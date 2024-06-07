До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин предложил бесплатно передавать бизнесу землю за ликвидацию свалок
За ликвидацию за свой счет бесхозных свалок бизнес сможет получать землю под ними бесплатно, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Порой на заброшенных территориях находятся мусорные свалки. Как правило, они бесхозные, а у муниципалитетов нет денег на их ликвидацию. Предлагаю следующее решение: если предприниматель готов ликвидировать такую свалку за свой счет, то можно подумать о том, чтобы бесплатно передавать ему соответствующий земельный участок в пользование или в собственность. Я прошу правительство провести соответствующие консультации с субъектами Российской Федерации», – указал российский лидер, передает ТАСС.
Ранее Путин заявил, что темпы роста экономики России превышают среднемировые, в основном этот рост обеспечивается несырьевыми отраслями.