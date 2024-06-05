Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Председатель парламента Грузии обвинил ЕС в финансировании террора
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в частичном финансировании радикализации и террора в его стране из-за непрозрачности денежных потоков для неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Часть денег ЕС сегодня тратится в Грузии с политическими целями, – заявил он. – Евросоюз в ответе за обеспечение транспарентности».
«Хотелось бы услышать от аккредитованных в Грузии послов стран ЕС, что деньги, поступающие сюда из их стран или из Европейского фонда демократии не будут тратиться тайно, по методам спецслужб», – сказал глава высшего законодательного органа Грузии.
По словам Шалвы Папуашвили, «к сожалению, часть денег Евросоюза сегодня скрытно тратится в Грузии с политическими целями на радикализацию и террор».
Как сообщает информационное агентство «Интерпрессньюс», председатель парламента заявил, что «организации, получающие финансы из ЕС, заняты террором, угрозом в адрес политических руководителей Грузии, что является стилем либерального фашизма».