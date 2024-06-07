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Катер береговой охраны Китая столкнулся с надувной лодкой ВМС Филиппин
Катер береговой охраны КНР столкнулся с надувной лодкой ВМС Филиппин в Южно-Китайском море
В Южно-Китайском море произошел инцидент между китайскими и филиппинскими судами береговой охраны: китайский катер столкнулся с надувной лодкой ВМС Филиппин.
Командующий береговой охраны Филиппин Джей Тарриэла заявил, что несмотря на предупреждения о гуманитарном характере миссии (медицинская эвакуация), китайские суда продолжали совершать опасные маневры и даже намеренно протаранили надувную лодку филиппинских ВМС, передает ТАСС со ссылкой на телеканал GMA News.
Это не первый инцидент между береговой охраной Китая и Филиппин в Южно-Китайском море. Ранее уже были случаи, когда китайские суда применяли водометы против филиппинских судов в районе рифов Аюнгин и Скарборо.
Споры между Китаем и несколькими странами о территориальной принадлежности островов в Южно-Китайском море продолжаются несколько десятилетий.
Эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. На шельфе этих островов были обнаружены значительные запасы углеводородов.