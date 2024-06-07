До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.3 комментария
В США заявили, что Байден в намного худшей форме, чем Трамп
Действующий президент США Джо Байден находится в гораздо более плохой физической форме, чем экс-глава государства Дональд Трамп, чтобы принять участие в выборах президента, заявил американский журналист Джексон Хинкл на ПМЭФ.
«Будет ли он заменен (Мишель) Обамой? Не знаю. Надо посмотреть», – передает РИА «Новости» слова Хинкла.
В США негласно обсуждали возможность замены Байдена в избирательной кампании на супругу бывшего главы США Барака Обамы Мишель. Позже она опровергла эти сообщения.
Ранее Трамп назвал Байдена «умственно отсталым».