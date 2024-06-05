Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.0 комментариев
Уволенные выпускники МГИМО вернулись на работу в польский МИД
В польский МИД возвращаются бывшие выпускники МГИМО, уволенные из министерства несколько лет назад по инициативе правящей партии «Право и справедливость», заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
По его словам, несколько сотрудников, которые были уволены незаконным образом, выиграли судебные процессы и возвращаются на работу. Тем, кто не захотел возвращаться, министерство обязано выплачивать компенсации, написал Сикорский на своей странице в соцсети.
Он подчеркнул, что в настоящее время МИД Польши в своей кадровой политике руководствуется не генетикой, а профессионализмом, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Польша ужесточила ограничения на передвижение российских дипломатов.