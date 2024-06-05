Ученые выявили связь между отказом от курения и психикой человека

Ученые: Наличие или отсутствие психических заболеваний не влияет на эффективность метода отказа от курения

Tекст: Валерия Городецкая

Люди с психическими заболеваниями чаще курят и делают это более интенсивно, чем люди без таких расстройств, из-за чего ученые предполагали, что некоторые методы отказа от курения при наличии ментальных расстройств могут быть менее эффективны, передает «Московский комсомолец». Новое исследование показывает, что это не так.

Ученые опросили более 5 тыс. человек, которые регулярно курили и пытались бросить курить. Около 45% из них сообщили, что у них были диагностированы психические расстройства.

Участники использовали различные методы для отказа от курения, включая негорючие никотиновые продукты, пластыри и жевательные резинки, вейпинг и рецептурные препараты. Люди с психическими расстройствами чаще прибегали к вейпингу, никотинозаместительной терапии по рецепту и сайтам самопомощи.

При этом, как выяснили эксперты, психическое здоровье человека не влияет на эффективность средств для прекращения курения. Наиболее эффективными методами для всех участников были вейпинг, препараты, взаимодействующие с никотиновыми рецепторами в головном мозге, и нагретые табачные изделия.

«Наши результаты должны убедить людей с психическими расстройствами, которые хотят бросить курить, в том, что их состояние не должно влиять на выбор средств для прекращения курения», – отметили исследователи.

В прошлом году Минздрав сообщил о сокращении распространенности курения среди россиян.