Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин назвал ответ Израиля на атаку ХАМАС тотальным уничтожением жителей Газы
Путин заявил, что ответ Израиля на атаку ХАМАС похож на тотальное уничтожение жителей Газы
Израильский ответ на атаку ХАМАС похож не на войну, а на тотальное уничтожение населения в Газе, заявил президент России Владимир Путин.
«Конечно, мы против терроризма во всех его проявлениях. Против атак в отношении мирного населения – в любом месте и в любой стране. Но то, что происходит сейчас в Газе в ответ на известный террористический акт в Израиле, все-таки на войну не очень похоже. Это какое-то тотальное уничтожение гражданского населения», – сказал он на встрече с руководителями мировых информационных агентств, передает ТАСС.
По мнению Путина, сложившаяся ситуация – результат политики США, которые монополизировали ближневосточное урегулирование.
Решить конфликт можно только путем создания двух государств – Палестины и Израиля, считает российский лидер.
«Российская позиция является принципиальной, она не подвержена конъюнктуре: мы давно признали палестинское государство... В этом смысле у нас позиция не поменялась», – подчеркнул Путин.