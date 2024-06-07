Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.9 комментариев
Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым
Балицкий: Запорожская область подготовила инфраструктуру для запуска поездов в Крым
Запорожская область подготовила инфраструктуру, чтобы запустить пассажирские поезда в Крым, однако решение пока не принято из соображений безопасности, сообщил на полях ПМЭФ губернатор региона Евгений Балицкий.
Железная дорога, по его словам, работает, однако гражданское сообщение пока запускать нельзя. Он отметил, что до нее могут долетать вражеские БПЛА и ракеты, передает РИА «Новости».
Балицкий отметил, что приходится избегать скопления людей.
По его словам, пассажирские перевозки запустят, когда будет отодвинута линия фронта за пределы досягаемости реактивной и ствольной артиллерии.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что пригородные е поезда в Херсонской области планируют запустить в 2025 году.