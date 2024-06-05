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Десантные корабли «Евгений Кочешков» и «Мордовия» отстрелялись в Балтийском море
Десантные корабли «Евгений Кочешков» и «Мордовия» успешно выполнили учебные стрельбы в Балтийском море
Малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» успешно выполнили стрельбы по воздушным и морским целям, сообщила пресс-служба Балтийского флота.
Как отмечается в сообщении, артиллерийские стрельбы проводились из пусковых установок системы «Огонь» калибра 140 мм. Целью кораблей послужило буйковое поле, которое имитировало береговую батарею противника, передает ТАСС.
Кроме того, экипажи десантных кораблей выполнили артиллерийские стрельбы из автоматических установок АК-630 калибра 30 мм. В качестве мишеней были использованы осветительные артиллерийские снаряды, выпущенные из дивизионной гаубицы «Акация» с мыса «Таран» в Калининградской области.
Боевые упражнения выполнялись на различных высотах и дистанциях. В результате все мишени были успешно поражены, говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Баренцевом море прошли стрельбы фрегата «Адмирал Головко».