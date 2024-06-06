Оман выразил заинтересованность в работе с Россией в сферах добычи ископаемых и туризма

Tекст: Елизавета Шишкова

По ее совам, в рамках ПМЭФ-2024 Оман старается подчеркнуть то, что страна может предложить, касательно инвестиций, а также во многих других секторах: туризм, логистика и добыча полезных ископаемых. Это, отметила аль-Гаити, приоритетные сектора, передает ТАСС.

«Мы считаем, что эти сектора очень важны для Омана, и у России есть большой потенциал помочь в их развитии», – сказала представительница делегации.

Также Оман заинтересован в инвестициях в продовольственный сектор для достижения безопасности в этой сфере. По словам аль-Гаити, в ПМЭФ принимают участие 15 компаний страны.

Кроме того, Оман хочет перенять опыт России в космической сфере. Россия может помогать продвигать сектор космических исследований, добавила аль-Гаити.