовность совершить «любое зверство» ради «их интересов и собственного самосохранения».

    Как заверили в ведомстве, «чудовищные злодеяния киевской хунты» фиксируются российскими правоохранительными органами, виновные понесут наказание. МИД выразил уверенность, что планы Украины «обречены на провал». Подчеркивается, что россияне демонстрируют «мужество и стойкость, сохраняя спокойствие», а российские войска «готовы максимально оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков».

    Напомним, в результате обстрела украинскими войсками села Садовое погибли 22 человека, в том числе ребенок. Кроме того, после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске. Три человека погибли.

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    7 июня 2024, 18:43 • Новости дня
    Путин: Москва оставляет за собой право на поставки дальнобойного оружия другим странам

    Tекст: Вера Басилая

    Сказать, что Россия завтра будет поставлять дальнобойное оружие другим странам, нельзя, но Москва оставляет за собой это право, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    «Мы пока не поставляем (оружие – прим. ВЗГЛЯД), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера, со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать… Но сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов. В любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто из врагов Запада нуждается в российском оружии.

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    7 июня 2024, 22:48 • Новости дня
    Жертвами украинских ударов по Херсонской области стали 22 человека

    Сальдо сообщил о росте числа жертв украинского обстрела Херсонской области до 22 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Число жертв обстрела украинскими войсками села Садовое возросло до 22 человек, погиб ребенок, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что украинские войска нанесли удар «по маленькому магазинчику возле частного сектора». Магазин был разрушен. Когда «соседи попытались помочь, прилетел второй удар», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

    По словам Сальдо, 17 человек «возле этого места», а также четверо «в соседних домах» погибли, в том числе девятилетний ребенок, который «просто игрался в песочнице». Позднее он сообщил, что число жертв возросло до 22-х. 15 человек пострадали, пятеро из них находятся в очень тяжелом состоянии.

    Он сообщил, что «первый удар был нанесен управляемой бомбой, вернее, управляемым снарядом, а второй – чисто ракетный удар Himars». Удар наносился «с правого берега Днепра, расстояние доступное для ракетных ударов». «Наверняка был дрон и видели, что там военных нет. Это с целью запугать жителей», – сказал он.

    Напомним, ранее сообщалось, что погибли 19 человек. Под обстрел попал магазин, в котором находилось много посетителей и персонала.

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