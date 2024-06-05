Путин указал на печальные последствия для экономики ФРГ из-за разрыва связей с Россией

Tекст: Дарья Григоренко

Российский лидер отметил, что последствия в сфере экономики могут быть плачевными не только для ФРГ, может «затрясти всю Европу», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Германия и Чехия считают, что ЕС должен собрать рабочую группу, которая займется поиском возможностей для полного отказа от российских поставок газа, нефти и ядерных материалов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европу разрывают противоречия из-за российского газа.