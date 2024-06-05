Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Путин указал на печальные последствия для экономики ФРГ из-за разрыва связей с Россией
Прекращение связей России и Германии в сфере энергетики имеет печальный результат, немецкие предприятия становятся неконкурентоспособными, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями информагентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Российский лидер отметил, что последствия в сфере экономики могут быть плачевными не только для ФРГ, может «затрясти всю Европу», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Германия и Чехия считают, что ЕС должен собрать рабочую группу, которая займется поиском возможностей для полного отказа от российских поставок газа, нефти и ядерных материалов.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Европу разрывают противоречия из-за российского газа.