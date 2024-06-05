Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
По делу об убийстве семерых человек в Абрикосовке провели следственный эксперимент
Следственный эксперимент проведен по делу об убийстве семерых человек в поселке Абрикосовка в Херсонской области, сообщил источник в силовых структурах.
Все свидетели дела опрошены, правоохранители провели следственный эксперимент, сказал собеседник РИА «Новости».
По делу об убийстве задержаны два человека, включая главу Абрикосовки. Они намеревались поселиться в населенном пункте, но им отказали. Подозреваемые сожгли два дома с помощью топлива и гранат, также пытались поджечь еще один.
Им предъявлено обвинение по статье «Убийство», второй части, пунктам «а», «ж», «и», «к», а также статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
До этого сообщалось, что обвиняемым по этому делу грозит пожизненное заключение.