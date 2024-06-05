Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

Tекст: Ольга Никитина

С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

«Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.