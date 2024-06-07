Нефть подорожала после комментариев генсека ОПЕК

Мировые цены на нефть начали расти после комментариев генсека ОПЕК

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.45 растет на 0,24%, достигая 80,06 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,3%, до 75,78 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, что с начала недели марка Brent подешевела на 2%, а WTI – на 1,6%. На динамику оказала влияние политика ОПЕК+. По итогам прошедшего в минувшее воскресенье заседания организации ряд стран, в том числе Россия и Саудовская Аравия, помимо установленных квот для всех участников продлили «добровольные», дополнительные ограничения, однако их было решено постепенно сводить на нет с октября.

Решение оказалось неожиданным и привело рынок в движение, снизив цены: на этой неделе цена нефти марки Brent впервые с 5 февраля опускалась ниже 77 долларов за баррель.

В итоге накануне генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс на сессии ПМЭФ заявил, что альянс, определяя ограничения уровня добычи, руководствуется фундаментальными макропоказателями – спросом и предложением на рынке. Также министры из альянса сообщили, что группа может корректировать объемы производства по мере необходимости.