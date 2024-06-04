На ВДНХ представили проект Национального центра «Россия»

Гендиректор выставки «Россия» представила проект Национального центра «Россия»

При подготовке проекта центра его авторы изучили лучшие практики создания общественных пространств и точек притяжения – в том числе с опорой на богатую выставочную традицию нашей страны, отметила Виртуозова.

«Национальный центр «Россия» станет местом мечты, гордости, достижений, будущего и каждый посетитель сможет внести свой вклад. Эта инновационная площадка будет предназначена не только для демонстрации тех или иных достижений – мы создаем территорию диалога и вдохновения для новых свершений во всех областях жизни. Безусловно, большое внимание мы уделим поддержке самых дерзких мечтаний детей и молодежи – в первую очередь, с точки зрения самореализации», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также в ходе интерактивной сессии генеральный директор рассказала о том, как изменилась выставка за семь месяцев работы. По ее словам, все экспоненты прикладывают большое количество усилий для формирования увлекательной программы.

«У нас на выставке сложилась атмосфера здоровой конкуренции. Все учатся друг у друга и стараются сделать как можно лучше. Это влияет на количество посетителей – у нас день за днем растет поток гостей. И это все благодаря атмосфере любви, гордости, восхищения, огромному вкладу каждого участника и посетителя», – отметила Виртуозова.

Поручение о создании Национального центра «Россия» в Москве с филиалами в регионах дал президент Владимир Путин по итогам встречи с главами муниципальных образований, которая прошла 16 января. Согласно документу, центр будет работать «в целях сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений Российской Федерации в различных отраслях экономики».

Участники сессии «Выставочная Россия. Создаем будущее» обсудили условия для развития конгрессно-выставочной деятельности, кадровый потенциал отрасли и влияние на нее новых технологий. В диалоге приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, президент Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ), генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков и директор Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков.

Заремуков отметил постоянную работу по модернизации и развитию экспозиций и стендов выставки «Россия». «Прекрасное решение нашего Президента о продлении Выставки до 8 июля дало ей очередной импульс в развитии. Мы понимаем, что выставки – это краткосрочное строительство, но как мы видим, «Россия» стоит, процветает и приносит всем удовольствие», – сказал Заремуков.

Одна из важнейших целей конгрессно-выставочной деятельности – формирование коммуникационной среды, отметил Сергей Воронков. По его словам, Выставка «Россия» – событие мирового масштаба, которое подтверждает лидирующую роль страны в этой отрасли. «Без такого инструмента, как конгрессы и выставки, мы бы не пересобрали экономику за несколько лет. Только за последний год состоялось полторы тысячи выставок, на которых прошло 55 миллионов встреч – в результате было заключено контрактов на более чем 17 трлн рублей. Это 10% ВВП страны», – сообщил Сергей Воронков.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, выставки и конгрессы служат драйверами развития экономики регионов. «По нашим подсчетам, в конгрессно-выставочной деятельности задействованы не менее 59 отраслей. Выставки с каждым годом приносят все больше в экономику региона. При этом очень важны коммуникации и контакты, которые возникают на них. Их следствием становится заключение новых контрактов», – подчеркнул Ионин.