Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.5 комментариев
Песков: Россия предлагает заинтересованным странам равноправное сотрудничество
Представитель Кремля Песков: Россия предлагает заинтересованным странам равноправное сотрудничество
Россия выступает за основанное на равноправии деловое сотрудничество и предлагает это заинтересованным странам и предпринимателям, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, Россия развивается темпами выше среди мировых, страна констатирует существенные изменения мировых политических и экономических условий, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Россия выступает за деловое сотрудничество, основанное на равноправии, на праве, на взаимовыгодной основе и предлагает это заинтересованных странам.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал двусторонние встречи Путина с главами государств на ПМЭФ.