Фестиваль классической музыки «Кантата» открылся в Калининградской области

Перед концертом заместитель полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе в Калининграде Роман Балашов зачитал приветствие президента России Владимира Путина, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД..

«Приветствую вас на IV Международном фестивале классической музыки «Кантата», который проводится в год 300-летия выдающегося философа Иммануила Канта. Ваши традиционные форумы выполняют важную миссию – обращают внимание людей на важнейшие проблемы сохранения уникальных памятников истории и архитектуры самого западного региона страны. Служат великолепной творческой площадкой для выступлений признанных звезд отечественного и мирового искусства и молодых талантов. И, конечно, особо отмечу значимые гуманитарные, благотворительные инициативы фестиваля», – напутствовал участников и гостей фестиваля Путин.

«Программа нынешнего праздника, проходящего под девизом «Русская идея» — в центре Европы», как всегда, насыщена и разнообразна. Она знакомит гостей с классическими музыкальными произведениями, интересными кинофильмами и театральными постановками. Дарит им прекрасную возможность встретиться с известными артистами, исполнителями, общественными деятелями. Уверен, что фестиваль пройдет успешно, станет ярким, запоминающимся событием в культурной жизни Калининградской области и всей России. Желаю вам добрых, позитивных впечатлений и всего наилучшего», – процитировал главу государства Балашов.

В этом году программа посвящена двойному юбилею: 300-летию со дня рождения одного из центральных интеллектуалов и мыслителей эпохи Просвещения Иммануила Канта, а также 150-летию со дня рождения выдающегося философа, автор «Русской идеи» Николая Бердяева. Основная тема фестиваля сформулирована как «Русская идея» в центре Европы».

«Каждый год программа фестиваля «Кантата» объединена некой «большой» идеей, величественной фигурой, имеющей для российской и мировой культуры системообразующее значение», – отметил художественный руководитель IV Международного фестиваля классической музыки «Кантата» Андрей Борисов.

Фестиваль «Кантата» - просветительский проект, который проводится в Калининградской области и акцентирует внимание на уникальном культурно-историческом своеобразии самого западного региона России. Он проходит в пространствах исторических кирх, а также в других местах, имеющих историческую ценность. Все средства, вырученные от продажи билетов, направляются на консервацию и восстановление архитектурных памятников Калининградской области.

«Проделан огромный путь, и идея этого фестиваля была, с одной стороны, воспитания, образования и просвещения через музыку, обратить внимание на уникальное культурное наследие нашей Калининградской области. Именно поэтому площадки, которые мы выбираем для своих сценических представлений – это региональные памятники архитектуры в том числе», – заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Фестиваль дает ответы на сложные философские вопросы через диалог зрителя с артистами, зрителя с музыкальными шедеврами классической музыки. «В Калининграде в чистом виде находит свое выражение фраза «диалог культур». Феномен «диалога культур» с разных сторон и ракурсов и будет исследовать программа фестиваля классической музыки «Кантата» в этом году. Какую роль играет русская культура в истории Калининграда? Каково влияние европейской культуры на русскую? В какой точке они сходятся? Над этими и другими вопросами нам предстоит порассуждать совместно», – сформулировал суть программы фестиваля Борисов.

Концерт «Диалог», который открыл фестиваль – это оригинальное сочетание эмоциональных монологов мыслителей Иммануила Канта, роль которого исполнил народный артист РФ, лауреат Государственной премии, ректор театрального института им. Щукина Евгений Князев и Николая Бердяева, в исполнении актера Артема Кошмана. Находясь за сценой, артисты работали, в том числе, с настоящим раритетом: мебель, посуда и остальной антураж пространства двух величайших мыслителей был позаимствован у калининградских коллекционеров, а костюм Иммануила Канта у Владимира Чиликина.

Фестиваль проходит с 3 по 9 июня и включает в себя восемь концертов с участием звезд мировой величины, один балет, 20 лекций, 12 мастер-классов, а также кинопоказы, посвященные классической музыке, философии и искусству. Концерты классической музыки транслируются на онлайн-платформе фестивале при поддержке одного из главных партнеров социальной сети ВКонтакте. Фестиваль проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, правительств Москвы и Калининградской области.