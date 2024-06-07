  • Новость часаПутин: Между странами в мире наметилась настоящая гонка за укрепление своего суверенитета
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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    16 комментариев
    7 июня 2024, 14:45 • Новости дня

    В США заявили, что Байден в намного худшей форме, чем Трамп

    Tекст: Кристина Цыцура

    Действующий президент США Джо Байден находится в гораздо более плохой физической форме, чем экс-глава государства Дональд Трамп, чтобы принять участие в выборах президента, заявил американский журналист Джексон Хинкл на ПМЭФ.

    «Будет ли он заменен (Мишель) Обамой? Не знаю. Надо посмотреть», – передает РИА «Новости» слова Хинкла.

    В США негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на супругу бывшего главы США Барака Обамы Мишель. Позже она опровергла эти сообщения.

    Ранее Трамп назвал Байдена «умственно отсталым».

    4 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, граничащие с Россией, в том числе Польша, «соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Украины в конфликте, заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

    Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».

    «Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.

    Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.

    Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».

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    5 июня 2024, 10:28 • Новости дня
    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается

    Wall Street Journal: Состояние Байдена за закрытыми дверьми демонстрирует ухудшение

    WSJ: Состояние Байдена за закрытыми дверьми ухудшается
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Состояние физического и ментального здоровья, а также уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена в дела за закрытыми дверьми демонстрируют признаки ухудшения, пишет The Wall Street Journal по итогам интервью с более чем 45 приближенными к Белому дому политиками.

    По данным издания, на протяжении большей части своей карьеры Байден пользовался репутацией искусного переговорщика и эксперта в области юриспруденции, однако за последний год мнение коллег о его профессионализме значительно ухудшилось, передает РИА «Новости»

    Как отметил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, в 2023 году в ходе переговоров с республиканцами о повышении потолка долга мнение Байдена менялось буквально ежедневно: в некоторые дни у него были свободные и спонтанные разговоры с республиканцами, а в другие – он бормотал и полагался на записи.

    Также источники напомнили о том, что в январе Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения соглашений о финансировании Украины. Тогда он временами говорил очень тихо, читал по заметкам и делал длительные паузы, порой так надолго закрывая глаза, что в комнате задавались вопросом, «не отключился ли он».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны «самым некомпетентным и самым тупым» президентом в истории страны.

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    6 июня 2024, 17:29 • Новости дня
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    Байден на церемонии в Нормандии неудачно попытался сесть на стул
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден во Франции неудачно попытался сесть на стул во время мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

    На видео, которое попало в Сеть, видно, что на сцене Байден пожал руку французскому президенту Эммануэлю Макрону, а после этого дважды попытался сесть на стул, когда это не было предусмотрено церемонией.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден перед выступлениями на публике, возможно, пьет энергетические напитки или «что-то еще». Также Трамп уже заявлял, что Байдену «помогают держаться на публике», потому что большую часть времени «он выглядит спящим».

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    6 июня 2024, 21:08 • Новости дня
    Трамп заявил о праве преследовать Байдена после победы на выборах
    Трамп заявил о праве преследовать Байдена после победы на выборах
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Для привлечения Джо Байдена и его команды к уголовной ответственности есть все основания, заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

    Трамп отметил, что после окончания выборов, в случае его победы, у него будут все основания преследовать Байдена за его и его семьи преступления, информация о них «поступает из Китая, России и Украины», передает РИА «Новости».

    По словам бывшего президента США, выборы ему нужны не для возмездия, он не собирается пойти по пути преследования оппонентов, если вновь станет президентом. Необходимо, чтобы коррупция прекратилась, иначе от страны ничего «не останется», пояснил Трамп.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении допинга для публичных выступлений.

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    4 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией»

    Байден: Траты Европы на «борьбу с Россией» превысили траты США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны потратили на оказание помощи Украине «для борьбы с Россией» больше денег, чем США, заявил американский лидер Джо Байден в интервью журналу Time.

    Президента США также спросили о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, передает ТАСС. «Мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину», – заявил он.

    Он добавил, что «это не означает НАТО, они являются частью НАТО», не пояснив, что имеет в виду. «Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и другими странами, [которым мы] поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», – добавил Байден.

    В этом же интервью Байден заявил, что не считает завершение конфликта на Украине лучшим вариантом для Киева.

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    4 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Байден допустил участие США в случае вторжения Китая на Тайвань

    Президент США Джо Байден допустил участие США в случае вторжения Китая на Тайвань

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден допустил участие американских войск в случае вторжения Китая на Тайвань, сообщил Time.

    По словам американского президента, есть существенные отличия в том, каким образом применить американские силы в случае вторжения. Их можно использовать на земле, в воздухе или на море, сказал он.

    При этом издание сообщило, что Байден отказался отвечать на вопрос о том, могут ли США для нанесения ударов по Китаю задействовать свои военные базы на Филиппинах и в Японии, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, МИД Китая призвал Вашингтон не вмешиваться в пограничные споры Китая с соседями.


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    4 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Байден счел завершение конфликта на Украине не лучшим вариантом для Киева

    Time: Байден счел завершение конфликта на Украине не лучшим вариантом для Киева

    Байден счел завершение конфликта на Украине не лучшим вариантом для Киева
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение российской стороны завершить украинский конфликт не является оптимальным вариантом для Киева, такое мнение выразил президент США Джо Байден.

    Отвечая в интервью журналу Time на вопрос, является ли предложение Москвы о прекращении конфликта лучшим вариантом, Байден ответил: «Нет, это не так». Об этом сообщает ТАСС.

    Также Байден отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжит снабжать ее оружием.

    Ранее СМИ сообщили о планах Байдена заморозить конфликт на Украине перед выборами в США.

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    6 июня 2024, 05:49 • Новости дня
    Трамп обвинил Байдена в употреблении допинга для публичных выступлений

    Трамп предположил, что Байден употребляет допинг для публичных выступлений

    Трамп обвинил Байдена в употреблении допинга для публичных выступлений
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Джо Байден перед выступлениями на публике, возможно, пьет энергетические напитки или «что-то еще».

    «Джо, возможно, выпил много энергетического напитка… Или что-то еще», – сказал Трамп в эфире телеканала Fox News, комментируя выступление Байдена перед Конгрессом, передает ТАСС.

    По словам Трампа, Байден недостаточно развит умственно, чтобы выполнять работу президента США.

    «Это человек, который не должен выполнять такую работу. Он не квалифицирован, он недостаточно умственно развит», – добавил экс-президент.

    Ранее Трамп уже заявлял, что Байдену «помогают держаться на публике», потому что большую часть времени «он выглядит спящим».


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    5 июня 2024, 05:26 • Новости дня
    Присяжным показали сделанные Хантером Байденом фотографии кокаина

    В ходе рассмотрения дела против Хантера Байдена в суде США показали отправленные им наркодиллерам фотографии кокаина

    Tекст: Антон Антонов

    Сын президента США Хантер Байден отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина, сообщают СМИ.

    Дело против Хантера Байдена рассматривают в суде штата Делавэр. присяжным продемонстрировали фотографии и видеозаписи с электронных устройств Байдена-младшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Указывается, что «на одной из них Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения», а на другой – «белая субстанция на весах».

    По словам спецагента ФБР, Хантер Байден «отправил сообщение о том, что курит крэк-кокаин, через несколько дней после покупки оружия». По словам прокурора, фотографиями кокаина на весах «Хантер Байден обменивался с диллерами в Калифорнии».

    Напомним, в штате Делавэр началось рассмотрение дела против Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при обороте оружия.

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    6 июня 2024, 21:57 • Новости дня
    Байден исключил помилование своего сына Хантера

    Байден заявил, что не помилует сына Хантера за незаконное хранение оружия

    Байден исключил помилование своего сына Хантера
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден заявил, что не станет помиловать своего сына Хантера, если его признают виновным в незаконном хранении оружия.

    Байден утвердительно ответил на вопрос в интервью ABC News о том, примет ли он любой исход судебного процесса над своим сыном, передает РИА «Новости».

    Кроме того, американский лидер также положительно ответил на вопрос, исключает ли он возможность помилования Хантера в случае признания его виновным.

    Ранее сообщалось, что сын президента США Хантер отправлял своим наркодиллерам фотографии кокаина. Напомним, в штате Делавэр началось рассмотрение дела против Хантера Байдена, которого обвиняют в нарушениях при обороте оружия.

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    5 июня 2024, 20:58 • Новости дня
    Путин прокомментировал обвинения против Трампа в «шпионаже на Россию»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес экс-главы США Дональда Трампа в шпионаже в пользу России.

    «Господин Трамп, которого обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу России, так мы понимали, что это чушь полная, просто бред какой-то», – заявил президент РФ, передает ТАСС.

    Эти обвинения он назвал элементом внутриполитической борьбы в США.

    «Нелепые обвинения в сторону Трампа мы и всегда воспринимали как элемент внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах», – сказал глава Российского государства.

    Ранее присяжные в Нью-Йорке признали Трампа ответственным за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денежных средств порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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    5 июня 2024, 04:27 • Новости дня
    Белый дом анонсировал встречи Байдена с Зеленским

    Белый дом сообщил о вероятных встречах Байдена с Зеленским во Франции и Италии

    Белый дом анонсировал встречи Байдена с Зеленским
    @ Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У президента США Джо Байдена в ходе поездки в Европу будет две возможности для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским – во Франции и в Италии, сообщил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Байден вылетел во Францию, где примет участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии, передает ТАСС.

    Салливан сказал, что «в течение чуть больше чем недели у президента будут два существенных взаимодействия с президентом Зеленским», передает РИА «Новости».

    По словам Салливана, в Нормандии Байден сможет обсудить с Зеленским ситуацию на Украине и американскую поддержку Киева. После этого «будет возможность снова встретиться» в рамках саммита G7 в Италии.

    Как заявил Салливан, из-за долгой блокировки Конгрессом США дополнительной военной помощи Киеву «Украина оказалась в глубокой яме», но после возобновления поставок украинские войска «выбирались из этой ямы».

    Салливан утверждает, что можно наблюдать «укрепление позиций в ключевых местах», вооруженные силы Украины «выдерживают российское наступление». В частности, по его словам, речь идет о ситуации в районе Харькова.

    При этом США по-прежнему не планируют направлять своих военных инструкторов или войска на Украину.

    Напомним, Байден не поедет на швейцарскую конференцию по Украине. СМИ сообщали, что офис Зеленского разрешил публичную критику президента США, а также председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию.

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    7 июня 2024, 04:52 • Новости дня
    Трамп назвал Байдена «умственно отсталым»

    Трамп назвал Байдена «умственно отсталым» и обвинил его в превращении США в «свалку»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп продолжил жесткую критику в адрес действующего президента Джо Байдена, обвиняя его в «умственной отсталости» и в том, что при его руководстве Соединенные Штаты превратились в «свалку».

    В интервью американскому телеканалу Merit Street Media Трамп заявил: «Соединенные Штаты Америки превратились в свалку из-за очень умственно отсталого президента… Мы становимся слабеющей нацией, мы нация, у которой огромные проблемы», передает ТАСС

    Напомним, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года. Трамп уже получил необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев, а Байден – от демократов. Таким образом, предстоящие выборы станут повторением противостояния 2020 года, когда Байден победил Трампа.

    Ранее Трамп обвинил Байдена в употреблении допинга для публичных выступлений.


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    7 июня 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков посоветовал уточнить у Байдена, как давно он знаком с Путиным

    Tекст: Ольга Никитина

    У президента США Джо Байдена следует уточнить, откуда тот может знать президента России Владимира Путина на протяжении 40 лет, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя очередную оговорку американского лидера.

    «Байдена надо спрашивать», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не перепутал ли президент США дату своего знакомства с Путиным, передает ТАСС.

    Ранее Байден заявил, что якобы знает Путина «более 40 лет». В 1984 году, когда Байден уже был сенатором от штата Делавэр, Путину был 31 год. Он служил в структурах КГБ СССР, а через год был направлен на работу в ГДР.

    Также Песков заявил, что вопрос о том, будет ли Путин отвечать на резкие высказывания Байдена в свой адрес, – это не главное в повестке президента России.

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    7 июня 2024, 14:35 • Новости дня
    США объявили о выделении нового пакета помощи Киеву

    AFP: Байден на встрече с Зеленским объявил о выделении нового пакета помощи Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон выделит Украине новый пакет помощи объемом 225 млн долларов, пишет агентство AFP со ссылкой на президента США Джо Байдена.

    По данным AFP, о выделении помощи Киеву Байден объявил в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции, передает ТАСС.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5.

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