Соседка рассказала о семье в Адыгейске, где жила избитая до смерти девочка

Соседка рассказала о семье в Адыгейске, где жила до смерти избитая трехлетняя девочка

Tекст: Алексей Дегтярев

Из квартиры часто раздавались звуки драк, крики, «оры», сказала собеседница «Газеты.Ru».

Она предположила, что мать могла бить детей, «чтобы настолько, никто даже не думал». При этом звуков детского плача не было слышно. В один момент старший мальчик кричал так, словно «ребенка режут», он просил: «Мамочка, умоляю, не надо».

При этом внешне это была «абсолютно обычная семья», пьяных дебошей не наблюдалось, родители не похожи на наркоманов. Когда младшую погибшую девочку наблюдали живой, то следов побоев не было видно, однако на ребенке была надета кофта с длинными рукавами.

Собеседница отметила, что лично вызывала участкового, она пояснила, что звонила ему на личный номер, а не в дежурную часть, поскольку она знакома с полицейским.

Участковый опрашивал соседей подъезда, все они заявили, что «ничего не видели, ничего не слышали». Показания собеседницы издания «не сыграли абсолютно никакой роли».

Женщина отметила, что мать забрала дочь из дома малютки, от которой отказалась при рождении, в марте 2024 года. По ее предположению, она сделала это, чтобы получать пособия.

Старшие два мальчика жили в этой семье, их видели в последние пять лет.

По словам собеседницы, бабушка мальчиков по их отцу пыталась забрать детей, но мать не отдавала.

У отца девочки также есть дети от другой женщины, он их никогда не бил, пояснила она. Хотя в этом случае он решил взять вину на себя, однако соседи уверены, что била девочку именно мать.

«У нее не все в порядке с головой, женщина устраивала скандалы во дворе с мужем. Человек неадекватен, она вечно орет», – заключила собеседница.